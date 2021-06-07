Тюменская областная дума шестого созыва завершает свою работу на «мажорной ноте» — масштабным скандалом. Причём инициатором внутридумских разборок стал сам председатель регионального парламента Сергей Корепанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновники

«Дурак. Испортил песню»

На 49-м заседании 27 мая думцы провожали председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Дмитрия Горицкого в сенаторы.

«У меня всего шесть слов: компетентен, умён, законопослушен, надёжен, морально устойчив, красив. То есть соответствует всем требованиям, предъявляемым к сенатору Российской Федерации», — напутствовала в Совет Федерации заместитель спикера Галина Резяпова.

Она, видимо, запамятовала упомянуть седьмое, немаловажное качество. Дмитрий Горицкий является ещё и самым состоятельным депутатом Тюменской областной думы. По итогам декларационной кампании 2020 года его доходы составили 849,9 млн рублей.

Под занавес заседания депутатам было предложено выслушать ещё одного коллегу — представителя фракции ЛДПР Александра Лобова, который нечаянно или намеренно, но серьёзно омрачил приподнятый настрой своими несвоевременными мыслями.

tumen.ldpr.ru Представитель фракции ЛДПР Александр Лобов

«Долгострои социальных объектов, это просто бич ХМАО», — заявил Лобов с трибуны.

По словам парламентария, первоначально стоимость строительства окружной больницы-долгостроя в Нижневартовске была четыре миллиарда рублей. За десять лет строительства в объект вложили по программе «Сотрудничество» в четыре раза больше бюджетных денег — 16 млрд рублей, «то есть ещё три такие же современные окружные больницы, которые могли быть построены в Югре».

«И за все эти десять лет не было ни одной проверки Счётной палатой расходования бюджетных средств. И только после настойчивых требований фракции ЛДПР Счётная палата Югры всё-таки проверит, куда и на что тратились деньги при строительстве больницы, которая строится по программе «Сотрудничество» из средств бюджета Тюменской области», — отметил Александр Лобов.

Депутат высказал уверенность, что не лучше обстоят дела и на других подобных долгостроях в Югре.

«Миллиарды бюджетных денег высасываются, как пылесосом, и оседают в карманах нечистоплотных югорских чиновников», — подчеркнул Александр Лобов.

И выступил за увеличение полномочий аудиторов Счётной палаты Тюменской области в части проверок и контроля расходования бюджетных средств программы «Сотрудничество» на территориях Югры и Ямала.

Выступление Лобова прервала Галина Резяпова: «У Горького есть пьеса «На дне», и там есть одна фраза, когда повесился один из героев, Барон его звали. Там говорится: «Испортил песню», — и добавляется: «Дурак». «Дурак» — не к Вам, но песню испортил, потому что мы только что на такой высокой ноте проводили Дмитрия Юрьевича (Горицкого — прим. ИА REGNUM)».

Вслед за ней разразился праведным гневом спикер Сергей Корепанов: «ЛДПР обязательно в ложку меда бочку дегтя надо забросить. Вам надо осторожней во фразах. Вы сказали, что оседают миллиарды рублей в карманах у чиновников. Я бы на Вашем месте трибуну покинул от стыда. Кстати, коллеги, мы ведь можем его за некорректность даже и лишить права голоса».

Duma72.ru Сергей Корепанов

Сергея Корепанова поддержал ещё один из самых обеспеченных депутатов тюменского регионального парламента лесопромышленник Богдан Богославец из ХМАО со словами «в конце концов я уже не могу вот это слушать, вот этот бред». А депутат Николай Токарчук стал требовать от Лобова не публиковать на личных страницах в соцсетях выступлений парламентариев, так как это якобы нарушает законы о СМИ и об авторском праве. Впрочем, по поводу заявления Токарчука местные журналисты уже вдоволь насмеялись и поглумились.

«То есть этого интеллектуала не смущает, что ведётся трансляция каждого заседания и любой может лицезреть августейший лик народного избранника и внимать его пылким речам? Или теперь он будет требовать прекращения трансляции во время своих выступлений?» — пишет в комментариях к новости на портале «Ямал PRO» один из читателей.

«Про авторские права было сильно. Напомните коллеге при случае, что деятельность депутатов публичная, и скрывать нечего», — пишет в комментариях помощник депутата из ХМАО.

Так или иначе, «поправка Токарчука» моментально выбита представителями прессы на скрижалях и стала нарицательной.

«Мы люди не средние»

Информация о том, что единороссы в тюменской облдуме устроили выволочку своему коллеге прошла в СМИ без сенсаций, ибо её перекрыла на тот момент повестка праймериз в Югре со скандальным пересчётом голосов. Взрывным стало продолжение — известие, что 7 июня депутат фракции ЛДПР приглашён для разбирательства на закрытое заседание комиссии по этике и регламентным процедурам Тюменской облдумы. По информации Znak.com в комиссии рассмотрят заявления шести депутатов.

«Мы написали, чтобы на комиссии разбирали не только речь Лобова, которого обвиняют, что он выступил с оскорбительными высказываниями в адрес некоторых депутатов, но и разобрали случаи других коллег, которые нарушали регламент», — сообщил изданию депутат от «Единой России» Владимир Ульянов.

tyumen.er.ru Депутат от «Единой России»

Удивлён и сам Лобов, потому что в своём выступлении он не видит нарушений правил депутатской этики или регламента.

«Наоборот, нарушения были со стороны других депутатов, которые позволяли себе прерывать мое выступления, выкрикивать с места и выступать без разрешения председательствующего», — отметил парламентарий.

И жители Югры в социальных сетях активно поддерживают Лобова.

«Александр, молодец! Так держать — дави коррупционеров! Народ с тобой!» — пишут хором в паблике «ЧП [В] Нижневартовск».

«Ни совести, ни чести. Публичные фигуры, а так позорно себя ведут», — комментирует жительница Нижневартовска.

«Даже если мандата лишат, в любом случае уйдёт красиво», — заметил участник паблика «Эхо ХМАО».

Политически подкованные граждане в недоумении. «С каких это пор единороссы активно лоббируют либерал-демократов? По мне так и те, и другие — жаба и гадюка. Зачётную предвыборную Лобову запилили. Его народ сейчас на руках понесёт до думского кресла», — пишет участник паблика «Подслушано Когалым».

«На самом деле ситуация выглядит дико. Облдума явно не место для дискуссий. Это как был, так и, видимо, будет склад для отработанных номенклатурщиков», — констатирует телеграм-канал «Обратная сторона Тюмени».

«Давно пора расшевелить этот клуб охамевших миллионеров. Зажрались до потери реальности», — считает телеграм-канал «Страна оленья».

Отметим, что в коллекции занимательных фактов о Тюменской областной думе шестого созыва есть громкий скандал с заоблачной зарплатой народных избранников. Сергей Корепанов назвал неэтичным поведение журналистов, сравнивших среднюю зарплату по региону с оплатой труда народных избранников. В 2018 году думцы в среднем получали, по словам Корепанова, 300 тыс. рублей, хотя журналисты насчитали больше.

Елена Миронова ИА REGNUM Здание Тюменской областной думы

«Я вам скажу, что по большому счету львиная доля депутатов — это люди не средние. Большинство имеют не одно высшее образование, ученые степени, колоссальный опыт руководящей работы. Я, например, с 1975 года с небольшими перерывами всё время был первым руководителем», — заявил тогда спикер регионального парламента.

Кстати, за 2020 год Сергей Корепанов задекларировал 16,4 млн рублей доходов, Галина Резяпова 10,1 млн рублей, Богдан Богославец — 133,1 млн, Николай Токарчук — 11,2 млн рублей. Куда Лобову с его двумя миллионами доходов в год супротив таких тяжеловесов? Они не то что выкриками с мест, но и деньгами запросто закидают.

«Барство-то — как оспа»

И десертом ко всей этой неприглядной ситуации стал комментарий к происходящему взбудораженной «дураком» Галины Резяповой.

«Он (Лобов. — Е.М.) огульно оговаривает руководство Югры, бездоказательно и голословно. Это является неэтичным», — заявила она изданию NEFT.

А ничего, что в Сургутском избирательном округе, который представляет в Тюменской облдуме Галина Резяпова, строится морг с 1998 года? А Центр охраны материнства и детства, который начали строить в Сургуте в 2015 году, и его стоимость с 10 млрд рублей в итоге вылилась в 18 млрд рублей? Со дня на день с замиранием ждём, когда его же его, наконец, откроют.

Всего на 1 января 2020 в Югре насчитывалось 586 долгостроев. Объём вложений в морально устаревшую проектную документацию и прочие расходы, связанные с объектами незавершённого строительства, на начало 2020 года составил 9,4 млрд рублей. Это данные правительства ХМАО. Но Галине Александровне великая русская литература, видимо, не позволяет озаботиться проблемными социальными объектами — цитату из Горького не подобрала. Подскажу слова сибирского калики Луки из «На дне»: «Вот всегда так выходит: человек-то думает про себя — хорошо я делаю! Хвать — а люди недовольны. Барство-то — как оспа».

«Если по-простому, то наша инициатива направлена на то, чтобы Счётная палата Тюменской области отвечала за бюджетные деньги Тюменской области, как это и должно быть. А у тех, кто выступает против такого развития событий, а это представители администрации и депутатского корпуса Югры, лично я вижу предпосылки к покровительству разного рода манипуляций бюджетными средствами программы «Сотрудничество», что в конечном итоге приводит к массовым долгостроям социальных объектов в Югре и пагубно сказывается на развитии автономного округа и благополучии жителей региона», — поясняет Лобов.

Для тех, кто не в курсе. Программа «Сотрудничество» появилась в 2004 году после выхода автономных округов из состава Тюменской области. В Договоре между органами государственной власти Тюменской области, ХМАО и ЯНАО сказано, что финансирование программы происходит зачислением от ХМАО и ЯНАО «доходов от налога на прибыль организаций по нормативу в размере 29,5% для целевого финансирования областных программ» в бюджет Тюменской области.

Проще говоря, Югра и Ямал складывают деньги в тюменский бюджет. Затем Тюменская областная дума решает, куда направить совместные финансы. Пункты программы — социальная поддержка населения в рамках внутриобластных миграционных процессов; строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация дорог регионального значения; осуществление проектов в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, охраны государственных природных заказников и памятников природы; организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом; поддержка сельскохозяйственного производства; строительство больниц и оказание медпомощи населению области и округов и многое другое.

«Вопросы по программе «Сотрудничество» возникают не только к её исполнению. Начиная с 2017 года в неё не поступают предложения от правительства Югры о финансировании расходов на оказание специализированной медицинской помощи жителям автономного округа в областных учреждениях и организациях. Приоритетом для правительства Югры, можно догадываться почему, являются всё те же югорские долгострои с многомиллиардными вливаниями», — сетует Лобов.

На следующем, пятидесятом заседании Тюменской облдумы, которое намечено на 17 июня, будет решаться вопрос выделения по программе «Сотрудничество» на возведение больницы в Нижневартовске 7,1 млрд рублей, и на другой долгострой — на больницу в посёлке Горноправдинске — 289,8 млн рублей.

Нетрудно догадаться, кто проголосует за, а кто — против. Впрочем, одного «сопротивленца» не будет, так как Лобова явно лишат права голоса на комиссии по этике.

Единственно утешает призрачная надежда, что на сентябрьских выборах поменяется состав Тюменской областной думы. Давайте помечтаем, что избиратели Тюменской области, Югры и Ямала массово придут на выборы, проявят сознательность, проголосуют не за очередного «богатого Буратино» с добрым лицом на плакате, а за представителя их интересов и заступника — не важно, какая у него будет фамилия. И в седьмом, обновлённом созыве регионального парламента не будет пустой грызни и лизоблюдства перед денежными мешками и обожаемыми чиновниками, а спикер обновлённого парламента не станет натравливать коллег на «испортивших песню дураков» и не станет заниматься шапкозакидательством, а будет сознавать, что мы живём в стране с многопартийной системой, а не при диктатуре «партии власти».