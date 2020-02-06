Москва, , 13:12 — REGNUM Торгово-промышленная палата РФ получит возможность участвовать в региональных и муниципальных программах помощи малому и среднему бизнесу. Об этом 6 февраля сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России, представляя новый законопроект.

Глава правительства отметил, что предприниматели смогут, согласно проекту закона, пользоваться новыми услугами ТПП — не только в качестве экспертной поддержки, но и в «помощи увеличения сбыта своей продукции на новых рынках, в том числе и зарубежных».

«Это будет способствовать реализации задач, которые предусмотрены национальными проектами», — сказал он.