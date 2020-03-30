30 марта 2020 | Время чтения 5 мин

Евгений Цоц, , 10:28 — REGNUM Жизнь в Москве и окружающих её городах-спутниках за считанные дни головокружительно изменилась. Из-за угрозы коронавируса люди надевают маски и респираторы, держат дистанцию. Закрыты магазины, кафе, салоны красоты. Отменены все массовые мероприятия, развлечения и гуляния. Закрылись парки, кинотеатры. Все, кто смог, перешли на дистанционную работу.

Комендантский час Pixabay.com

Регионы России повторяют за Москвой, но у них пока не так строго. С 28 марта в РФ официально началась нерабочая неделя, во время которой каждому гражданину следует заняться самоизоляцией — находиться у себя дома один на один с телевизором и компьютером. 29 марта власти Москвы решили, что рекомендательная форма не работает, поэтому ввели ограничения на перемещение внутри города.

29 марта в сети распространили ролик, как в Подмосковье автомобиль полиции объезжает жилой микрорайон и через громкоговоритель объявляет о введении комендантского часа, требуя от жителей уйти с улицы.

«Расходимся по домам! В Московской области введен комендантский час. С 20 часов вечера до 8 утра выход на улицу категорически воспрещен», — говорили в громкоговоритель.

Патруль полиции на улице подмосковного города

Официальная реакция последовала быстро — представитель подмосковного главка МВД Татьяна Петрова заявила, что в отношении сотрудников полиции начали проверку. Дескать, вводили граждан в заблуждение. Однако трудно представить, что патрульные без команды сверху стали бы вот так загонять людей в квартиры. Либо их руководство запуталось в невнятных постановлениях руководства области, либо это постановление было сначала более жёстким, но в последний момент смягчено.

В событиях последних дней много сумбура и недосказанности. Пишут, что в Подмосковье будет как в Москве. А в Москве с 30 марта нельзя перемещаться по городу без пропуска. Только возле дома — в продовольственный магазин, в аптеку, выбросить мусор. Что за пропуска, как их получить, какие санкции за несоблюдение домашнего режима — пока данных нет. Но известно, что Мосгордума готова приступить к разработке законодательных механизмов — штрафов за нарушение режима самоизоляции.

«В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — заявил мэр Сергей Собянин.

Сергей Собянин в колл-центре по профилактике коронавируса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание «Медуза» со ссылкой на источники написало, что пропуском станут QR-коды, полученные на сайте mos.ru. Идея выглядит уже совсем апокалиптично. Однако эксперты в IT-сфере скептически относятся к этой перспективе из-за её трудозатратности. Пока известно, что спецпропуска уже выдавались работникам частных и государственных медицинских организаций (что в штабе по коронавирусу, между прочим, опровергали).

Депутат Госдумы Олег Шеин («Справедливая Россия») в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM предположил, что с 5 апреля Москву «закроют». Говоря о работе Госдумы, Шеин выразил мнение, что число пленарных заседаний в течение недели с 30 марта по 5 апреля может быть увеличено.

«Думаю, неделя будет продлена на выходные, а потом Москву будут перекрывать», — сказал он.

По всей видимости, тогда ограничения будут распространяться и на Государственную думу.

Тем не менее запрета на выезд из Москвы пока нет. Желающие изолироваться на даче или на малой родине пока могут это сделать. Однако такая возможность, по всей видимости, является временной. По крайней мере, планы ограничений перемещения внутри России уже, если верить источникам СМИ, обсуждают в федеральном правительстве.

На фоне этих беспрецедентных мер московские власти почему-то оставляют больных коронавирусом в лёгкой форме лечиться у себя дома.

«Москвичи с легкой формой течения COVID-2019 проходят лечение под наблюдением врачей на дому. По назначению врачей они будут бесплатно получать антивирусные препараты. Также в качестве меры профилактики бесплатные антивирусные препараты будут получать медики и другие специалисты, участвующие в противодействии распространению новой коронавирусной инфекции. Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры», — написал Собянин.

Волонтёры доставили продукты питания и лекарства Tambov.gov.ru

Ранее вице-мэр Анастасия Ракова сообщила, что таких пациентов около сотни и что они подписывают специальные бумаги, не позволяющие выходить на улицу.

Но если задача — полностью побороть, изжить инфекцию на территории России, то зачем больных коронавирусом оставляют дома, отделив их от общества дверью квартиры? Они что, перестают быть носителями?

Возможно, это обычная чиновничья глупость, непонимание, что любая подписанная бумага не может блокировать действия человека. Представьте, если бы в колонии строгого режима убрали заборы, а вместо них заключённым предложили подписать бумагу, — сколько было бы побегов? На карантине оказываются не преступники, люди более сознательные, но пока даже камеры распознавания лиц и нейросети не способны пробираться в человеческие мысли. Кроме того, в жизни человека иногда происходят события, заставляющие не считаться ни со своим здоровьем, ни с безопасностью незнакомых людей. Сколько совершается проступков в состоянии нервного срыва, аффекта? Спасёт ли от этого бумага?

Ответ даёт сама Ракова.

«Позавчера пациент подписал информированное согласие, а вчера решил прогуляться. Прогулка его закончилась неудачно — скорая в сопровождении полиции доставила его в хорошую, но не лучшую больницу Москвы. Я надеюсь, что этот урок будет примером для других, и таких случаев у нас больше не будет», — сказала она 27 марта.

Анастасия Ракова Дарья Антонова © ИА REGNUM

А учитывается ли элементарная небрежность? Далеко от дома человек, допустим, не выйдет, но поговорит с соседями по лестничной клетке, встретит курьера с едой или наушниками у подъезда. В многоквартирных домах лифты тесные, некоторые —настолько, что трудно не только держать дистанцию, но и не касаться друг друга. Можно не только коронавирусом заразиться.

Если боремся с коронавирусом, зачем умышленно оставлять точки опасности? Неужели не нашлось ста коек в стационарах? Не хочется верить в коррупционный вариант, по которому льготы получают только те пациенты, у семей которых есть средства и влияние. А также вариант, по которому власти к борьбе с коронавирусом по каким-то причинам сами относятся легкомысленно. Никогда прежде не останавливались полностью экономика и все сферы жизни, за исключением медицины и интернета.

Надолго ли новая реальность и как далеко зайдёт дело, пока не возьмётся рассказать никто.