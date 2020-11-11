Ханты-Мансийск, , 09:04 — REGNUM В Югре число долгостроев в 2020 году сократилось на десятки объектов. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

Согласно созданному в регионе реестру объектов незавершенного строительства, на 1 января 2020 в Югре насчитывалось 586 долгостроев. Объём вложений в морально устаревшую проектную документацию и прочие расходы, связанные с объектами незавершённого строительства, на начало года составил 9,4 млрд. рублей.

«В целом по Ханты-Мансийскому автономному округу за девять месяцев произошло снижение количества объектов незавершенного строительства на 64 объекта или на 2,1 млрд рублей. Работа в данном направлении продолжается», — заявил главный архитектор ХМАО Кирилл Мыскин.

Заместитель губернатора Югры Андрей Зобницев поручил департаменту строительства провести сверку незавершённых объектов, строительство, которых начато до 2009 года.