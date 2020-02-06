Москва, , 04:41 — REGNUM Стимулирование потребительского спроса с помощью социального пакета и рядя других мер, которые готовит правительство РФ, помогут увеличить темпы роста ВВП в России. Об этом 6 февраля заявил российский премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин сделал данное заявление в рамках совещания членов правительства РФ с президентом России Владимиром Путиным. Кроме увеличения соцпакета, правительство планирует запустить в рамках нацпроектов механизмы повышения спроса на российские автомобили и оборудование, а также будет добиваться увеличения доли несырьевых и неэнергетических товаров в общем объеме экспорта из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опубликованного 28 января доклада Минэкономразвития «Картина деловой активности. Январь 2020 года», рост ВВП РФ в 2019 году составил 1,4%, что на 0,1% выше, чем предполагалось в прогнозе.

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