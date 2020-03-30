30 марта 2020 | Время чтения 7 мин

Предпринятые в последнее время российскими властями меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19 убеждают в том, что итальянский сценарий нашей стране не грозит. Не менее важную роль сейчас будет играть ответственное поведение, сознательность российских граждан и их готовность пойти на определённые самоограничения, чтобы избежать проблем в будущем.

Владимир Васильев, , 01:15 — REGNUM Россия неплохо справляется с пандемией нового коронавируса COVID-19. За последние сутки по состоянию на утро 29 марта в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавируса. Больше всего новых случаев зарегистрировано в Москве — 197, следом идет Московская область (27) и Санкт-Петербург (5).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 1 534 заболевших коронавирусом человек в 65 регионах (вчера было 1 264 в 62 регионах). Оперштаб подтвердил смерть четырех пациентов с коронавирусом за сутки. Всего от коронавируса в России на данный момент скончались восемь человек. 15 человек за сутки выписали из больниц. Всего в России выздоровели 64 человека, заболевших COVID-19.

Для сравнения: в США на 28 марта 2020 года 104 865 случаев заболевания, 1 709 человек умерло, 894 человека выздоровело. То есть в США умерло людей больше, чем в России заразилось.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович согласилась с оценкой российского Минздрава о том, что к маю распространение коронавируса в нашей стране пойдет на спад, но всё зависит от поведения людей. С большой долей уверенности можно утверждать, что Россия преодолеет этот вызов времени.

Однако надо понимать и другое. Есть все основания полагать, что наша дальнейшая жизнь будет не похожа на жизнь до появления COVID-19 и будет проходить в условиях постоянной биологической угрозы. И уже сейчас необходимо думать о том, как строить это будущее и как в нём жить. Остановимся на ряде основных моментов.

Нынешние реалии ставят под сомнение адекватность идеи развития России на основе миллионных агломераций. Пример из настоящего. На 28 марта 817 случаев заболевания COVID-19 приходится на Москву, что составляет 64,64% от всего количества случаев заболевания по всей России.

Коронавирус

Во время любой серьёзной пандемии именно мегаполисы станут самой большой головной болью правительства. Поэтому сейчас в интернете идёт активное обсуждение вопроса о введении очень жёсткого карантина в Москве, при том что количество заболевших в столице России ещё не превысило тысячу человек.

Кстати, идею сохранения конкурентоспособности на мировой арене за счёт создания в России 20 крупнейших агломераций в июне 2017 года на Петербургском экономическом форуме предложил Алексей Кудрин, который в тот момент возглавлял Центр стратегических разработок. В состав этих 20 агломераций должны были войти 15 российских городов-миллионников и ещё 5 городов, которые вокруг себя с учетом агломераций могут собрать больше миллиона человек.

Совершенно очевидно, что чем выше плотность населения в определённом месте, тем выше там скорость распространения вируса. Как пишет телеграм-канал «Толкователь», средняя плотность населения в Москве составляет 15 тысяч человек на квадратный километр, а в московском районе Печатники — более 40 тысяч человек на квадратный километр. Для сравнения: в Милане — 7,5−8 тысяч человек на квадратный километр, в Мюнхене — 5 тысяч человек на квадратный километр.

В то же время, по опросам, 70% россиян предпочли бы жить в индивидуальном доме. Индивидуальное жилищное строительство в США занимает долю в 70% от общего объёма строительства, в Германии — 87%, а в России этот показатель составляет около 30%. И это при том, что наша страна занимает первое место в мире по размерам своей территории.

Следует заметить, что предложенные россиянам в связи с пандемией нового коронавируса меры по самоизоляции и социальному дистанцированию естественным образом подталкивают к изменению градостроительной политики в стране. Очевидно, что режим самоизоляции в квартире в 20-этажном доме существенно отличается от режима самоизоляции в индивидуальном жилье с отдельным входом и придомовым участком земли. А сохранение дистанции не менее двух метров от прохожего, идущего вам навстречу, невозможно при ширине тротуара в 1,5 метра.

Вырисовывается насущная необходимость внесения изменений в российские градостроительные стандарты. Законодательного закрепления требует стандарт по предельной плотности населения на квадратный километр в городах. Стоит подумать над ограничением этажности многоэтажных домов, а также об установлении достаточных минимальных расстояний между жилыми домами.

Конечно же, там где уже построено, ситуацию, скорее всего, кардинально не исправить, но всё будущее строительство должно идти по новым стандартам. Данный подход не только окажет позитивное влияние на ситуацию в случае потенциальной вспышки какой-нибудь опасной болезни, но и позволит сделать жизнь наших граждан более комфортной и экологичной.

Жёстко закреплённых стандартов в законодательстве требует и система здравоохранения России. Например, с учётом опыта борьбы с текущей пандемией коронавируса COVID-19 в нормативно-правовом акте должен быть закреплён стандарт наличия определённого количества больничных коек для инфекционных больных на тысячу жителей. Как это было в Советском Союзе.

Возьмём, опять же, Москву. Гипотетически предположим, что количество заболевших COVID-19 на определённый момент времени составило 1% жителей Москвы. От 15 миллионов населения города это составляет 150 тысяч человек. 25% случаев COVID-19 относятся к тяжёлым, то есть этим людям в обязательном порядке понадобится госпитализация. Таким образом, при таком количестве заболевших необходимо иметь как минимум 37,5 тысячи больничных коек в инфекционных отделениях городских больниц.

Кстати, 25% тяжёлых случаев при заболевании COVID-19 — это цифры из официального документа Министерства здравоохранения РФ и Роспотребнадзора РФ — временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции» от 29 января 2019 года. Данные получены от китайских органов здравоохранения: 25% подтвержденных случаев заболевания, зарегистрированных в Китае, были классифицированы как тяжёлые (16% тяжёлых больных, 5% — в критическом состоянии и 4% умерших).

В данном гипотетическом примере идёт речь о 37,5 тысячи больничных коек только для людей, заражённых вирусом COVID-19. Но есть же и другие инфекционные болезни, и они на время пандемии нового коронавируса никуда не исчезли.

Возникает вопрос, каким количеством больничных коек для инфекционных больных располагает, например, Москва? Можно предположить, что недостаточным даже для порога заболеваемости по коронавирусу в 1% от количества жителей. Никто не желает развития событий по подобному сценарию, но есть такое понятие, как «запас прочности системы», и этот запас прочности — жизненно необходим, особенно в столице страны.

Есть основания полагать, что за стремлением московских властей ввести в городе очень жёсткие карантинные меры стоит не только забота о людях, но и понимание того, что «оптимизированная» система здравоохранения города не в полной мере отвечает жёсткому вызову пандемии нового коронавируса, а также желание скрыть свои стратегические ошибки прошлого. В 2015 году в Москве, например, была ликвидирована инфекционная больница №3 на 570 коек.

Кстати, ряд экспертов критиковали действия правительства Москвы по вопросу сокращения инфекционных больниц и инфекционных отделений, но к их мнению, к сожалению, тогда не прислушались. Позиция экспертов основывалась на том, что инфекционные больницы и отделения строились для чрезвычайных ситуаций, а не для экономической окупаемости.

Жизнь не прощает непрофессионального и безответственного отношения. И часто за ошибки управления приходится платить человеческими жизнями. Пример тому — Италия. По мнению нанопатолога с 40-летним стажем работы в операционных, доктора и профессора Стефано Монтанари, итальянцев убивает не вирус, а состояние системы здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью каналу byoblu24 он, в частности, сказал, что итальянские политики последние десять лет делали всё для разрушения итальянской медицины: закрывались отделения и целые госпитали, персонал увольняли, по минимуму производились закупки оборудования и расходных материалов, расходы на медицину нещадно резали, плюс огромная коррупция, а минимальные средства, имеющиеся в распоряжении, расходовались бездарно.

Результат подобного либерализма в медицине — налицо: на 28 марта в Италии — 86 498 заражённых, умерло 9 134 человека, в Китае — 81 966 заражённых, умерло 3 299 человек, почти в 3 раза меньше.

Предпринятые в последнее время российскими властями меры по борьбе с новым коронавирусом COVID-19 убеждают в том, что итальянский сценарий нашей стране не грозит. Не менее важную роль сейчас будет играть ответственное поведение, сознательность российских граждан и их готовность пойти на определённые самоограничения, чтобы избежать проблем в будущем.

Надо признать, что складывающаяся ситуация даёт и уникальную возможность посмотреть на стратегические вопросы развития России под другим углом. И есть надежда, что этот свежий взгляд на вещи и политическая воля власти позволят сделать нашу страну ещё лучше и удобнее для жизни.