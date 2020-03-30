Сделанные 29 марта 2020 года мэром Сергеем Собяниным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявления, а также опубликованные указы, вводящие для жителей Московского региона новые ограничения на передвижения, буквально взорвали российский сегмент интернета. ИА REGNUM собрал и обобщил мнения пользователей и специалистов о предпринимаемых в столичном регионе мерах.

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Начнем с заявлений Собянина и Воробьева

Если отставить в сторону присущую подобного рода заявлениям лирику, то из опубликованного в личном блоге столичного градоначальника сообщения, мы узнаем следующее.

С 30 марта 2020 года «домашний режим самоизоляции вводится для всех жителей Москвы, независимо от возраста». Покидать квартиру можно будет только для обращений за неотложной медицинской помощью, поездок на работу, похода за покупками в ближайший магазин и аптеку, для выгула собак, но в радиусе не более 100 метров от места проживания. Москвичам также разрешено выносить мусор.

Данный режим мэр Москвы обязуется поддержать рядом специальных мер, «после проведения технических и организационных мероприятий — выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном Правительством Москвы», сообщает градоначальник и далее обещает, что «в течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль».

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Интерпретации вышесказанного будут зависеть от идеологических предпочтений, здесь просто зафиксируем, что в течение ближайшей недели будет развернута некая «умная» система тотального контроля. Но что бы все это значило, ведь к тому времени режим самоизоляции почти закончится. Или, как о том можно судить на примере европейских стран, никто и не рассчитывает, что за девять дней можно остановить рост заболеваемости? Ответов на эти, как, впрочем, и на многие другие вопросы, в обращении обнаружить не удалось.

Хотя славное своими аналитическими материалами, расследованиями и нескрываемой гражданской позицией издание Meduza буквально по стопам обращения объяснило всем желающим, что имел в виду Сергей Собянин.

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Не возьмусь судить ни о том, насколько правы «источники» «Медузы», ни о том, насколько реализуемы предлагаемые меры. Но считаю нужным привести и другие мнения на этот счет.

Screenshot Есть и другие мнения

Screenshot Собянина и осудили, и помогли «советом и добрым словом»

Не смотря на вышесказанное, мэр тем не менее не преминул заверить горожан, что вводимые им меры их права никак не ограничивают, поскольку уезжать и возвращаться в столицу не возбраняется. Правда, вновь не уточнил, как это делать, раз без специального разрешения, которое вот-вот придумают, нельзя передвигаться по городу.

Screenshot Не все согласились с тем, что их права не нарушены

Screenshot Глас народа, глас божий

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Однако есть и пряники. Жителям столицы продлят на 5 дней срок действия проездных билетов, конечно же, при условии, что они с 30 марта по 3 апреля не совершат ни одной поездки в общественном транспорте. А школьникам и студентам и вовсе проездные будут продлены на месяц или более со дня окончания режима повышенной готовности.

Градоначальник с сожалением констатирует, что «в нынешней непростой ситуации, к сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы помочь им, будет разработан специальный комплекс мер поддержки». Первой из которых станет пособие по безработитце, размер которого составит 19 500 рублей в месяц.

Screenshot Понимаем, что не прислушаются, но и не помочь не можем

Screenshot Вполне разумные предложения

HeadHunter (сайт по поиску работы), ссылаясь на исследования Информационно-аналитического проекта «Банк данных заработных плат», сообщает что средняя зарплата в Москве колеблется от почти 31 тысячи у специалиста начального уровня до 120 тысяч у линейного руководителя. При этом и сами столичные власти заявляли о том, что средняя зарплата приближается к 90 тысячам.

Screenshot Тем не мене зарплаты растут

19 500 рублей, которые посулил Сергей Собянин, вызвали не менее бурную реакцию общественности. Оказалось немало желающих обсудить недостаточность мер, которые предлагают федеральные и региональные власти. Но нашлись и те, кто позитивно оценил предложенную безработным помощь.

Screenshot Критикам мэра Москвы на заметку

Но самую бурную и ожесточенную полемику, по понятным причинам, вызвали меры по ограничению свободы граждан на передвижения. Первым высказался председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По мнению сенатора, правом на подобные ограничения обладают лишь президент и парламент. В подтверждение своих слов, Клишас сослался на 55 статью Конституции, из которой следует, что ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона и в конституционно значимых целях, а значит, введение таких ограничений находится исключительно в компетенции Федерального собрания и президента.

Более обстоятельно созданную господином Собяниным правовую коллизию разобрали на информационном портале «Право. ру». Так, в комментарии, который дал изданию бывший следователь по особо важным делам ГСУ СКР Алексей Новиков, он объяснил, что «Сомнительным является метод контроля за гражданами, который предлагают столичные власти. Намерение вести видеонаблюдение за «самоизолированными» нарушает ст. 22, 23 и 25 Конституции РФ, которые закрепляют безусловное право на свободу, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища». Он также убежден в том, что «любое ограничение этих прав допускается исключительно на основании судебного решения».

Портал также приводит слова управляющего партнера МКА «Солдаткин, Зеленая и Партнёры» Дмитрия Солдаткина, который убежден в том, что «московские чиновники, угрожая уголовным наказанием, ссылаются на ст. 236 УК («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил»). Но ответственность по ней наступает только в случае, если удастся доказать причинно-следственную связь между нарушением лицом санитарно-эпидемиологических правил и последующим массовым заболеванием людей или смертью хотя бы одного человека. В этом и будет состоять основная сложность при попытке привлечь кого-либо именно к уголовной ответственности». В этом его поддержал управляющий партнер офиса в СПб КА Pen&Paper Алексей Добрынин, высказавший мнение, что «сам факт нарушения режима самоизоляции не дает оснований для применения статьи УК».

Таким образом, уголовная ответственность наступает лишь в том случае, если гражданин нарушил режим самоизоляции и одновременно соблюдены три условия: 1) на гражданина распространялся режим самоизоляции, о чем он знал; 2) гражданин оказался болен коронавирусом и нарушил самоизоляцию; 3) больной массово заразил окружающих или смертельно — хотя бы одного человека.

И все же, ввели в Подмосковье комендантский час или нет?

Москва и область давно стали агломерацией, поэтому нельзя обойти вниманием сделанное 29 марта 2020 года заявление губернатора Московской области Андрея Воробьева. Тем более что оно вызвало несравнимо более бурную реакцию, нежели обращение мэра Собянина. И, как представляется, обрушившаяся на губернатора Воробьева волна общественного негодования была вызвана лишь одним роликом и переусердствовавшим экипажем полиции.

Постановление губернатора Московской области, по существу, ничем не отличается от московского. Поэтому к нему также применимы описанные выше претензии граждан и специалистов.

Версия лайт: Видеообращение Андрея Воробьева

Единственное, чего в указе Воробьева нет, так это указания о введении комендантского часа. Что, впрочем, не помешало «лидерам мнений», «экспертам» и «аналитикам», а также медийными персонам, среди которых, кстати, оказалось немало журналистов, обвинить областного начальника во всех «смертных грехах».

Отмечу в заключение, что, по моему сугубо личному мнению, лишь стечение обстоятельств защищает нашу страну от пандемии. Власть рассчитывает лишь на карательные меры, а ее предложения о помощи — недостаточны. Но еще хуже то, что народ не верит, что власть ему поможет. Последние события наглядно показывают степень раскола между элитами и народом. Правящий класс не намерен себя в чем-либо ограничивать, скорее, и мы это увидели в очередных заявлениях Московского и Подмосковного начальников, он вновь переложит все тяготы на рядовых граждан. Как в условиях форс-мажора, при таких отношениях «верхов и низов» адекватно отвечать на вызовы COVID-19 или чего-то подобного — неясно.