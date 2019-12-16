Санкт-Петербург, , 20:20 — REGNUM Стоимость одной поездки по многоразовому электронному проездному «Подорожник» в Санкт-Петербурге с 1 января 2020 года возрастет сильнее, чем ранее анонсировали чиновники Смольного. Кроме того, поднимется стоимость проезда и по «Единой карте петербуржца» (ЕКП), и при оплате банковскими картами «Мир».

Станция метро «Маяковская» Дарья Драй © ИА REGNUM

Это следует из двух постановлений городского комитета по тарифам, которые сейчас проходят экспертизу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как выяснилось, уже после громогласного объявления Смольного, что поездка по «Подорожнику» с 2020 года подорожает лишь на рубль, составив 37 рублей (с первой по десятую поездку в течение календарного месяца), чиновники решили еще поднять цены.

Так, согласно новому постановлению, первые десять поездок по «Подорожнику» будут стоить уже 38 рублей. Затем заплатить придется 37 рублей — с 11-й по 20-ю поездки. Следующие десять будут стоить по 36 рублей, затем — по 35 рублей. Минимальная цена в 34 рубля наступит только с 41-й поездки в календарном месяце.

На тот же рубль предполагается поднять стоимость проезда по карте «Мир» и «ЕКП» от изначально планируемой. Исходя из документа, в 2020 году по карте «Мир» одна поездка будет стоить 41 рубль, а не 40 рублей, как анонсировалось, по «Единой карте петербуржца» — 36, а не 35 рублей.

Стоимость жетона в новых документах по сравнению с проектом бюджета не изменилась — она в 2020 году возрастет сразу на 10 рублей и составит 55 рублей.

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