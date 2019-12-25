Санкт-Петербург, , 15:24 — REGNUM С Нового года стоимость проезда в маршрутках в Петербурге может увеличиться до 50 рублей за одну поездку. Об этом заявил 25 декабря глава городского комитета по тарифам Дмитрий Коптин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Маршрутное такси Дарья Драй © ИА REGNUM

«На 10 рублей увеличена предельная максимальная стоимость на проезд в маршрутках. Но при этом все транспортные компании вправе принимать самостоятельные решения. Так как устанавливается предельно максимальный уровень тарифов именно на проезд в маршрутках», — сказал Коптин.

Сейчас стоимость проезда на коммерческих маршрутах в большинстве своем равна стоимости проезда в наземных автобусах, то есть 40 рублям. Таким образом, компании могут поднять цены с 1 января 2020 года, но не имеют права просить более 50 рублей за поездку.

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Напомним, власти Петербурга решили поднять стоимость проезда в общественном транспорте с Нового года примерно на 25% — до 50 рублей в автобусах, троллейбусах и трамваях, до 55 рублей в метро. Длительные проездные и поездки по «Подорожнику» тоже подорожают, но не так существенно. Стоимость проезда по «Единой карте петербуржца» не увеличится.

Как известно, Петербург находится в процессе транспортной реформы, согласно которой летом 2020 года Смольный намерен упразднить почти все коммерческие маршрутки.

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