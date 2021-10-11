11 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили новость о том, что на Украине петиция с требованием запретить концерты и выступления российских артистов набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов.

Оксана Переможенко, , 19:59 — REGNUM На Украине петиция с требованием запретить концерты и выступления российских артистов набрала необходимое для ее рассмотрения количество голосов (25 000), сообщается на сайте президента страны Владимира Зеленского. Документ 21 сентября зарегистрировал украинский продюсер Игорь Кондратюк.

Межа. Россия и Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна». Также новость обсудили на YouTube-канале Klymenko Time. Многие критически отнеслись к петиции, зарегистрированной украинским продюсером, обвинив его в зависти и борьбе с конкурентами.

«В принципе, никто не сомневался в том, что Кондратюк способен на такие подлости. Хотя это не подлость или патриотизм, а банальный передел рынка шоу-бизнеса. Кто такой Кондратюк и чем Лорак, поющая в РФ, отличается от Порошенко, продающего свои конфеты в Крыму и Москве?» — спросил Vitalyi D.

Игорь Кондратюк favor.com.ua

«Как бы еще вспомнили этого Кондратюка, если бы не его петиция? Великий шоумен современности», — не без сарказма отреагировала Галина Л.

«Это ничего не изменит. Просто ещё один невменяемый закон, который ускорит падение этого режима. Больше таких законов и инициатив! Нельзя дать шанса этому маразму продолжиться после следующих парламентских и президентских выборов. Пусть продолжают, мы подождем», — отметил Вячеслав Викторович Е.

«А почему 25 тысяч с Кондратюком должны решать за всю Украину?» — не понимает Làrisa C.

«Лучше бы петицию создал о насильственной вакцинации и тарифах неподъемных», — добавила Ирина Г.

«Конкурентов убирает. Всё как всегда — под маской патриотизма имеют обычные корыстные цели», — пишет Павел П.

«Это всё зависть к «большому брату»… Люди всё равно будут слушать и смотреть то, что им нравится…» — написал Иван А.

«Искусство всегда объединяло народы… Кондратюку не место в искусстве…» — пишет Miroslava S.

Игорь Кондратюк putnik

«За всю свою жизнь этот индивидуум ничего полезного для Украины не сделал. Теперь он собрал сомнительные подписи к петиции. Когда собирали подписи для подачи петиции о рассмотрении пенсий, то не добрали подписей и президент ее не рассматривал. Тут, конечно, другое дело, тут, конечно, политика…» — отреагировал Валерий М.

«А продажу сериалов «95 квартала» на российские каналы не надо запрещать, не?» — поинтересовался Александр Б.

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«И газ не забудьте перекрыть», — отреагировал Иван Е.

«Зависть — отвратительное состояние, сжирает всё внутри… И нет человеку покоя…» — отметила Светлана С.

«Петиция об изучении в школах русского языка была? Была, а кто обратил внимание на нее?..» — задал риторический вопрос Матвей.

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