Уфа, , 22:54 — REGNUM

В Казани задержали кассира одного из отделений банка в Башкирии, которая подозревается в хищении более 20 млн рублей. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

Деньги Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

«Было установлено, что подозреваемая вместе с семьей скрывается в городе Казани. Сегодня она была задержана на одной из съёмных квартир», — уточнила представитель ведомства.

В настоящее время устанавливается местонахождение похищенных средств. С женщиной проводятся оперативно-следственные действия.

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Местонахождение подозреваемой было установлено в результате совместных действий сотрудников Управления уголовного розыска МВД по Башкирии и оперативников Управления ФСБ по Башкирии и МВД по Татарии.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце мая по заявлению руководства одного из банков ранее проводилась проверка по факту кражи более 20 млн рублей.

В то же время МВД республики объявило в розыск 36-летнюю жительницу Стерлитамака, которая исчезла вместе с семьей. Она являлась старшим кассиром в банке, где пропали денежные средства.

После пропажи средств женщину пытались найти, но она исчезла вместе с мужем и двумя детьми.

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В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение имущества, вверенному виновному, в особо крупном размере»). Заочно была избрана мера пресечения в виде ареста.