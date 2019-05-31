Благовещенск—Хэйхэ: соединены две части моста через Амур

Благовещенск, , 07:45 — REGNUM Стыковка российской и китайской частей трансграничного моста между городами Благовещенск и Хэйхэ состоялась в Амурской области. Сдача моста в эксплуатацию ожидается весной 2020 года, работы идут по графику, сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

В декабре 2019 года ожидается строительная готовность моста, необходимо также оформить всю техническую документацию. Все условия контракта, заключенного с подрядчиком, должны быть выполнены к апрелю 2020 года, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, строить мост Благовещенск—Хэйхэ начали в декабре 2016 года. Его длина составляет 1080 метров, а общая протяженность мостового перехода вместе с подъездными дорогами — около 20 км.

После ввода моста в эксплуатацию пассажиропоток составит около 5,5 тыс. человек в сутки. Ежедневно, согласно техзаданию, по мосту смогут проезжать 630 грузовиков, 164 автобуса и 68 легковых автомобилей.

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