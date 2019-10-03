Санкт-Петербург, , 23:32 — REGNUM Три новых станции Фрунзенского радиуса петербургского метро открыли на юге города 3 октября 2019 года.

Открытие метро «Проспект Славы» Дарья Драй © ИА REGNUM

Толпу желающих увидеть то, чего местные бабушки ждали с конца 1980-х, а молодежь — с 2012-го, не смутили ни дождь, ни ветер. Люди мерзли у вестибюлей с 16:00, и спустя 40 минут из репродукторов наконец раздался голос: станции открыты для пассажиров.

…Того же голоса купчинцы часами не могли дождаться 5 сентября, когда открытие было официально объявлено, но не случилось. Горожан тогда так и оставили толпиться у закрытых входов, хотя врио губернатора Александр Беглов еще с утра объявил, что людей внутрь не пустит по соображениям безопасности.

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С того момента прошел почти месяц, Ростехнадзор проверял, как устраняются десятки «недоделок», и к началу октября оформил акт готовности. Но в назначенный час не всё оказалось в рабочем состоянии.

«И как мне спускаться, если колени больные? Тяжело уже. Я не пойду», — возмутилась пенсионерка в вязаном берете, когда увидела, что новые траволаторы (бегущие дорожки) на «Проспекте Славы» на спуск не работают.

В итоге она с подругами всё же преодолела себя и сумела спуститься по лестнице. Внизу местные жители поинтересовались у сотрудников ГУП «Петербургский метрополитен», когда траволаторы включат на спуск. «Когда доделают, — доверительно улыбнулся один из них. — Главное же подняться».

«Проспект Славы» имеет несколько выходов: у перекрестка Славы и Бухарестской улицы к парку Интернационалистов, а также ближе к Альпийскому переулку — к парку Героев-Пожарных. Только недавно здесь привели в порядок автобусную остановку.

Сама станция выполнена в военизированной эстетике: даже вентиляционные решетки украшены пятиконечными звездами, а часы на платформе представляют собой огромный советский орден. Мозаичное панно над эскалаторами посвящено афганской войне. Это то самое произведение, которое художники выставляли на Avito в апреле этого года, так как им за него не заплатили.

За две минуты отсюда можно добраться до «Дунайской». Название оформители восприняли более чем буквально: по потолку, кажется, течет синяя река — эффект на любителя, в лучших традициях аляповатостей городского метро последних лет. За белыми потолочными панелями видна «начинка», так как прилегают они неплотно.

Две платформы расположены друг против друга, а пути разделены стеной с восьмиугольными окнами, некоторые из них украшены симпатичными витражами — изображениями городов-крепостей с берегов Дуная. Среди них Белград, Нови-Сад, Будапешт, Братислава, Линц, Ульм, Вена, Измаил, Ингольштадт и другие.

«Дунайскую» построили в очень влажном месте, так что через ливневку в подземных вестибюлях кое-где слышно, как капает вода, и даже видно, как она плещется под ногами — идущий в день открытия дождь только усугубил ситуацию. Нижние ступеньки в отдельных местах стоят мокрыми от воды.

Ступеньки на «Дунайской» Карина Саввина © ИА REGNUM

На станции установлены по три эскалатора на вход и выход, а также траволаторы, которые — сюрприз! — тоже не работают на спуск.

«С траволаторами будет проблема. Ничего не могу про них говорить», — прокомментировала корреспонденту ИА REGNUM представитель ГУП «Петербургский метрополитен». Назвать сроки включения она не смогла. По некоторым данным, траволаторы тут умудрились установить какие-то «неправильные», не соответствующие проекту.

На «Дунайской» вообще включен только один — на подъем со стороны улицы Ярослава Гашека. Со стороны Дунайского проспекта стоят оба, с табличками «Проход запрещен». Не совсем очевидно, каким образом общественным транспортом должны пользоваться люди с колясками, тележками и чемоданами, пожилые, беременные, больные, люди на костылях или инвалидном кресле. Петербургский метрополитен годами дает и будет давать однозначный ответ — никаким.

Проход на траволатор запрещен Карина Саввина © ИА REGNUM

На «Дунайской», как и на «Проспекте Славы», нет Wi-Fi, работающего во всей остальной подземке, и даже мобильная связь отключается. Когда всё это наладят, тоже непонятно.

На «Дунайской» в наличии и особенно странный для 2019 года выход — на улицы Бухарестскую и Ярослава Гашека. Это длинная и довольно крутая лестница, оборудованная ретро-пандусом — иначе не назвать каменную конструкцию с одним поручнем, которой будет довольно тяжело воспользоваться инвалиду. Даже новейшие станции петербургского метро всё еще приходится оснащать табличками «позвоните, вам помогут».

На станции «Шушары», к счастью, никаких траволаторов не предполагалось, так что, на первый взгляд, всё работает, кроме интернета. Пандус на платформу выглядит более вменяемо — под низким углом; для людей с ограниченными возможностями предусмотрена отдельная дверь. Чтобы попасть с одной платформы на вторую, придется преодолеть множество лестниц и надземный переход. Но для тех, кто это проделать не в состоянии, есть лифт, хотя его наличие и не очевидно. Станция выполнена без лишнего украшательства, в несколько «фабричном» стиле и бело-фиолетовой цветовой гамме.

С благоустройством вокруг новых станций непросто: деревца пока совсем юны и не прижились, хотя при выходе из «Шушар» будто попадаешь в натуральный лес. Как известно, эта станция расположена слишком далеко от одноименного поселка Шушары, а пользоваться ею будут, вероятно, жители Колпино, для которых в эту чащу запустили автобусы.

Для повторного открытия станций в Купчино приехал уже избавившийся от приставки «врио» губернатор Петербурга Александр Беглов, который ради этого события даже прервал свой двухнедельный отпуск. «Было много проблем, был перенос», — признался глава города.

Первый участок Фрунзенского радиуса открыли еще в декабре 2012 года, тогда же провели пунктирную линию на схемах в вагонах до «Шушар», над которой потом долго смеялись горожане: из-за чемпионата мира по футболу и переброски средств на третью линию, ведущую к стадиону, строительство новых станций заглохло, перестало хватать денег, открытие переносили с 2016-го на 2017-й, затем на декабрь 2018 года.

Этот срок тоже сорвали, между Смольным и «Метростроем» начались взаимные иски и претензии. Смольный обещал запуск то в мае, то в конце августа, Беглов настаивал, чтобы станции были открыты к 1 сентября, потом было названо 5 сентября, когда этого не случилось, прозвучало «финальное» обещание — до конца сентября. И вот наступил октябрь.

…К слову, ошибку с многообещающими «пунктирами» новых линий и станций, учитывая бесконечные отсрочки и постоянные провалы в метростроительстве Петербурга, решили больше не повторять. И на новых схемах исчезли и станция метро «Театральная», и шестая Красносельско-Калининская линия, чей проект затормозили по решению УФАС.

На днях глава комитета финансов Петербурга Алексей Корабельников признался, что не будет городская казна выделять по 30 млрд рублей в ближайшие годы на развитие метро, как громогласно объявляли ранее. Потому что освоить эти деньги в городе у чиновников и подрядчиков нет сил. Так что, по выражению главы комфина, «нет смысла лукавить и кого-то обманывать».

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