Минск, , 17:13 — REGNUM «Только от президента. Было очень интересно. Особенно про 4 сотрудника ГРУ РФ, задержанных в Белоруссии», — сообщил 9 июля научный сотрудник Академии наук Белоруссии Пётр Петровский, участвовавший во встрече Александра Лукашенко с пропагандистским активом.

ГРУ России и КГБ Белоруссии не комментируют ситуацию. Пресс-служба белорусского лидера также воздерживается от разъяснений.

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Мероприятие с участием Лукашенко проходило 9 июля в резиденции президента Белоруссии. На него было собрано около 250 человек — ведущих пропагандистов, министров и силовиков. Среди них были и так называемые «батькины эксперты», которых используют для распространения фейков и обоснования политических репрессий.

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