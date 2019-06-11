В Санкт-Петербурге 31 мая стартовала кампания по выборам губернатора — высшего должностного лица субъекта Федерации, каковым является Северная столица, объединяя в своем составе несколько городов и поселений. Официальный старт губернаторской гонке дало Законодательное собрание, назначившее выборы на 8 сентября. На эту же дату в России в 2019 году приходится единый день голосования на выборах различных уровней.

Дарья Драй ИА REGNUM Горожане на Невском проспекте

Эксперты в политической жизни Санкт-Петербурга уверены, что кампания не будет простой ни для кого из её участников, хотя в своих прогнозах пока склоняются к вероятной победе врио губернатора Александра Беглова уже в первом туре выборов. Наблюдатели подчеркивают, что успех любого политика на посту губернатора, в силу исторических традиций и высокого статуса Санкт-Петербурга, будет зависеть от учета специфических аспектов общественного сознания горожан и выстраивания особых отношений с федеральной властью.

Скорее всего, и избиратели будут оценивать кандидатов не только по их «петербургскости», но и по тому, что как они сумеют выстроить взаимодействие города с центром на посту губернатора. Ведь успех или провал такого взаимодействия самым прямым образом отразится на горожанах, их кошельках и повседневной жизни.

Правила игры

Как известно, правила губернаторских выборов в Петербурге в конце 2018 года подверглись важным изменениям. Главным стало предоставление права выдвижения на этот пост не только кандидатам от партий, но и самовыдвиженцам, при условии предоставления ими в избирком 2% подписей от общего числа избирателей Петербурга. Санк-Петербургская избирательная комиссия 31 мая установила, что в абсолютных цифрах для регистрации самовыдвиженцам понадобятся подписи как минимум 76 359 избирателей. В избирком подписи на проверку можно сдать с 10%-ным запасом к этой цифре.

Напомним, что член «Единой России» Александр Беглов 30 мая сообщил, что не будет выдвигаться от какой-либо партии, а пойдет на выборы самовыдвиженцем, чтобы в своей деятельности на посту губернатора, в случае избрания, зависеть только от интересов петербуржцев.

Дальше правила игры для партийных и «народных» кандидатов уравниваются. И тем, и другим необходимо заручиться нотариально заверенными подписями не менее чем 10% муниципальных депутатов Петербурга, причем, эти депутаты должны представлять три четверти от всех муниципальных советов. В абсолютных цифрах кандидатам в губернаторы потребуется представить минимум 155 подписей депутатов не менее чем 84 муниципальных советов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Ранее, напомним, глава ЦИК Элла Памфиловапредложила петербургским законодателям снизить муниципальный фильтр до 6%, однако на предстоящих выборах никаких поблажек кандидатам не будет. Впрочем, по мнению политологов, снижение фильтра принципиально ничего бы не изменило в ходе петербургской кампании. Поскольку во всех городских муниципалитетах большинство мест имеет «Единая Россия», то без конструктивных договоренностей с этой партией ни один кандидат не сможет получить заветные подписи муниципалов и место в сентябрьских бюллетенях.

Депутаты Заксобрания Петербурга от разных фракций при назначении даты выборов не раз подчеркивали этот факт, делая из него разные выводы. Одни заявляли, что данное положение дел якобы обесценивает всю кампанию, превращая ее в «оформление» назначения кандидата от власти. Другие, признавая доминирование единороссов (1187 мандатов из 1480), подчеркивали необходимость сосредоточиться на обеспечении чистоты и прозрачности выборов, чтобы горожане были уверены в честности их результатов, независимо от состава участников и числа зарегистрированных претендентов.

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Депутаты-оппозиционеры в ЗакСе призвали городских муниципалов дать возможность включить в бюллетень для голосования кандидатов от всех партий, представленных в нынешнем составе Законодательного собрания, избранного горожанами в сентябре 2016 года. Прислушаются ли к этому призыву «младшие братья» (и их партийное начальство), от которых зависит окончательный список кандидатов в губернаторы, покажет ближайшее будущее. Однако вряд ли стоит ждать, что кто-то из реальных политических сил будет действовать во вред своим интересам ради «конкуренции».

Первых возможных кандидатов в губернаторы ждут с документами в горизбиркоме уже начиная с 1 июня. Скорее всего, первыми будут именно самовыдвиженцы, поскольку партиям еще нужно провести и оформить процедуру выдвижения своих кандидатов. Документы для проверки и регистрации необходимо представить в горизбирком до 18:00 мск 1 июля.

Kremlin.ru Александр Беглов

Решают не партии

Открытие дороги в Смольный самовыдвиженцам многие наблюдатели оценивали исключительно как ход в пользу Александра Беглова, который, при условии партийного выдвижения, возможно, недосчитался бы голосов оппонентов партии «Единая Россия» среди избирателей. Вспоминали тогда и казус Приморья, где пришлось в пожарном порядке применять схему самовыдвижения кандидата после скандальной отмены результатов «партийных» выборов осени 2018 года. Однако другие эксперты считают снижение роли партий в кампании отражением объективной политической реальности, в которой партии играют весьма незначительную роль.

Как отмечает политолог и публицист Юрий Светов, в Петербурге, по официальным данным, насчитывается всего 37 тыс. членов всех зарегистрированных политических партий. Это менее 1% от числа зарегистрированных в городе избирателей. Из общего числа «партийцев» 84% приходится на «Единую Россию». У некоторых партий количество петербургских членов исчисляется десятками и даже единицами.

«Один процент людей состоит в партиях. И этот один процент диктует всем остальным, что они нам будут указывать, за кого голосовать на выборах! Тот шаг, который делает Беглов, идя на выборы как самовыдвиженец, говорит о том, что наступает время реформирования партийной системы. Если партия за пять лет между губернаторскими выборами не может набрать в свой состав больше пятисот человек, которые будут платить членские взносы, агитировать за эту партию, то на что тогда она претендует?» — задал риторический вопрос Юрий Светов на круглом столе в ТАСС.

Вторичную роль партий на современном этапе определяет не только их собственная внутренняя слабость, но внешние условия, в которых придётся действовать кандидатам в губернаторы и будущему главе города. Речь о том, что ни одна из многочисленных городских проблем не может быть решена, во-первых, без широкого общественного диалога, в котором будут представлены не только и не столько партии, сколько различные общественные инициативные группы. А, во-вторых, невозможно решить застарелые и новые проблемы Петербурга без активной помощи федерального центра.

Петербург как мировой и столичный город

На возрастающую роль гражданского общества, социальных сетей в жизни современных крупных городов указывают не только недавние драматические события в Екатеринбурге, но и общемировые тенденции, отмечает доцент факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина.

«Современное общество развивается опережающими темпами по сравнению с системами власти, отклик власти на запросы общества запаздывает, время принятия решений увеличивается <…> Повсеместно растет запрос на обновление. В этих условиях нужна не хаотизация, а долгосрочная стратегия, не на пять, а на 10 лет и даже больше», — отметила эксперт.

Частью этой стратегии, в том числе в Петербурге, должно стать выстраивание новой сетевой системы взаимоотношений власти и населения, вовлечение инициативных граждан, групп активистов, общественных движений в структуру управления городом. В том числе с помощью социальных медиа, влияние которых становится ключевым фактором общественной стабильности и успешного развития мегаполисов. «Ставка должна быть сделана на людей, на постоянный диалог с ними», — подчеркивает Еремина, добавляя, что Петербург в этом отношении принципиально не отличается от других мировых городов.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство моста в районе о.Серный

Однако Санкт-Петербург — не просто крупный город России и Европы. Он является второй столицей России, выполняет серьёзные федеральные и международные функции, успех которых просто невозможен без теснейшего взаимодействия с центральной властью. И этот факт накладывает особую ответственность на людей, претендующих на пост губернатора.

«Ни одна политическая сила, которая будет бороться за этот пост, не может решить проблемы Санкт-Петербурга без опоры на федеральный ресурс. Это факт, нравится он кому-то или нет. Мы знаем возможности валового регионального продукта, возможности бюджета Петербурга… Только в сопряжении с федеральным центром возможно решить те проблемы, которые накапливались десятилетиями», — подчеркивает ректор Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина, политолог Станислав Еремеев.

По его словам, невозможно выстроить стратегию транспортно-логистического и социального развития Петербурга только с помощью городского бюджета, даже если увеличить его размер и сделать его использование максимально эффективным. А сегодня федеральный бюджет, несмотря на сложную макроэкономическую ситуацию, находит возможность оказывать поддержку амбициозным петербургским проектам.

«Как житель Санкт-Петербурга, я мечтаю, чтобы во главе города был руководитель, который был бы мощным лоббистом наших интересов в борьбе за федеральный бюджет», — признался Еремеев.

Многие наблюдатели уверены, что таким руководителем может стать кандидат, имеющий опыт и управления городским хозяйством, и работы в федеральных органах власти, знающий изнутри систему принятия решений на региональном и центральном уровнях.

Нужна картина будущего

Эксперты отмечают, что предстоящая кампания даст импульс развитию Петербурга только в том случае, если станет не ярмаркой тщеславия кандидатов, а конкурсом «проектов Санкт-Петербурга», программ развития города, соревнованием образов будущего, которые борются за симпатии избирателей.

За последние несколько лет горожане «соскучились по картине будущего: что такое Санкт-Петербург, куда мы развиваемся», считает социолог Инга Бурикова. «Даже если тот или иной кандидат не победит, его программа может оказаться интересной и может быть использована на благо города», — отмечает эксперт.

Что именно будут предлагать кандидаты в губернаторы взыскательным петербургским избирателям, можно будет увидеть уже скоро. А пока эксперты высказывают свои предложения стратегии для Петербурга.

Например, экономист Дмитрий Прокофьев уверен, что Петербургу для успешного развития необходимо стать глобальным социальным лифтом, каким уже стала для России Москва. Этот процесс уже идет, чему свидетельство растущие как грибы новые жилые комплексы в Петербурге и прилегающих районах Ленобласти. Квартиры в них раскупаются не столько петербуржцами, сколько жителями российских регионов, связывающими своё будущее с Петербургом.

Однако для того, чтобы конкурировать с той же Москвой за человеческий капитал, Петербургу необходимо инфраструктурное обновление, новые магистрали, мосты, станции метро, новые земли, которые нужно вовлекать в хозяйственный оборот в интересах бизнеса и горожан.

«Если Петербург будет восприниматься страной как социальный лифт, мощность которого сопоставима с социальным лифтом Москвы, мы не узнаем этого города, в хорошем смысле слова», — уверен Прокофьев.

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Местный колорит

Несмотря на устремления в ряды глобальных мегаполисов, Петербург остается очень своеобразным, не похожим на другие российские города и веси. И на предстоящих губернаторских выборах его генетические особенности могут и будут учитываться кандидатами в губернаторы, партиями и другими силами. Это нормально, и не является для города минусом, позволяя избирателям не чувствовать себя отчужденными от политики.

«Например, в Петербурге максимальное количество партий представлено в Законодательном собрании, такого нет нигде в России. Петербург традиционно голосует чуть-чуть не так, как вся страна, здесь больше поддержка либеральных ценностей, есть свои нюансы в отношении право-консервативного блока. Наконец, Петербург — город, где родились два президента России, и это тоже накладывает отпечаток на голосование петербуржцев, их восприятие», — отметил в комментарии для ИА REGNUM директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Эти особенности кандидаты и стоящие за ними силы будут использовать в ходе выборов, уверен политолог. Так, КПРФ будет обращаться к образу «города трех революций», к красному прошлому Петрограда-Ленинграда, которое можно экстраполировать и в направлении будущего. «Консерваторы» будут акцентировать на том, что действующая вертикаль власти имеет петербургские корни, что значительная часть российской политической элиты вышла из Петербурга, и близость к власти для города имеет решающее значение. Либеральные силы будут апеллировать к тезису о том, что Петербург — самый европейский город России, тесно связан и близко граничит с Евросоюзом, а доля обладателей шенгенских виз среди жителей — выше чем в Москве.

«Избиратели, у которых есть потребность альтернативного голосования, будут выбирать среди представителей левой или либеральной идеологии, и у них будет для самих себя основание для сделанного выбора. Представители данных партий будут это использовать», — поясняет Дмитрий Солонников, добавляя, что губернаторская кампания может стать для всех политических сил мощной информационной поддержкой для совмещенной с ней кампанией по выборам муниципальных депутатов. И эта вторая кампания может преподнести целый ряд сюрпризов.

Впрочем, это уже немного другая история.