Муниципальный фильтр в Петербурге не снизят, как предлагает глава ЦИК

Санкт-Петербург, , 15:04 — REGNUM Предложение главы Центризбиркома РФ Эллы Памфиловой о снижении муниципального фильтра на выборах губернатора Санкт-Петербурга с 10% до 6% не будет реализовано до проведения очередных губернаторских выборов в сентябре 2019 года. Но даже если бы это произошло, принципиального влияния на ход кампании в Петербурге такое снижение не окажет. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 30 апреля директор Института современного государственного развития, политолог Дмитрий Солонников.

Напомним, глава ЦИК предложила региональным властям рассмотреть возможность снижения уровня «муниципального фильтра» до 6 процентов ради повышения «реальной конкуренции на предстоящих выборах».

Дмитрий Солонников напомнил, что еще в феврале 2019 года Памфилова в Петербурге уверенно заявляла о том, что готовится принятие федерального закона, ограничивающего планку муниципального фильтра в регионах уровнем в 5%. Тогда ожидалось, что после принятия соответствующего федерального закона Петербург примет свой закон, снижающий муниципальный фильтр.

«Но что-то пошло не так», отмечает эксперт, и такой закон в РФ до сих пор не принят. В этих условиях в регионах вряд ли кто-то из ключевых игроков пойдет наперекор федеральному центру.

«Если партия «Единая Россия» не стала менять данный закон на федеральном уровне, через свою фракцию в Госдуме, почему кто-то может предположить, что партия будет менять закон на уровне регионов, минуя федеральное руководство? Это вертикаль власти, решения принимаются сверху вниз, и нарушить партийную дисциплину означает понести серьезнейшее наказание», — напомнил Солонников.

Он подчеркнул, что подобные решения могут приниматься только на уровне федерального центра и доводиться до регионов. А сами регионы не пойдут против мнения центра.

Политолог считает, что в данном случае мы имеем дело с политической позицией самой главы ЦИК.

«Если бы это была согласованная позиция, мы бы уже сейчас имели измененный федеральный закон, и в этих рамках менялось бы региональное законодательство. Но раз этого не произошло — или нет этих договоренностей, или Элла Памфилова трактует их как-то не так», — отметил Солонников.

«Региональное отделение партии «Единая Россия» в Санкт-Петербурге не будет играть в свою игру против политики, которую реализует «ЕР» на федеральном уровне. Аналогично, никто из региональных властей не будет инициировать самостоятельную игру против тех направлений, которые реализуются администрацией президента», — добавил эксперт.

Но даже если представить гипотетическую возможность снижения мунфильтра еще в ходе предстоящей кампании по выборам губернатора Санкт-Петербурга, это принципиально не изменило бы ее ход и содержание, уверен Солонников. Например, кандидаты от «уличной» оппозиции в любом случае не получили бы нужного для регистрации процента голосов муниципальных депутатов.

«Вопрос даже не в шести процентах, вопрос в том, как эти 6% будут разбиты по муниципальным округам, — заявил Дмитрий Солонников. — Для совсем несистемной оппозиции это всё равно ничего не даст, кто-то из представителей системных оппозиционных партий, возможно, получил бы больше шансов собрать необходимое число подписей. Но 6% муниципальных депутатов нет в Петербурге ни у одной партии, кроме «Единой России», и всё равно всем нужно было бы договариваться с единороссами», — резюмировал директор Института современного государственного развития.

Напомним, выборы губернатора Санкт-Петербурга и депутатов муниципальных советов города пройдут 8 сентября 2019 года, в единый день голосования.

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