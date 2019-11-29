Благовещенск, , 08:24 — REGNUM В Благовещенске завершили строительство моста через реку Амур, который ведёт из России в Китай. Об этом 29 ноября сообщается на сайте правительства Приамурья.

«Губернатор (Амурской области Василий Орлов — прим. ред.) в выступлении отметил, что в регионе завершено строительство мостового перехода через реку Амур», — говорится в сообщении.

Также в нем уточняется, что в настоящее время начат процесс оформления документов и сообщается, что через несколько дней должно состояться открытие газопровода «Сила Сибири», который будет использоваться для поставок российского газа в КНР.

Напомним, строительство моста из Благовещенска в китайский Хэйхэ было начато в 2016 году, а мае 2019 года была проведена стыковка двух его частей.