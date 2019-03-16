«Московская электронная школа» вновь под критикой. Но теперь вместо анонимных жалоб подписанные и сформулированные обращения к президенту, генеральному прокурору, депутатам Государственной думы и другим лицам, которым жертвы эксперимента ещё верят. Тем временем департаменты мэрии Москвы получили предупреждения от ФАС за излишнюю ретивость по подключению к МЭШ частных школ. Подобных нарушений у проекта хватает и по другим сферам, но вот ответственные за контроль ведомства пока предпочитают их не замечать.

Иван Шилов ИА REGNUM Эксперимент над детьми

Протест идёт к президенту

Протест против проекта «Московская электронная школа» вышел за пределы СМИ и социальных сетей. 13 марта группа активистов, в которой объединились противники МЭШ, направила обращение на трёх десятках листов президенту РФ Владимиру Путину. Об этом ИА REGNUM рассказал один из недовольных цифровым образованием.

Копии также были направлены генеральному прокурору России Юрию Чайке, в Госдуму, Минздрав. Активисты изложили суть многочисленных претензий к проекту. Родители пояснили, что их, вопреки российскому законодательству, не привлекли к принятию важнейшего решения, определяющего жизнь детей, поставили перед фактом, а также не предоставили возможность выбора.

Родители сомневаются в медицинской безопасности обучения, и поводов для беспокойства сразу несколько. Во-первых, идёт нагрузка на зрение, поскольку электронный инвентарь является источником света, во-вторых, на здоровье влияет излучение. При этом немало информации указывает, что медицинских исследований, изучивших воздействие факторов на детей, в реальности не проводились. Во всяком случае ответственные за проект московские чиновники не рассказывают о результатах. В-третьих, у детей формируется компьютерная зависимость, усиливая эффект уже существующей практики досуга через телефоны, компьютеры, приставки. В-четвёртых, меняется формат общения между детьми. Вместо живого опыта, они получают цифровой, что ведёт к неизбежному неравномерному развитию, недостатку движения и внимания. И, в-пятых, избыточное использование компьютеров в результате ведёт к интеллектуальным расстройствам, деменции, поскольку техника выполняет за человека часть мыслительной работы.

(сс) Debs Красные глаза

Отдельное волнение активистов вызывает новый этап МЭШ, предполагающий использование электронных портфолио. Данная практика собирает и анализирует данные о человеке и ведёт к контролю над ним. Похожий проект пытались запустить несколько лет назад под названием базы данных «Контингент», однако президент России отказался подписывать соответствующий законопроект. В пояснении он написал, что не указан характер собираемой информации, не определён круг лиц, имеющих доступ к сведениям, и не раскрыта степень ответственности лиц, работающих с данными. Ничего из этого не сформулировано чётко и во втором этапе МЭШ, разница лишь в том, что сейчас проект реализуется вне отдельного законопроекта.

ФАС показала образец

Примечательно, но на вероломность внедрения МЭШ указала Федеральная антимонопольная служба РФ. Её специалисты, в рамках своих компетенций, даже вынесли соответствующие предупреждения столичным департаментам образования и информационных технологий. Одна из частных школ Москвы пожаловалась в антимонопольную службу. Образовательное учреждение сообщило, что департамент образования и науки издал приказ, согласно которому использование информационных ресурсов «Московской электронной школы» (МЭШ) является одним из обязательных условий получения субсидий для частных образовательных организаций города Москвы (ЧОО). При этом частная школа уже использует собственную автоматизированную электронную систему учёта успеваемости, однако департамент информационных технологий столицы уклоняется от подключения сторонних систем.

Fas.gov.ru Федеральная антимонопольная служба

Примерно по этой же схеме продавливаются и другие сферы права, однако Рособрнадзор, Роспотребнадзор и прокуратура, в отличие от ФАС, почему-то молчат.

Впереди — повальная деградация детей?

МЭШ недовольны и в научной среде.

«Фактически речь идет о ликвидации традиционного образования. Самое главное, что они скрывают, — это то, что в основе МЭШ лежит проект «Образование 2030». Там чётко прописано, что пришла новая эра, поэтому традиционное образование должно быть ликвидировано», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент МГИМО Ольга Четверикова.

Она рассказала, что в западных школах, где используется цифровое образование, происходит умственное отставание детей.

«Это опасный и незаконный эксперимент. Если применять технологии, последствия которых неизвестны, то это и есть эксперимент. Альтернативы МЭШ нет. Есть угроза физическому и психическому здоровью детей. Это и опасное электромагнитное излучение, которое вредно для детей. Также компьютерные технологии ведут к цифровому слабоумию. Эту проблему замалчивают, ставят на неё табу. И цифровое слабоумие, и аутизм сегодня распространяются всё быстрее. Совмещённые технологии меняют характер развития мозга ребенка. Много учёных боятся это говорить, хотя и знают, что это опасно. Видимо, создаются условия давления или шантажа, чтобы эту правду замалчивали», — рассказала доцент МГИМО.

По её мнению МЭШ приведёт к сильному ослаблению здоровья детей, в первую очередь интеллектуальному отставанию и аутизму.

«К чему это все приведет: к умственной отсталости детей, к аутизму. Далее — к очень сильному ослаблению здоровья детей, потому что дети не будут двигаться. Это приведет к росту нервных заболеваний, потому что использование гаджетов вызывает всплески агрессии, когда их хотят забрать у ребенка на какое-то время. Ребёнок уходит в виртуальный мир, и связи с родителями практически нет. В итоге получим серьёзные социальные проблемы. В школе ребенок будет в «виртуальном раю», а дома будет другая обстановка. Фактически детей делают врагами своих родителей, детей берут под контроль, причём неясно, кто пишет программы и игры, которые используют в рамках МЭШ. Раньше мы знали, кто учитель, а кто директор, а сейчас узнать это будет очень сложно», — заявила Четверикова.

Mos.ru Ноутбуки вместо учебников

Она спрогнозировала, как будут развиваться события.

«К чему это все приведет: к умственной отсталости детей, к аутизму. Далее — к очень сильному ослаблению здоровья детей, потому что дети не будут двигаться. Это приведет к росту нервных заболеваний, потому что использование гаджетов вызывает всплески агрессии, когда их хотят забрать у ребенка на какое-то время. Ребёнок уходит в виртуальный мир, и связи с родителями практически нет. В итоге получим серьёзные социальные проблемы. В школе ребенок будет в «виртуальном раю», а дома будет другая обстановка. Фактически детей делают врагами своих родителей, детей берут под контроль, причём неясно, кто пишет программы и игры, которые используют в рамках МЭШ. Раньше мы знали, кто учитель, а кто директор, а теперь узнать это будет очень сложно», — считает кандидат наук.

МЭШ пытаются отмыть, но тряпки грязные

На фоне критики московские власти пытаются отстоять медиаобраз МЭШ, но поскольку от прямого диалога они уходят, получается неуклюже. Например, рассказывают о международном одобрении, о том, что «Московская электронная школа» включена в сотню лучших образовательных проектов мира. Но этот факт очевиден хотя бы из масштабов МЭШ, охватывающих сразу миллион школьников. И из того, что надзорные органы и силовые структуры пока бездействуют в отношении авторов проекта. Если проект обернётся масштабной трагедией, потерянными жизнями целого поколения, как об этом говорить? Как о не оправдавшей авансов перспективной инициативе? Или о преступлении? Увы, когда произойдёт страшное, искать виновных и оценивать риски будет уже поздно.

Ян Стен. Болтуны у окна. 1665

Другие позитивные упоминания МЭШ — его «популярность» среди государственных услуг Москвы, о чём рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в телеэфире, а также вручение очередной порции грантов учителям московских школ за вклад в МЭШ. Первое умалчивает, что «популярность» получилась принудительной, второе объясняет, почему столичные учителя, ранее критично настроенные к проекту, теперь помалкивают.