Казань, , 06:11 — REGNUM

От заслуженного архитектора России и Татарии Вячеслава Нилова, отработавшего свыше 40 лет в своей сфере, на имя председателя Госсовета Татарии Фарида Мухаметшина поступило предложение о реновации сельских территорий. Нилов отмечает, что это не менее важно, чем создание благоприятной среды и решение проблемы с жильём в городах, и среди прочего предлагает для разработки программы привлечь кафедру планировки и застройки сельских населённых пунктов Казанского государственного архитектурно-строительного университета — для «строительства малоэтажных жилых домов, ведения личного подсобного хозяйства, по примеру «дальневосточного гектара». Обращение обнародовано на сайте Госсовета РТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в январе 2019 года в интервью одному из казанских изданий Вячеслав Нилов отметил, что 47 поселений республики предложено ликвидировать, так как там никто не живёт, а в 406 деревнях региона проживают от 11 до 50 человек, а ещё в 252 — от одного до десяти жителей.

В своём письме на имя спикера Госссовета РТ Нилов отмечает, что статья вызвала широкий отклик у жителей.

«По моему убеждению реновация сельских поселений не менее важна чем создание благоприятной среды и проблем жилья в городах. Есть поселения, в которых уже нет проживающих. В КГАСУ (КИСИ) есть даже кафедра планировки и застройки сельских населённых пунктов, которую можно подключить к разработке предложений и программ реновации сельских поселений для привлекательности (их в глазах — ИА REGNUM ) городских граждан, строительству малоэтажных жилых домов, ведению личного подсобного хозяйства по примеру «дальневосточного гектара», — отмечается в письме, которое заканчивается фразой: «Есть предложения для обсуждения».

Справка:

Вячеслав Нилов родился в Тетюшском районе, был главным архитектором Бугульмы, Набережных Челнов, замдиректора по капитальному строительству ПАО"КамАЗ», директором ООО «Челныпроект». Нилов — автор и соавтор 40 крупных градостроительных проектов региона, включая новый генплан Набережных Челнов. А также лауреат международных архитектурных фестивалей «Зодчество», заслуженный архитектор не только республики, но и России.

Обращение планируется рассмотреть на заседании комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ 28 июня 2019 года.