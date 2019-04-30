Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM

Муниципальный фильтр на выборах губернатора Санкт-Петербурга может быть снижен с нынешних 10% до 6%. Это произойдет, если городские власти прислушаются к рекомендации главы Центризбиркома.

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова обратилась к руководителям законодательной и исполнительной власти 16 субъектов Российской Федерации, где в сентябре 2019 года, в единый день голосования, пройдут выборы глав регионов.

Глава ЦИК предложила региональным властям рассмотреть возможность законодательного о снижения уровня «муниципального фильтра» до 5 процентов, а в Санкт-Петербурге — до 6 процентов.

«Это может способствовать повышению реальной конкуренции на предстоящих выборах», — считает Элла Памфилова.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов города пройдут 8 сентября 2019 года.

Добавим, что абсолютное большинство депутатов муниципальных советов в Петербурге представляют партию «Едина Россия». Поэтому без согласия единороссов кандидатам в губернаторы, при действующей норме, будет невозможно.