Сургут, Югра, , 21:46 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) не будут достраивать филиал окружного бюро судебно-медицинской экспертизы. Правительство ХМАО приняло решение о строительстве нового морга, сообщает Znak.com со ссылкой на информацию прокуратуры региона.

Напомним, возведение морга стартовало в 1998 году. Строительство финансировалось из регионального и городского бюджетов. По информации прокуратуры ХМАО объект завершён на 61%. В 2018 году специалисты БУ ХМАО «Югорский институт развития строительного комплекса» обследовали долгострой и сделали вывод, что завершение строительства морга в Сургуте нецелесообразно.

Тем временем разрушающийся недострой не был обеспечен надлежащей охраной и стал точкой притяжения асоциальных людей, лиц без определённого места жительства, любопытных подростков и даже сатанистов. Прокуратурой Сургута внесено представление главе города об обеспечении охраны опасного объекта.