Сроки сдачи самого дорогого соцобъекта Югры вновь перенесены

Сургут, Югра, , 07:51 — REGNUM Перинатальный центр в Сургуте, который является самой дорогостоящей социальной стройкой в Югре, не буден сдан в намеченные сроки. Об этом в официальном ответе депутату думы ХМАО Виктору Сысуну прокурор Югры Евгений Ботвинкин.

Готовность объекта на 21 ноября 2018 года составляет 86%. Сроки сдачи перенесены на ноябрь 2019 года. Напомним, это уже третья дата ввода перинатального центра в Сургуте в эксплуатацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство перинатального центра стартовало летом 2015 года. Застройщиком и инвестором проекта является группа компаний «ВИС». Строительство реализуется на условиях государственно-частного партнерства между правительством ХМАО и ООО «ВИС-Инфраструктура». Первоначальный срок сдачи был намечен на 2017 год, но его по причине серьёзных проблем с фундаментом перенесли на осень 2018 года. Стоимость возведения объекта — более 10 млрд рублей.

«Это сложный инженерный объект, насыщенный высокотехнологичным оборудованием. Нормативные сроки возведения такого объекта — более семи лет, мы же укладываемся в три с небольшим года», — заявлял в марте 2018 года генеральный директор ООО «ВИС Инфраструктура» Семён Прокофьев.

Перинатальный центр в Сургуте задуман одним из самых крупных в стране: площадью более 70 тысяч кв метров с возможностью принимать 300 рожениц одновременно. В центр, согласно планам, входит роддом, отделение репродуктивных технологий с лабораторией ЭКО, большая консультативно-диагностическая поликлиника для женщин и детей до пяти лет. На базе Сургутского перинатального центра собираются открыть кафедру акушерства и гинекологии. Запроектирован симуляционно-тренинговый центр с родильным залом, операционными залами реанимации и интенсивной терапии.

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