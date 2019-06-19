Пункт пропуска в Приамурье построят за счёт средств резервного фонда

Благовещенск, , 07:05 — REGNUM Резервный фонд Правительства России выделяет Минтрансу бюджетные ассигнования в размере 466 млн рублей для строительства пункта пропуска через границу между Благовещенском и Хэйхэ, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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На портале правовой информации размещено распоряжение правительства России от 15 июня 2019 года, которым в целях синхронизации сроков ввода в эксплуатацию мостового перехода через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ Минтрансу России из средств резервного фонда выделяется 466 млн руб.

В распоряжении также отмечено, что средства выделяются для закупки и установки модульных конструкций с техническим оснащением необходимым оборудованием для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля до окончания строительства стационарных объектов строящегося пункта пропуска. Данное мероприятие проводится в рамках реализации госпрограммы «Развитие внешнеэкономической деятельности».

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Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области 31 мая состоялась стыковка строящегося российско-китайского трансграничного моста через реку Амур, соединившего Благовещенск и Хэйхэ. Окончательно мост планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2019 года.