Москва, , 13:05 — REGNUM Пакет законопроектов, позволяющих военнослужащим претендовать на получения жилья и участка под строительство дома, рассмотрит правительство России. Об этом 6 февраля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Выделение земельного участка под строительство дома перестанет считаться основанием для снятия военных с учёта нуждающихся в жилье. Ранее возможность получить и землю, и дом была только у многодетных семей, а теперь появится у военнослужащих», — сказал он на заседании правительства.

По его словам, такую возможность получат и приравненные к военнослужащим граждане, а также семьи погибших и умерших военных. Правила распространятся на все обязательства с 1 марта 2005 года.

«Это позволит обеспечить жильём не только новых очередников, а также восстановить права военнослужащих, которые были ранее сняты с учёта», — отметил Мишустин.