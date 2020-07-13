Администрация президента Белоруссии долго готовила серию «встреч с активом» — бюрократией, силовиками и пропагандистами областных центров и отраслей. После каждой из таких «встреч» появляются поводы для скандалов, усиливая накал страстей в и без того наэлектризованном белорусском обществе. Попутно возникают осложнения с Россией, Францией, Китаем и другими странами.

Иван Шилов ИА REGNUM Союзное государство

Так, во время поездки Александр Лукашенко в Брестскую область стало известно об изменениях в военной доктрине Белоруссии: теперь армию дозволено направлять на «наведение конституционного порядка». Незадолго до этого белорусский лидер указал на примеры наведения такого «порядка» в постсоветских республиках, упомянув, между прочим, о массовых расстрелах в Узбекистане.

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Под занавес уходящей недели возник не менее резонансный скандал. Во время состоявшейся 9 июля встречи с республиканским пропагандистским «активом» Лукашенко высказался об отношениях с Россией.

Мероприятие готовилось долго и тщательно. На «встречу с представителями крупнейших средств массовой информации» приглашались только проверенные в деле чиновники «идеологической вертикали», работники государственных СМИ и созданных государством негосударственных организаций, их кураторы из КГБ и других спецслужб, а также прочие «журналисты».

Едва закончилась пятичасовая встреча, как представитель пула «батькиных экспертов», позиционирующий себя как политолога и большого знатока евразийских процессов, сотрудник института философии белорусской Академии наук Пётр Петровский заявил: «Только от президента. Было очень интересно. Особенно про 4 сотрудника ГРУ РФ, задержанных в Белоруссии».

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President.gov.by Александр Лукашенко на встрече со СМИ 9 июля

У себя в фейсбуке видный ньюсмейкер некоторое время комментировал заявление Лукашенко и даже уточнил, что «было озвучено, что в команде Тихановского они работали». То есть задержанные сотрудники российской военной разведки работали в команде ныне находящегося в СИЗО МВД Белоруссии участника президентской кампании Сергея Тихановского.

Учитывая неоднозначную, мягко говоря, репутацию «эксперта», многие усомнились в правдивости его сообщения. Так, глава Международного центра гражданских инициатив «Наш дом» Ольга Карач в обсуждении сообщения Петровского отметила, что «сотрудники ГРУ» — это продолжение серии предвыборных фантазий властей Белоруссии, таких как «крыса в ведре и фрау А». Карач прозрачно намекнула на предыдущие провокации, инспирированные КГБ и другими спецслужбами Белоруссии.

«Вы крыса и фрау А», — выдал ей в ответ Петровский.

Сообщение сотрудника НАН Белоруссии, присутствовавшего на мероприятии в президентском дворце, перепечатали десятки белорусских и зарубежных СМИ, телеграм-каналов и блогеров. Многим из них он щедро раздавал комментарии.

Так, например, националистическому изданию «Комсомольская правда в Белоруссии» Петровский сообщил: «Да, я записывал некоторые тезисы, высказанные президентом. Во-первых, было задержано 4 гэрэушника РФ, с ним был связан один субъект, занимавшийся буллингом (агрессивное преследование, в том числе и в интернете. — Ред.). Второе — Тихановский держал все свои деньги и сбережения (кроме тех, что нашли) на счетах Белгазпромбанка. Тихановский использовался как таран для других кандидатов, а его задержание — это был сигнал кому-то в России. Третье — в команде Тихановского 41 осужденный и 13 рецидивистов. Такую информацию озвучил президент».

Аналогичные комментарии он раздавал другим СМИ и ТГ-каналам. Однако новостью о задержании в Белоруссии сотрудников ГРУ «политолог» не ограничился.

Цитата из видео «Петровский ВЛАСТЬ Анонс» пользователя Белая Русь. youtube.com Петр Петровский

Петровский сообщил, что он задал Лукашенко вопрос о действиях Белоруссии (официального Минска) в случае, если союзники по ЕАЭС откажутся создавать единые рынки нефти и газа. Известно, что руководство постсоветской республики при каждом удобном и неудобном случае настаивает на форсировании этих процессов, сроки которых вполне ясно прописаны в подписанных и ратифицированных документах.

«Беларусь выйдет из ЕАЭС», — процитировал Петровский ответ Лукашенко.

Однако вскоре «эксперт» удалил свои скандальные сообщения. Петровский стал обзванивать редакции газет и ТГ-каналов, которым ранее давал комментарии, с просьбами удалить публикации и все ссылки на него.

Он попытался представить произошедшее как «шутку», используя при этом и другие выражения, свойственные его уровню культуры. Некоторые СМИ «подтёрли» сообщения с его заявлениями, другие изменили содержание и заголовки.

«Друзья. Насчет ГРУ — шутка. Проверка наших СМИ на прочность и вшивость. Как они проверяют инфу и что пишут. Встреча носила закрытый характер. Информация разглашению не подлежит», — написал автор сенсации.

Однако не все поверили, что Петровский, не отличающийся заметными успехами на ниве философии (впрочем, как и весь Институт философии НАН), на самом деле пошутил. Возникли естественные вопросы: «Позвонили ОТТУДА?».

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Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ является органом внешней разведки Минобороны и центральным органом разведки Вооруженных сил. Среди целей его деятельности прописано «обеспечение условий, способствующих успешной реализации политики Российской Федерации в сфере обороны и безопасности».

Mil.ru ГРУ

Опубликованные и дезавуированные тщеславным пропагандистом откровения Лукашенко однозначно указывают на проводимую в Белоруссии работу по формированию из России образа врага. Причём проводит эту линию политическое руководство формально союзной постсоветской республики. Об обанкротившейся и во всех отношениях разложившейся «старой» прозападной оппозиции теперь мало кто вспоминает. Подтверждением этому служит нынешняя президентская кампания. Долгое время у Лукашенко получалось делать из оппозиции грозного тигра, получая внутри‑ и внешнеполитические гешефты. Теперь очевидно, что тигр совсем бумажный, а реального русофобского зверя претендент на роль вождя мирового славянства выкармливает из сосочки.

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Симптоматично, что до этого Лукашенко неоднократно указывал на вмешательство России в белорусскую политику, в частности — в нынешнюю президентскую кампанию, заявляя о причастности к этому неких «российских олигархов». Петровский с товарищами по пулу «батькиных экспертов», не так давно гастролировавших по российским телеканалам, помогали распространять эти фейки. Очевидно, это не было их художественной самодеятельностью.

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На такие обвинения были вынуждены реагировать пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев. Однако сообщения из Минска уже попали в обзоры экспертов Джеймстаунского фонда и других специализированных западных структур. Провокация 9 июля, как и предыдущие, тоже сработала на этот результат.

Несмотря на опровержение Петровским заявленного, другие участники встречи 9 июля подтвердили высказанные Лукашенко обиды и фобии. В аналогичном ключе проходили и предыдущие «встречи» с разными «активами».

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Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

Все эти «встречи» проходят в закрытом формате. Госагитпроп выдаёт обывателям порции купированной и сглаженной цензорами информации. У участников таких «встреч» на входе изымались мобильные телефоны и иные способы фиксации (кроме ручек и бумаги). Впрочем, такие меры предосторожности не стали гарантией от распространения нежелательного контента, чему наглядным подтверждением стал казус Петровского.

Спецслужбы Белоруссии ведут одновременно несколько игр, направленных на достижение одной цели. Уничтожение «Белгазпромбанка» и демонстративные массовые репрессии, захватившие часть националистической фронды в государственных СМИ, служат устрашению и поддержанию дисциплины. При этом очевидна идейно-политическая трансформация официального Минска в националистическом, откровенно русофобском тренде.

Тем временем московское чиновничество пытается представить ситуацию лучше, чем она есть на самом деле. Нечто подобное наблюдалось накануне катастрофы на Украине.

Например, госсекретарь Григорий Рапота рассказал об успехах Союзного государства. Так называемый «Информационно-аналитический портал Союзного государства» передал его заявления о том, что, оказывается, «устранены барьеры в системе образования».

«Белорусы и россияне поступают в университеты на общих основаниях. Единственная разница — в экзамене: в Белоруссии необходимо сдавать ЦТ, в России — ЕГЭ», — приводится пересказ елея Рапоты.

Сколько в этом году российские университеты приняли студентов из Белоруссии — не уточняется. Как вообще жители Белоруссии могли сдать ЕГЭ, учитывая закрытость границ и провал работы по организации пунктов сдачи ЕГЭ в Белоруссии — вопрос, на который нет ответа ни у чиновников МИД РФ, ни у их товарищей вроде Рапоты.

В эту же дезинформационную дуду дует ещё одно специфическое издание пресловутой союзной бюрократии — «Союзное Вече», публикуя такие сообщения: «Дмитрий Мезенцев: Россия и Белоруссия смогут сообща противостоять внешнему давлению после пандемии. Особая роль формата Союзного государства будет расти». На самом деле посол России в Белоруссии высказался иначе, судя по приведённым в публикации цитатам.

Government.ru Дмитрий Мезенцев

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Лукашенко накануне финала президентской кампании не желает излишне шокировать общественное мнение России, привыкшее считать Белоруссию союзником и этим оправдывающее отвлечение средств российского бюджета от нацпроектов 2019—2024. На поддержание таких стереотипов работает московская агентура бессменного белорусского лидера. Однако утаивать шило в мешке становится всё труднее.

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