Проблема, о которой на прошлой неделе заявил депутат Госдумы от Татарии Айрат Фаррахов, характерна для всей России. Депутат привёл статистику «вымирания» сельской местности республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

«Всего в республике более 3 тыс. сельских населенных пунктов, притом в 406 живут от 11 до 50 человек, в 252 — от одного до десяти человек. Это очень маленькие населенные пункты. В 49 сельских населенных пунктах сегодня никто не живет, то есть население полностью утрачено», — цитирует парламентария издание «Татар-информ».

По данным статистики, в сёлах живёт четверть населения региона — около 900 тыс. человек. Для того чтобы справиться с миграционным оттоком в города из сёл, в республике с 2019 года реализуется комплексная программа развития сельских территорий. Она финиширует в 2025 году.

Напомним, в конце июня 2019 года к республиканским депутатам обратился заслуженный архитектор России и Татарии Вячеслав Нилов, который в своём обращении писал о необходимости создания благоприятной среды на селе, предлагая разработать программу реновации, в том числе с перенятием опыта «дальневосточного гектара».

Сельское хозяйство

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Языковое «яблоко раздора»

Языковой вопрос для Татарии уже несколько лет является «яблоком раздора» между теми, кто за обязательное изучение татарского языка в школах, и теми, кто настаивает на добровольности. После того как в федеральных нормах было закреплено право выбора, свыше 115 тыс. родителей выбрали для своих детей для изучения в качестве родного — русский. И хотя после самого пика языковых конфликтов прошло два года, тема изучения татарского языка вновь стала причиной конфликта.

В программе местного телеканала ТНВ его гендиректор, а по совместительству депутат Госсовета Татарии Ильшат Аминов, рассуждая о полилингвальных центрах, где будут изучать три языка, допустил в адрес неопределённой группы лиц некорректное выражение.

«Поэтому повторим сотый раз для всех наших доморощенных узколобых невежд: знание нескольких языков, в том числе знание татарского языка и татарской культуры, — это возможность глубокого понимания духовных основ исламского мира и возможность успешной коммуникации со странами этого мира. Это, если хотите, часть строительства нового миропорядка», — цитирует Аминова издание «Казанский репортёр».

Общественное движение «Родительского сообщества Татарстана» (РОСТ) усмотрело в словах Аминова намёк на родителей, которые выступали против принудительного изучения татарского языка и выбрали для детей в качестве родного — русский. Было подано соответствующее заявление в Генпрокуратуру РФ, которое было спущено в итоге на уровень региона.

Я изучаю татарский язык Татарский алфавит

Выступление депутата прошло в эфире в конце апреля, но о жалобе родителей стало известно в начале июля, когда прокуратура начала проверку. На сегодня депутат в пятёрке лидеров по партийному списку единороссов для участия в предстоящих выборах в Госсовет РТ, что пройдут 8 сентября 2019 года.

Напомним, ранее надзорная инстанция не нашла нарушений в словах министра образования и науки Татарии Рафиса Бурганова, который на августовском педсовете, комментируя вопрос преподавания родных языков, заявил, что «один классный руководитель может на колени поставить любого родителя».

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Дело экс-банкира Мусина

На прошлой неделе завершилось расследование уголовного дела по шести (из свыше 20) эпизодам, вменяемым Роберту Мусину — бывшему главе правления «Татфонбанка», кредиторами которого проходят свыше 18 тыс. человек. Среди них немало вкладчиков-физлиц.

Напомним, ТФБ, где свыше 40% принадлежало республике, остался без лицензии в начале марта 2017 года. В апреле банк стал банкротом, к июню 2019 года накопив 167,545 млрд рублей долгов перед 18 065 кредиторами. Роберт Мусин не только фигурант уголовного дела, но и банкрот как физлицо. Соответствующий иск инициировал конкурсный управляющий ТФБ.

Прокуратура республики на прошлой неделе сообщила, что утверждено обвинительное заключение по делу Роберта Мусина. Его расследовал отдел № 1 по надзору за процессуальной деятельностью Следственного управления Следственного комитета России по РТ. Обвинение бывшему банкиру предъявили по шести эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

Vsemetri.com Форма прокурора

Следствие считает, что с января 2013 года по декабрь 2016 года фигурант дела, являясь главой правления банка, «использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц». Следователи добавляют, что Мусин злоупотребил полномочиями при выдаче необеспеченных кредитов ООО «Бытовая Электроника» и группе компаний DОМО — на сумму 18,6 млрд рублей, кредитов ООО «Аида и Д» — на сумму 133,7 млн рублей, при уступке права требования по 32 кредитным договорам на сумму 2,7 млрд рублей в обмен на облигации банка, которые утеряли свою ликвидность, а также при получении ТФБ в ЦБ РФ кредита на 3,1 млрд рублей на основании заведомо ложных сведений о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными отношениями с ПАО «Нижнекамскнефтехим». Вменяется Мусину и злоупотребление при выдаче необеспеченного кредита ООО «Казанская СХТ» на сумму 256 млн рублей, при выводе залогов по кредитам, которые ТФБ выдал 15 фирмам на общую сумму 20,5 млрд рублей. Ряд фирм на сегодня — банкроты.

После вручения фигуранту копии обвинительного заключения дело было направлено в Вахитовский районный суд Казани для рассмотрения.

Заявление прокуратуры возмутило вкладчиков, так как ранее по ряду вменяемых эпизодов фигурировала и статья «Мошенничество», где санкции несколько строже. В соцсетях, профильных группах идут бурные обсуждения:

«Банкир Мусин ничего не крал из Татфондбанка, а 53 млрд профукал по неосмотрительности?», «Чудесное превращение Роберта Мусина из мошенника в неудачливого бизнесмена, злоупотребившего полномочиями всего на 120 миллиардов?», «Косвенный ущерб… У меня, пенсионерки 62 года, украли 1 300 000 рублей, и ни один суд не помог…», «Сколько же можно издеваться над кредиторами ТФБ и Интехбанков??», «Из Татфондбанка исчезло 120 млрд! Это что? Рискованный бизнес на 120 млрд??? Это в банке с государственным участием? А кто там ключевой акционер, который являлся гарантом надежности банка?!», «Это сверхцинизм!».

Предвыборная гонка: Госсовет

Практически разрешилась главная интрига предвыборного сезона — кто будет спикером в новом созыве. Напомним, наиболее часто на это место прочили действующего министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, а относительно бессменного председателя Фарида Мухаметшина, отметившего своё 72-летие в конце мая, бытовала версия, что он не пойдёт в новый созыв, уступив своё кресло.

Интригу разрушил сам Мухаметшин. На прошлой неделе в кулуарах конференции партии «Единая Россия» в Москве он рассказал порталу «Бизнес-онлайн», что не исключает назначения Ахметова на пост зампредседателя:

«Такого опытного хозяйственника мы намерены использовать, не исключаю, что ему доверим пост одного из заместителей председателя, — цитирует спикера издание. — Пока я не могу сказать, кто пройдет. Но хотелось бы видеть его в наших рядах, поскольку республика — аграрная, много вопросов связано с развитием села, законодательным оформлением всех этих процессов. Надеемся на его профессиональный опыт».

prav.tatarstan.ru Заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Ещё одна предвыборная новость касается планов другой партии. «Справедливая Россия» рассчитывает впервые в истории создать фракцию в парламенте республике. Об этом со ссылкой на лидера регионального отделения, фигуранта уголовного дела о хищении 30 млн рублей, Рушанию Бильгильдееву пишет газета «Коммерсантъ». Несмотря на уголовное дело, Бильгильдеева возглавляет список отделения. Список включает 49 человек.

«Мы проводили опросы, и у нас поддержка около 15%. Думаю, что 10% мы точно получим на этих выборах», — цитирует Бильгильдееву издание.

Лидер справедливороссов отметила, что за пять лет партийцы «провели работу над ошибками»: «У нас будут на участках люди, которые готовы бросаться в атаку и защищать наши голоса».

Совет по предпринимательству: бизнес и власть

Главным событием в сфере экономики Татарии на прошлой неделе стало заседание Совета по предпринимательству, которое прошло с участием главы региона Рустама Минниханова.

«Наш главный тренд сегодня должен быть таким — движение в сторону предпринимателя», — заявил Минниханов на 12-й по счёту ежегодной встрече с предпринимателями, в которой приняли участие свыше 200 бизнесменов, руководители республиканских органов власти, лидеры общественных объединений бизнеса, главы муниципальных районов, депутаты Государственного совета РТ.

Темой встречи в этот раз стала система управления деловой активностью в муниципальных районах республики.

Минниханов заявил собравшимся чиновникам, что они «должны быть рядом»:

"Не быть просто надзорным органом, начальниками, а быть рядом, гордиться этим людьми — предпринимателями. Именно такую среду мы планируем создать в республике».

Обсуждаемым событием стала и кандидатура секретаря по предпринимательству. Им ещё полгода останется Тимур Нагуманов — бывший бизнес-омбудсмен, занявший несколько недель назад пост и. о. главы исполкома Альметьевского района. Минниханов отметил, что, пока нет замены, он попросил Нагуманова совместить две должности.

Gossov.tatarstan.ru Тимур Нагуманов

Глава Татарии во время обсуждения ежегодного замера индекса деловой активности муниципальных районов обратился к Нагуманову с шуткой: «Некоторые тебя готовы были на куски порезать».

Комментируя работу по опросам предпринимателей относительно инвестиционного климата в районах, Рустам Минниханов сообщил, что исследования важны, но «работа может быть не совсем приятная»:

"Наши руководители на местах по-разному реагируют на такие опросы. Но любой изъян может быть тебе не виден, а если тебе подсказали — это твоя поддержка».

Обращаясь к чиновникам, Минниханов отметил, что «предприниматель никогда не будет любить власть»: «Не старайтесь, чтобы вам спасибо говорили. Если нас сильно не поругали — это уже хорошо, и даже если немного поругали — это тоже хорошо. Надо воспринимать жалобу как подарок».

В ходе заседания для того, чтобы облегчить учёт по работе с предпринимателями и инвесторами, было предложено «сделать цифровую платформу», чтобы видеть, в каком состоянии находится реализация проектов. Поручение подготовить предложения для масштабирования подобной системы в другие муниципалитеты дано министру экономики РТ Фариду Абдулганиеву и новоиспечённому министру информатизации и связи РТ, ранее возглавлявшему Альметьевский район Айрату Хайруллину.

Массовая гибель пчёл

Татария этим летом попала в число регионов, где наблюдается массовая гибель пчёл. На прошлой неделе стало известно, что в Заинском районе уже пострадали семь населённых пунктов, и это, к сожалению, не предел.

Напомним, в конце июня 2019 года пчеловоды России обратились к Минсельхозу РФ с просьбой «законодательно рассмотреть и остановить массовую травлю пчёл». Автор обращения заявил, что причиной гибели насекомых могли стать пестициды и агрохимикаты, что используют собственники полей для обработки сельхозкультур. В списке пострадавших регионов — Удмуртия, Башкирия, Пензенская, Саратовская, Ростовская, Тамбовская, Воронежская, Курская области и многие другие регионы.

В Татарии самая большая трагедия пчеловодов возникла в Заинском районе — в семи населённых пунктах погибли более 500 пчелосемей. Всего по республике сообщается о гибели 3 тыс. пчелосемей.

Пчелиные соты

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Размер убытков, причинённых пчеловодам Татарии, пока неизвестен, но планами истребовать их в судебном порядке сами пострадавшие в профильных группах уже делились.

7 июля глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев («Единая Россия») предложил бороться с мором пчёл требованием к производителям публиковать перечень используемых химикатов на продукции.

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Беглый кассир с чужими миллионами

Скандальное дело о похищении 23 млн рублей из башкирского банка завершилось в Казани. Именно здесь правоохранительные органы задержали беглого кассира Луизу Х. с семьёй.

Напомним, уголовное дело по факту кражи крупной суммы в одном из банков было возбуждено после заявления руководства, не досчитавшегося денег. Тогда же МВД республики объявило в розыск 36-летнего старшего кассира — жительницу Стерлитамака, которая исчезла вместе с семьей — мужем и двумя детьми. В отношении неё возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение имущества, вверенному виновному, в особо крупном размере»). Заочно была избрана мера пресечения в виде ареста.

Тюрьма

Есть данные, что выдала беглянку случайно дочь, позвонившая бабушке с дедушкой, чьи телефоны прослушивались.

5 июля женщина была доставлена в Уфу.

«Следователи проводят с ними необходимые процессуальные действия, по окончании которых женщина в соответствии с решением суда будет заключена под стражу. Решение в отношении ее мужа будет принято по результатам его проверки на причастность к преступлению», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, уточнив, что дочерей обвиняемой в сопровождение близких родственников и сотрудников органов опеки и попечительства направили в Салават, где те будут находиться по месту постоянного проживания родных.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и местонахождение похищенных миллионов.

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