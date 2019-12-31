В 2019 году Петербургу прочили великие потрясения, но город «разочаровал» — по-настоящему плохих новостей из Северной столицы так и не поступило. Несмотря на разгон Первомая, фальсификации на муниципальных выборах, падение доходов граждан и кризис Метростроя, эксперты констатируют: год завершился удачно.

Дарья Драй ИА REGNUM Зимняя канавка

Год под знаком выборов

Прошлую зиму город встречал двумя важными политическими событиями: во-первых, в Смольном к тому моменту вот уже три месяца заседал новый градоначальник — пока в статусе врио, а значит, Петербург неизбежно катился к выборам. А во-вторых, за окном валил снег. Да так, что пессимисты заранее предрекали Александру Беглову поражение даже со всей поддержкой Кремля за спиной — к снежно-ледяной стихии Петербург оказался не готов совершенно, люди падали, калечились и даже погибали, то есть забыть это должны были не скоро.

Но непоправимого не случилось: дурные воспоминания смыло весенними дождями и потопами из-за забитой ливнёвки, а бывший полпред президента в ЦФО и СЗФО Александр Беглов стал официальным новым губернатором города на Неве, и сегодня на правительственном телеканале «Санкт-Петербург» его можно увидеть в мультике пожимающим руку Петру I.

«Этот год, конечно, был в первую очередь окрашен выборами. Выборами в Москве, выборами в Петербурге, тем более что мы выбирали губернатора, ну и выборами в целом ряде регионов. Могу сказать, что та «революция», те необычные потрясения, которые прогнозировала определенная часть экспертов, не реализовались, этого не произошло. Даже ожидания, что недовольство пенсионной реформой скажется существенно на выборах, не оправдались. Такая стабильность сохранилась», — замечает политолог Юрий Светов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов

Он признает, что мухлёж на муниципальных выборах — уже традиционный для Петербурга — был чем-то «невообразимым» и его расстроил, как и угрозы главы ЦИК Эллы Памфиловой разогнать из-за этого весь петербургский Горизбирком, но «в целом город прошел год достаточно удачно».

Ректор Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, политолог Станислав Еремеев точно подметил, как не оправдались волнения многих экспертов о том, насколько легитимно и прозрачно пройдет процесс губернаторских выборов, встанут ли петербуржцы разных взглядов в жесткое противостояние друг с другом.

«Мы живем среди населения умного города, который правила игры принял и в общем-то поступил очень рационально. Рационализм — это один из очень четких трендов времени и жизни. Он заключался в следующем: горожане прекрасно понимали, что на сегодня тот небольшой ВРП, который создает город, не может дать по-настоящему мощного толчка развития без сопряженности нашего бюджета с федеральным бюджетом, наших возможностей с национальными проектами. Президент предложил городу кандидатуру в виде Беглова, и ее поддержали. Поэтому я считаю, что выборы Александра Беглова — это отношение жителей к президенту РФ», — назвал вещи своими именами Еремеев.

Среди «жестких противостояний», которых не случилось, на ум приходит разве что разгон праздничной колонны оппозиции 1 мая 2019 года на Невском проспекте. Полицейские, а затем и суды сочли, что, если колонна останавливается, она автоматически превращается в несогласованный митинг внутри согласованного шествия, то есть можно задерживать всех участников руками Росгвардии.

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Александр Беглов не стал отвечать на заданный ему вопрос, готов ли он извиниться перед людьми, попавшими в автозаки в результате мирной демонстрации, но дал понять: он негативно относится ко всем, кто оскорбляет сограждан плакатами или лозунгами.

Дарья Драй ИА REGNUM Задержания в Санкт-Петербурге 1 мая 2019

Обиделся на лозунг «ЕдРо в помойное ведро» и спикер Заксобрания Вячеслав Макаров, секретарь региональной «Единой России». Беглов — один из основателей «Единой России» — вышел из партии и публично объявил об обрыве этой связи накануне сентябрьских выборов с телеэкранов. Его фото спешно удалили с официального сайта ЕР. Как оказалось, ход был верным.

«Мы спрашивали, каким бы люди хотели видеть идеального губернатора — не про фамилии, а про качества. Оказалось, что люди нацелены на минимизацию любого потенциала для конфликта. То есть они не хотят, чтобы это был кто-то с четкими политическими или даже религиозными ориентациями. Примирение, бесконфликтность, работа на общее благо, возможность к кооперации, открытости, коммуникации со всеми силами и, конечно, с горожанами», — обрисовала социолог Мария Мацкевич результаты исследования «Открытого мнения» среди петербуржцев незадолго до выборов. Свою религиозность Александр Беглов действительно практически не демонстрирует, особенно по сравнению с предшественником. И даже завел страничку во «ВКонтакте». Обязал и подчиненных это сделать, но, как указывают политологи, на эти страницы пока лучше даже не заходить.

Хвалит команду Беглова и директор Информационно-аналитического центра «Время» Михаил Чирков. «Выборы были организованы правильным образом, с точки зрения и Кремля, и администрации президента: и Александр Дмитриевич [Беглов] не стал членом партии «Единая Россия», и та команда, которая готовила выборы, тоже очень правильно подобрала спарринг-партнеров, потому что у этих спарринг-партнеров не было средств, чтобы вести достойно свою кампанию», — заметил Чирков. Пожалуй, самым громким ходом одного из кандидатов в петербургские губернаторы стал отзыв своей кандидатуры в прямом эфире за неделю до голосования в исполнении депутата Госдумы, коммуниста и режиссера Владимира Бортко.

«Город проголосовал. У нас есть цифры и официальные, есть неофициальные. Мы увидели, что произошло и как прошли выборы. Но потихонечку политика ушла из города на второй план, и это, может быть, даже хорошо — это позволило губернатору собрать команду довольно серьезных профессионалов», — заключил Чирков.

Метла по-старому метет

Свою команду Александр Беглов собирал несколько раз — минимум трижды. Так, руководить внутренней политикой, как, собственно, и выборами, большую часть года пришлось Любови Совершаевой, которая сработалась с Бегловым еще в полпредстве президента по СЗФО. Ее уже называли «серым кардиналом» городского правительства, самой влиятельной женщиной в городе и другими эпитетами, когда она вдруг из Смольного уволилась и вернулась назад в полпредство.

Szfo.gov.ru Любовь Совершаева

Александр Беглов сам когда-то служил вице-губернатором Петербурга и даже исполнял обязанности главы города до Валентины Матвиенко. И в течение своего нынешнего срока принялся возвращать назад чиновников, которые уже трудились в Смольном. Так, курировать блок образования и взаимодействия со СМИ будет бывший вице-губернатор Ирина Потехина, которая успела поработать и замом главы полпредства в ЦФО, и заместителем министра просвещения. Вернул Беглов в Петербург и бывшего главу комитета финансов Эдуарда Батанова, но уже в должности вице-губернатора. Правда, спустя некоторое время к команде присоединился бывший глава смольнинских комитетов по инвестициям и экономического развития Максим Соколов, уже имея за плечами шестилетнюю работу министром транспорта России, так что огромную часть обязанностей у Батанова он отобрал.

«Александр Беглов все-таки сумел власть в городе взять в свои руки, поменять команду, в которую приходят люди, многих из которых я хорошо знаю, мне кажется, это удачный выбор», — полагает Юрий Светов.

Выделяет отдельных представителей и Михаил Чирков, из-за чего предлагает Беглову сконцентрироваться на более крупных задачах. «Вернулась в город Ирина Потехина, которая его знает, любит, это сильный менеджер. Вернулся Максим Соколов, который поработал на уровне федерального министра. И это всё приобретения для города. И, может быть, дальше замахнуться на Вильяма Шекспира? И, пообщавшись с федеральным центром, подумать о больших и масштабных проектах», — говорит он.

В ожидании экономического чуда

Как отмечает декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС Сергей Цыпляев, город уже поставил себе довольно много серьезных и амбициозных задач. Одна из самых сложных из них — это привлечение инвестиций и человеческого капитала, людей, которые готовы создавать здесь постиндустриальную экономику. Количественно Александр Беглов на этапе предвыборной кампании многократно говорил, что доходы городского бюджета должны добраться до отметки в 1 трлн рублей, хотя в среднем сейчас находятся на уровне в 650 млрд рублей.

«Я не могу сильно радоваться идее резко нарастить бюджет в разы, потому что понятно, что за эти сроки экономика не вырастет. А рост процента денег, перераспределяемых через бюджет, — это очень плохой показатель. Это огосударствление экономики, которое мы знаем чем заканчивается, — рассуждает Цыпляев. — Поэтому перед городом стоит задача очень серьезная: как начать развивать эти сферы — постиндустриальные, высокоинтеллектуальные, какие хотите — для того, чтобы город имел инновационное лицо и достаточное число рабочих мест, которые бы создавали бюджет».

Рубль

В августе в Смольном признали, что реальные зарплаты в Петербурге только сокращались — на 1,3% за полгода, что повлияло и на уровень денежных доходов петербуржцев, которые по итогам полугодия упали на 2%. Тем не менее по итогам 2019 года экономические показатели в Петербурге обещают быть благоприятными, считает президент Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Петербурге Александр Ходачек.

«А что касается падения уровня доходов населения, оно продолжается даже не пятый, а уже шестой год подряд. Темпы роста пока небольшие, но по индексу промышленного производства мы все-таки выросли на 4% по Петербургу. И думаю, что эта динамика будет продолжаться. Чего нам не хватает, так это четкой программы развития инновационного производства, которая была бы сопряжена с потребностями и проблемами городского хозяйства, чтобы тот огромный научно-технический задел, потенциал, разработки, которые есть в Петербурге, были бы реализованы», — убежден он.

Ходачек указывает и на достижения петербургской экономики: за год удалось, наконец, ввести в строй станции метро Фрунзенского радиуса и депо «Южное». Стоит признать, что сделано это было с многочисленными опозданиями и даже одним фальстартом, станция «Дунайская» до сих пор протекает при каждом дожде, а «Шушарами» никто не пользуется. В конце года под арест попал генеральный директор ОАО «Метрострой» Николай Александров — по делу о растрате на фиктивных контрактах поставки щебня на Фрунзенский радиус — так что история получила некое кармическое завершение.

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Еще в Петербурге в 2019 году закончили проектирование Новосмоленского моста и первых участков Кольцевой линии метрополитена, заключено соглашение с РЖД на 88 млрд рублей о модернизации железнодорожного узла. Всего на эти цели собираются пустить 500 млрд. Город попал в национальный проект «Комфортные дороги» — раньше такого не бывало, отмечает Ходачек.

«В целом, если оценивать экономическую ситуацию, она достаточно стабильная. Если говорить о перспективах, то нас ожидает новый Генеральный план с учетом изменений в Градостроительный кодекс, ожидает продолжение реализации крупных проектов. Могу сказать, что те 40 региональных составляющих нацпроектов — по каждому из них заключено соглашение с правительством России, и сюда тоже придут федеральные деньги. И по состоянию на 1 декабря по Петербургу оценивается выполнение нацпроектов на 85%», — добавил Александр Ходачек.

Calavera88 Развязка КАД, ЗСД и Дачного проспекта и Предпортовой улицы

Зачах и не блистает

Михаил Чирков ратует за увеличение городского бюджета, и чем стремительней, тем лучше. Он прогулялся по центру города и новогоднего настроения не ощутил — даже украшено всё как-то «бедненько».

"Город чистый, и это радует, но это не блистательная европейская столица — как хотите. Очень как-то скудненько для Санкт-Петербурга. И с этой точки зрения хочется посмотреть на столицу, на Москву. Сколько проектов делается в Москве, сколько развязок открывается практически еженедельно? И наш город — город сегодня с областной судьбой», — сетует Чирков.

Он предлагает подвести итоги сразу двадцатилетия — вспомнить о «стройках века» вроде Лахта-центра и стадиона на Крестовском острове. «Построен Западный скоростной диаметр, и доходы от него уходят, мы не знаем куда, потому что бюджет ЗСД непрозрачен, при этом это единственная платная дорога в мегаполисе в современной России», — замечает эксперт. Тем не менее подобных проектов третьего тысячелетия Петербургу нужно побольше.

«Масштабные проекты нужны городу. Без них мы немножко чахнем. Смотря на Москву, по-хорошему завидуем. Нужен сюда увеличенный бюджет, нужна транспортная реформа — мы уже стоим в пробках. Это политика предыдущих, не всегда умных действий привела к этому. Но мы же хотим жить в комфортной среде. А наш город — он своеобразный, он позволяет это делать», — говорит Александр Ходачек.

К слову, анонсированная транспортная реформа, с отменой маршруток, по общему мнению, может стать одной из самых серьезных болевых точек на карте Петербурга в 2020 году, наряду с «мусорной». Как отмечает Ходачек, ход транспортной реформы по-прежнему непрозрачен — при том, что в Смольном декларируют стремление спросить мнения жителей. «Есть опасения экспертов, которые говорят, что все-таки население надо оповещать достаточно объективно и полно. Пока этого не происходит. Тем более что эта реформа накладывается на повышение тарифа гораздо выше уровня инфляции», — заключает Ходачек, имея в виду, что с 1 января 2020 года разовый проезд в общественном транспорте в Северной столице подорожает примерно на 25%.

Government-nnov.ru Вывоз мусора

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По словам председателя петербургского Центра общественного контроля Анны Филоненко, транспортная реформа действительно занимает умы жителей Петербурга, тогда как про выборы никто уже и не помнит. Петербуржцы опасаются, что при отмене маршруток они не получат взамен удобные для них автобусы, добираться придется с пересадками, а в отдаленные районы новостроек ходить не будет вообще ничего. «Граждан заботит транспортная реформа, которая должна быть реализована на благо жителей, раз она должна произойти, но не в том сыром виде, в каком она сейчас существует», — полагает Филоненко.

Петербург живет по-европейски?

Запрос граждан на открытость органов власти и налаженную коммуникацию никуда не денется и в следующем году, более того, он будет доминировать. Такого мнения придерживается социолог Мария Мацкевич.

«Если начать фантазировать о том, что могло бы быть названо в качестве главных событий для Петербурга, то не увидим негативных событий, которые предсказывались в начале года. Говорилось: Петербург будет поставщиком плохих новостей. А новость — это только плохая новость. Наводнение, теракты, протесты против храма. Что-то подобное станет новостью. Петербург в этом смысле разочаровал — уж не знаю, ставить ли это слово в кавычки или нет, но мы не стали поставщиком тех новостей, которых от Петербурга ожидали в начале и даже середине года. Говорили, вот смотрите, у вас будут выборы, это такой прекрасный повод — а оно не случилось, по крайней мере, в том масштабе, в каком ожидалось», — объясняет Мацкевич.

По ее словам, исследование «Открытого мнения» показало, что Петербург вполне себе встает в один ряд с европейскими мегаполисами — запросы у петербуржцев примерно такие же, как в любом другом городе на континенте: экология, благоприятная среда, переработка мусора, за который начали чувствовать ответственность, общественный транспорт, озеленение, развитие детей, которым не хватает школ, детсадов, кружков и секций.

«Это запросы города. Мы видим, как проблемы, которые раньше назывались первоочередными, — качество услуг ЖКХ, тарифы, цены, размер пенсий — это все присутствует, но не называется. Потому что мы не предлагали списка. Мы просили людей самих называть, что их беспокоит. И проблемы экономические отошли на второй план, а может, даже и на третий. А на первом оказались эти проблемы — забота об общем благе, а не только о своем личном. Потому что понятно, что все, что связано с благоприятной средой, — это благо для всех, а не только для какого-то конкретного человека. Если говорить о прогнозах на следующий год, вряд ли эти запросы будут сильно меняться. В этом смысле проявление общемировой тенденции на коммуникацию, открытость и учет мнения самых разных групп, людей с очень разными интересами, которые зачастую требуют согласования, — этот запрос, скорее всего, останется. Как и запрос на открытую площадку для такого согласования», — подчеркнула Мария Мацкевич.

Юрий Вердеревский ИА Красная Весна Дворцовая площадь. Санкт-Петербург

Однако пока исследований таких мнений в Петербурге катастрофически не хватает, констатирует социолог. Она предлагает прогуляться в Google-поиск и запросить «итоги года» — увидеть можно результаты по России, Москве или Самаре, но не по Петербургу.

«У нас критически мало открытой информации о том, что происходит в Петербурге, и даже та информация, которая выходит в открытый доступ, видим, что, в общем, она довольно узкая, по ней не всегда можно понять тенденции для определения важных вех, а в масштабах страны велик запрос на более тонкое и изощренное понимание происходящих процессов. Потому что следствием усиливающейся фрагментации нашего общества является необходимость учета мнений и особенностей поведения самых небольших групп. Не говоря уже о крупных сообществах вроде Санкт-Петербурга», — говорит социолог.

Политтехнолог Александр Ершов в связи с этим тоже находится в некотором недоумении относительно петербургских перспектив на 2020 год. А ведь уже со следующей осени должна начаться кампания по выборам в городское Заксобрание и Государственную думу. Эксперт проводил несколько фокус-групп в 2019 году и осознал, что граждане плохо понимают, что происходит вокруг, а он плохо понимает, что происходит у них в головах. И ни страницами чиновников «ВКонтакте», ни опросами, попыткой поиграть в «новую чиновничью искренность», обещаниями «советоваться» с горожанами во всем их уже не удовлетворить.

При этом, по его убеждению, «ничего революционного» в городе опять не произойдет, так как «терпение нашего народа безгранично».

«Но у меня ощущения такие тяжелые. Связанные хотя бы с тем, что у нас через год, в 2021 году, выборы и в Законодательное собрание, и в Госдуму, а значит, начнут готовиться к ним уже с сентября 2020 года точно. Но с чем они пойдут к населению — не могу сказать. Я проводил эти фокус-группы, чтобы самому понять, когда начнется работа. И понял, что я пока не знаю, что предложить населению. Если вам кто-то сейчас скажет, что абсолютно точно надо повторить такие-то методики, то методики с призывом «давайте ваше мнение» уже не сработают. Уже кого-то, кто этим интересуется, — а их буквально 8% — уже перекормили, они на фальшивку не клюют. А остальным это по барабану. Так что нелегко придется в следующем году нашим политтехнологам — «просто» изучить общественное мнение оказалось очень непросто», — заключил Ершов.

***

История со снегом все-таки получила свое политическое продолжение. После прошлой зимы управление ФАС по Петербургу обвинило шесть городских предприятий в «снежном картеле», приведшем к плохой уборке улиц. За пару дней до официального объявления об этом пост главы комитета по благоустройству тихо покинул Владимир Рублевский — по собственному желанию. Комитет также получил предписание антимонопольщиков. Властям пришлось признать, что они годами закупали меньше уборочной техники, чем нужно. По убеждению ФАС, еще и организовали всю работу по неконкурентным схемам. С закупками обещали исправиться, но даже после дополнительных финансовых вливаний укомплектоваться на 100% не получилось. На 2020 год губернатор Александр Беглов запросил дополнительно 1 млрд рублей на уборку дорог.

Дарья Драй ИА REGNUM Уборка снега

Но пока ему везёт. Объективно в прошлогодней снежной катастрофе он был неповинен, хоть и породил сомнительный мем «лопата Беглова», когда лично убирал дворы и переводил пенсионеров через дорогу под телекамеры. А новой катастрофы пока не случилось, чтобы оценить управленческие качества градоначальника в борьбе со стихией.

«Как в свое время после Валентины Ивановны [Матвиенко] с ее «сосулями» повезло [Георгию] Полтавченко с малоснежной зимой, так и для Александра Беглова природа сделала подарок: технику закупили, а убирать пока нечего с улиц и крыш», — разводит руками Юрий Светов.

Удача предшественника «преследовала» его весь срок. Судьбу Александра Беглова природе пока только предстоит решить.