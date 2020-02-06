Сегодня, 6 февраля, исполнилось три недели со смены правительства России. За этот срок нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина на телеэкранах было не так уж и много. Не больше, чем раньше его предшественника Дмитрия Медведева. Короткие совещания и заявления, без пространных рассуждений и личных откровений. Сухие, наполненные смыслами фразы, которые дополнительно нуждаются в понимании, толкованиях и пояснениях. За три недели вопрос так и не исчез: кто вы, господин Мишустин?

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

Удивительно, что все три недели глава правительства воздерживался от поездок по стране. Казалось бы, первое, с чего нужно начать, — это знакомство с ситуацией на местах. Но стало понятным, что главные места для Мишустина находятся не в регионах. И даже не в Москве или за рубежом. Он не ищет решений по ситуации, премьер-министр — человек схем. Для него важно, как работает механизм.

Первые недели правительство занималось в основном кадровыми вопросами, постановкой стратегических задач, которые ранее сформулировал президент (и именно мишустинского в них было мало). Кроме того, решались срочные дела, например принимались меры по предотвращению распространения коронавируса.

Kremlin.ru Совещание Владимира Путина с членами Правительства. 5 февраля 2020 года

И вот, наконец, правительство перешло к решению системных задач. Какие вопросы в повестке у правительства Мишустина? Пакет законопроектов, увеличивающий права на получение военнослужащими жилья. Теперь они, как и многодетные, могут рассчитывать как на жильё, так и на участки для строительства дома.

«Выделение земельного участка под строительство дома перестанет считаться основанием для снятия военных с учёта нуждающихся в жилье. Ранее возможность получить и землю, и дом была только у многодетных семей, а теперь появится у военнослужащих», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Как на практике обстоит ситуация сейчас и что именно изменится, Мишустин пояснять не стал, но очевидно, что законопроект направлен на расширение потребительских возможностей семей военнослужащих, следовательно, способен оказывать влияние как на экономику, так и на вопросы демографии.

Другой проект закона меняет роль Торгово-промышленной палаты России. В чём она заключалась прежде, понимали далеко не все предприниматели. Институт-надстройка, как казалось, имел отдалённую связь с бизнес-процессами. Теперь ТПП окунают в жизнь. От палаты ждут не только экспертной поддержки, а реальной «помощи увеличения сбыта своей продукции на новых рынках, в том числе и зарубежных». Опять же, подробности не раскрываются, но потребность в заказах, в отличие от консультаций, у бизнеса есть всегда. А на международных рынках предприниматели из России особенно нуждаются в системной поддержке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Торгово-промышленная палата России (ТПП)

Также Мишустин приветствует работу по реформированию контрольно-надзорной деятельности. Он поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко систематизировать все усилия по дебюрократизации. Решения в этой сфере, в том числе «регуляторную гильотину», поручено систематизировать таким образом, «чтобы все они работали на одну цель — улучшение жизни людей. Действовать в этом направлении нужно оперативно, чтобы существенные изменения стали видны максимально быстро».

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Днём ранее, на совещании членов правительства РФ с президентом Владимиром Путиным Мишустин обозначил намерение добиваться повышения потребительского спроса с помощью социального пакета и других мер. Так, правительство планирует запустить в рамках нацпроектов механизмы повышения спроса на российские автомобили и оборудование, а также будет стремиться увеличить долю несырьевых и неэнергетических товаров в общем объёме экспорта из РФ.

Пока Мишустин производит впечатление человека, который отдалился от народа не так основательно, как его предшественник. Он симпатично не выговаривает ужасное слово «дебюрократизация», рассуждает по сути, не позволяя своим слушателям хвататься за голову. Однако хочется от первых впечатлений уже переходить к чему-то более осязаемому и конкретному.