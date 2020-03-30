30 марта 2020 | Время чтения 6 мин

Андрей Маленький, , 02:57 — REGNUM В Ухане уже прошел парад медиков, победивших вирус. Им помогали всем, чем могли, в том числе оставаясь дома. Старшее поколение — чтобы не заразиться. Молодежь — чтобы не распространять заразу. Разнесение коронавирусной инфекции бессимптомными носителями — наиболее опасная ситуация, так как ее невозможно контролировать.

Иван Шилов © ИА REGNUM

Убедить и пожилых, и молодых людей оставаться дома нам удается с трудом. Аргументов власти по поводу необузданной токсичности коронавируса оказывается недостаточно или они пока не услышаны. Расчет на то, что звезды эстрады и кино пропагандистскими телероликами как-то повлияют на ситуацию, опрокидывается сообщениями об их госпитализации. Рациональные телеобъяснения не действуют. Физически дойти до каждого государство не может. Органы власти и самоуправления знают далеко не всех.

В Подмосковье губернатор принял решение по примеру Москвы выдать всем, кто старше 65 лет и обременен трудными заболеваниями, по три тысячи рублей: полторы тысячи передать в начале периода самоизоляции на дому, а остальные полторы тысячи — по его завершении. Это может не получиться. Из полутора миллионов таких граждан около 600 тысяч ни разу не обращались в органы соцобеспечения. Данных на них нет. Чтобы получить их данные хотя бы для перечисления выделенных средств, придется потратить почти столько же, чтобы дойти до каждого и отладить процесс. Автоматизма иначе не получится.

А коронавирусное время не ждет. Всемирная организация здравоохранения в связи с китайской трагедией настоятельно советовала всем государствам быстро оценить общее понимание населением COVID-19 и определить медицинских лидеров для общения со средствами массовой информации. Достижение Китаем сдерживания COVID-19 и соблюдение гражданами мер сдерживания распространения инфекции стало возможными только, как считают эксперты ВОЗ, «благодаря глубокой приверженности китайского народа коллективным действиям перед лицом общей угрозы». На уровне сообществ это выразилось в замечательной солидарности провинций и городов в поддержке наиболее уязвимых групп населения и общин. На индивидуальном уровне китайский народ принял и придерживался самых строгих мер по сдерживанию, будь то приостановка публичных собраний, действующий в течение месяца режим «оставайся дома» или запрет на поездки.

Вот когда понимаешь, как не хватает не всероссийской, а общероссийской общественной организации с первичными отделениями в каждом трудовом и учебном коллективе с неформальными лидерами во главе. По идее, тут бы и проявиться в работе с населением политическим партиям. Перед всеобщей бедой объединить им все партийные кадровые и материальные ресурсы. Они же являются неформальными лидерами в гражданском обществе? Во всяком случае так должно быть. Ведь для этого они соперничают между собой. Их конкуренция и устраивается ради доказательства лучшей пригодности к государственному управлению, чем оппоненты.

Цели всех зарегистрированных политических партий, конечно, патриотические, прогосударственные. Ради этого государство создает им привилегированные условия на выборах всех уровней. За последние 10 лет партии получили из федерального бюджета около 40 млрд рублей из расчета 152 рубля за голос избирателя, полученный на выборах. В эту сумму не входят средства, выделяемые на содержание партийных депутатов Государственной думы и сенаторов, а это 36 млрд рублей в расчете на трехлетку. Государство и гражданское общество вправе рассчитывать, что связь с гражданами, избравшими представителей партий в органы законодательной власти, сохраняется и в послевыборный период и позволит в экстренных случаях мобилизовать электорат. Сейчас такое время настало. И мобилизация партийцев на работу с населением — не через телепартер, радиоэфир или соцсети — архиважна.

Девушка в маске на улице Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Поясню на примере. В зарегистрированном браке живут 57 миллионов граждан старше 16 лет, то есть 48 процентов. 24 млн человек никогда не состояли в зарегистрированном или незарегистрированном браке. 11 млн — разведенные и разошедшиеся. 13 млн вдовые. Таким образом, степень благополучия людей и уровень их информированности самые разные. Рассчитывать на информационный самотек — глупость. 12 процентов населения вообще не смотрят телевизор. Ни утром, ни днем, ни вечером. Почему? Не важно. Сейчас не до этого. Примите этот факт как факт.

Далее. 25,7 процентов всех частных домохозяйств из 54,6 млн единиц состоят из одного человека. В стране 153 125 сельских населенных пунктов.

Степень разбалансированности взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления такова, что без поправок в Конституции законным образом порядок не восстановишь. Во всяком случае так считает президент. Таким образом, чтобы дойти до каждого государственным органам и органам местного самоуправления необходим не партийный контроль и надзор ОНФ за их деятельностью, а партийное плечо и рабочие перчатки. Сейчас не время выделять ту или иную партию, чтобы пересказывать примеры правильного поведения. Этим по инерции занимаются партийные сайты, хотя благотворительность не кричит о самой себе. Дело ведь не в том, сколько штабов создано и волонтерских центров организовано, а сколько людей еще не получили помощь не на разовой основе, а на постоянной.

Дезинфекция поездов московского метрополитена Дарья Антонова © ИА REGNUM

Надеюсь, что в каждой партии найдутся те, кто видит своё место на передовой. Досадно только, что председатель ведущей партии «Единой России» Д. Медведев, как сообщает ее партийный сайт, обозначая, чем должны заняться региональные отделения в условиях пандемии коронавируса, по-прежнему находится вне времени и пространства. Как и в бытность премьером. С его слов, «Единая Россия» уже начала формировать «народную программу», с которой примет участие в избирательной кампании в Государственную думу. Важно, чтобы люди внесли в эту программу как можно больше своих предложений. Узнавать мнение избирателей будем через опросы, социальные сети. У нас есть и такой действенный инструмент, как «народное бюджетирование». Его принципы уже внедрены и успешно действуют в некоторых регионах».

Ранее в «Единой России» заявляли, из-за пандемии партия сократит расходы на проведение предварительного голосования в ходе подготовки к избирательным кампаниям, которые пройдут в 2020 году. То есть понимания того, что мы оказались на пороге великого национального испытания, что «райком закрыт, все ушли на фронт» борьбы с пандемией, — нет. Внутрипартийного всеобуча — с целью повышения уровня грамотности и навыков общественного здравоохранения, приобретения знаний о профилактике заболеваний тоже не планируется. А ведь именно рекомендации Всемирной организации здравоохранения должны сегодня стать учебником партийного строительства. Кстати, Christian Lindmeier, сотрудник по коммуникации ВОЗ, помимо рабочего телефона опубликовал свой мобильный телефон +41795006552 и Email: lindmeierch@who.int. Таким образом, ВОЗ дал понять: мы доступны в режиме 24×7.

Лаборатория свердловского областного Центра гигиены и эпидемиологии — единственная на Среднем Урале, которая делает исследования на коронавирус Алексей Колчин © ИА REGNUM

Мы не пережили еще и первой волны вируса, а в Китае готовятся к повторной волне COVID-19. Вирус COVID-19 — это новый патоген. Это не ОРВИ и не грипп. Его уникальность среди коронавирусов человека в интеграции высокой заразности, летальных исходов в некоторых группах высокого риска и способности вызывать огромные социальные и экономические проблемы. Кроме необычной и беспрецедентной скорости принятия решений высшими руководителями, оперативной тщательности со стороны систем общественного здравоохранения, важна исключительно высокая степень понимания и принятия мер самим населением. Однако пока не слушаются люди, не в тюрьму же сажать неподдающихся. А надо, чтобы все обязательно побыли дома, по своей воле, а не по прихоти вируса. Может быть, на законных основаниях ввести геотаргетинг мобильных телефонов? Или пора уже вводить более радикальные меры, предусмотренные федеральным законодательством?