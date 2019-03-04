Одним из основных событий недели можно назвать ежегодную встречу главы Татарии Рустама Минниханова с журналистками в преддверии 8 марта. Именно на ней глава Татарии делает яркие и откровенные заявления по многим важным вопросам, и этот год не стал исключением.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Казань. Вид на Кремль и мечеть Кул-Шариф

На вопрос, готов ли он возглавить список «Единой России» на предстоящих выборах в Госсовет Татарии, Минниханов отшутился, но тут же уже всерьёз добавил, что не видит «мощных политических сил, которые готовы возглавить» парламент и не боится оппозиции в новом составе, уточнив, что «покритиковать у нас хватает, а вот взяться за работу…«

Про уход с поста главы Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина, стоявшего у истоков создания ведомства, глава региона заявил, что его «никто не выгонял, он перешел на другую работу», хотя слухи говорили об обратном.

Говоря о строительстве метро в Казани, Рустам Минниханов сообщил, что финансирование строительства второй ветки идёт полностью за счет средств республиканского бюджета, федеральные средства на эти цели не выделяются. Вторая ветка метро — это 11 перегонов и 12 станций, порядка 20 километров.

Отвечая на вопрос о том, не мало ли женщин в республиканском правительстве, глава Татарии отметил, что «детей рожать надо», а если «всех сделаем начальниками, мы же сами рожать не сможем», поэтому «нам тоже надо квоту оставить».

Капиталы сыновей первого главы Татарии Минтимера Шаймиева — Айрата и Радика выросли относительно прошлого года на 100 млн долларов США. Братья Шаймиевы в списке Forbes заняли 1717 строчку в общемировом рейтинге из 2153 человек, их состояние оценивается в 1,3 млрд долларов США на каждого. Третий год подряд капиталы выходцев из Татарии растут. В список попали также гендиректор ТАИФ Альберт Шигабутдинов и председатель совета директоров компании Рустем Сультеев.

На прошлой неделе Казань с визитом посетила гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле, где приняла участие во Всероссийском конгрессе кафедр ЮНЕСКО. Председатель попечительского совета республиканского Фонда «Возрождение», специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев рассказал, что в Казани к 2020 году планируется открыть первую полилингвальную школу, которая станет частью полилингвальных комплексов, призванных «обеспечить конкурентное образование на двух государственных (русском и татарском) и международном английском языках, стать новой школой, применяющей эффективные образовательные практики, ученики которой ценят свою, понимают чужие культуры и вносят существенный вклад в развитие общества».

На встрече с Одри Азуле глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что в древний Болгар и Свияжск, объекты которых входят в список наследия ЮНЕСКО, за девять лет туристический поток увеличился практически в 20 раз и достиг 1,1 млн человек в год.

Сфера экономики на прошлой неделе была полна событиями. Делегация Татарии побывала с рабочим визитом в Чехии. Рустам Минниханов пригласил президента Чехии Милоша Земана посетить Казань в рамках его визита в Россию, а перед этим принял участие в открытие в городе Простеев (Чехия) завода татарстанской компании «Данафлекс», инвестиции в который составили порядка 40 млн евро. Завод будет выпускать гибкие упаковочные материалы для пищевых и непищевых продуктов.

На встрече с министром промышленности и торговли Чехии Мартой Новаковой с главой республики по окончании 11-го заседания межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Чехией обсуждались вопросы сотрудничества, в том числе и в сфере туристической составляющей.

Выступая на российско-чешском бизнес-форуме Рустам Минниханов заявил, что Чехия — один из ведущих партнёров республики, и товарооборот между сторонами вырос на 41%, составив 632 млн долларов США, а среди перспективных направлений он видит модернизацию промышленности, автомобилестроение, станкостроение, здравоохранение, агропромышленный комплекс.

Тем временем в казанских СМИ пошла новая волна разговоров о скором закрытии в Набережных Челнах американского завода Ford. Ситуацию прокомментировал Рустам Минниханов, который выразил надежду на сохранение производства: «Я думаю, останутся; может быть, в усеченном виде, но останутся».

Уже в Казани глава региона встретился с делегацией компании Linde (Германия), которая является старейшим партнёром региона в нефтехимической сфере и на сегодня задействована в проекте строительства нового этиленового комплекса на «Нижнекамскнефтехим». Помимо этого, Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Египта в РФ Ихабом Ахмедом Талаатом Насром. Стороны обсудили межвузовское взаимодействие, сотрудничество в сфере туризма, культуры и договорились организовать совместные бизнес-миссии.

Кадровая сфера Татарии была полна слухами. Казанские СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили о возможном уходе с поста главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой, а из Следкома республики может уйти один из заместителей руководителя — занявший свой пост в мае 2017 года Владимир Циома, которого называли одним из сильных претендентов на пост главы ведомства, освободившийся после ухода Павла Николаева. Официально слухи не комментируются, но бытует версия, что Циома «пал жертвой нового федерального стандарта — во всех регионах число замов руководителя местного следкома не должно быть больше трех».

Представители Татарии взяли медали на Универсиаде-2019, проходящей в Красноярске. Лыжница Христина Мацокина из Татарии и Александр Терентьев принесли сборной России золотую медаль в смешанном командном спринте, а сноубордистка Милена Быкова стала первой в дисциплине «параллельный слалом», и завоевала «серебро» в дисциплине «параллельный гигантский слалом».

Глава Минобрнауки Татарии Рафис Бурганов рассказал о том, чего ждать участникам ЕГЭ в 2019 году. Министр уточнил, что «изменения вызваны стремлением разработчиков предотвратить натаскивание выпускников на выполнение конкретного задания» и «для предотвращения заучивания шаблонов при написании сочинения на ЕГЭ по русскому языку». Известно, что для прохождения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в 2019 году зарегистрировано 17,8 тыс. участников из республики, а ЕГЭ сдадут 16,3 тыс. выпускников 2019 года.

Скандальный подарок, который могут расценить как взятку, получила на 8 марта директор агентства инвестиционного развития Татарии Талия Минуллина — автомобиль Porsche. Чиновница обмолвилась, что не знает, как зарегистрировать дорогостоящий подарок от поклонника.

А пока госслужащим дарят дорогостоящие автомобили, в Зеленодольске опасаются остаться бездомными. Жильцы аварийного фонда Татарии 10 марта вышли на митинг в Зеленодольске, требуя провести проверку законности программы расселения, по которой им предлагается компенсация в сумме существенно ниже рыночной цены жилья, или альтернатива — ипотека, но никак не равноценное изымаемому жильё.

Горожане заявляют, что стали бомжами из-за властей, а на митинге одна из аварийщиц и вовсе сравнила предлагаемые в обмен изъятых квартиры с пыточной камерой: «Мало того, что они вынуждают нас брать ипотеку, так посмотрите, что они для нас построили, — 18 квадратных метров на семью. Отнимают 70 метров и дают 18. Это не квартира, это пыточная камера. Обезьянам в зоопарке дают больше метров».

Среди принудительно выселяемых — пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, семьи, что приобрели квартиры с использованием материнского капитала, и ипотечники. При этом во время сделок нигде не всплыло, что дом аварийный, и люди попали в безвыходную ситуацию — компенсации на приобретение жилья не хватит, а ипотека, пусть и социальная, предлагаемая властями, не всем по карману.

Минниханов на брифинге: выборы в Госсовет и не только

Одним из основных событий недели можно назвать ежегодную встречу главы Татарии Рустама Минниханова с журналистками в преддверии 8 марта.

Встреча состоялась 7 марта, и на ней Рустам Минниханов ответил на ряд вопросов. В частности, представительниц СМИ интересовало, а возглавит ли глава республики список «Единой России» на предстоящих выборах в Госсовет, намеченных на осень 2019 года, как это было в 2014 году. Тогда партия набрала 84,2%, а Минниханов от мандата отказался.

На этот вопрос глава Татарии отшутился: «Если вы поручите, я готов в любое время. Пока что меня никто не просил».

Минниханов тут же добавил, что нужно «оценивать людей по их делам», а не по «названиям партий».

"Выборы — это некая возможность так посмотреть: на правильном мы пути или нет? Или у нас есть вопросы? Я не вижу каких-то мощных политических сил, которые готовы взять и возглавить. Покритиковать у нас хватает, но взяться за работу… Я и в коммунистической партии был, так получилось, сказали, что я должен быть там. Я не скрываю этого. Что я плохого для своей страны сделал? Ничего плохого я не сделал. Сегодня я в «Единой России». Все, что я делаю, делаю во благо нашей республики и буду делать, пока работаю. Когда даже работать не буду, буду стараться что-то полезное сделать для своей республики», — цитирует главу республики издание «Бизнес-онлайн». Он также уточнил, что «нормальная политическая борьба — она всегда чревата грязью, но это терпеть надо».

Марсель Бадыкшин. president.tatarstan.ru Встреча Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с женщинами-журналистами

По словам Минниханова, главное, чтобы парламент был дееспособным, а оппоненты его не пугают — «надо постараться наладить конструктивную работу».

Про уход с поста главы Госжилфонда РТ Талгата Абдуллина, стоявшего у истоков создания ведомства, глава региона заявил, что его «никто не выгонял, он перешел на другую работу», хотя слухи говорили об обратном.

Напомним, жилищный фонд был создан в Татарии в 1995 году первоначально для реализации планов власти по расселению аварийного жилья, но после завершения программы он стал оператором программы социальной ипотеки. На сегодня под его контролем ведётся строительство микрорайона «Салават Купере» в Казани. 12 октября 2018 года в фонде указом главы республики сменили исполнительного директора. Вместо депутата Госсовета РТ Талгата Абдуллина, работавшего на этом посту с 1997 года, им стал Марат Зарипов, ранее возглавлявший госкомитет по тарифам. Ходили слухи, что Абдуллиным были недовольны республиканские власти.

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Помимо выборов и смены главы Госжилфонда, представительниц СМИ интересовал и вопрос строительства метро в Казани.

«Вторая ветка нашего метро — это 11 перегонов и 12 станций, порядка 20 километров. Мы начали первый этап, это 5 или 6 километров. Быстро строить не получится, все будет зависеть от финансовых ресурсов. Метро строится полностью за счет наших республиканских средств. Раньше были федеральные средства для реализации этой задачи, сейчас это все ложится на наши плечи», — сказал Минниханов, уточнив, что проход между станциями — это большие деньги, примерно о 5−6 млрд рублей в зависимости от сложности идёт речь.

Отвечая на вопрос о том, не мало ли женщин в республиканском правительстве, глава Татарии рассказал о главной роли женщины.

«Вам же детей рожать надо. Если вас всех сделаем начальниками, мы же сами рожать не сможем. Поэтому нам тоже надо квоту оставить», — заявил Минниханов, а его подчинённый на брифинге отметил, что в правительстве на сегодня 12 женщин.

Список Forbes

Капиталы сыновей первого главы Татарии Минтимера Шаймиева — Айрата и Радика выросли относительно прошлого года на 100 млн долларов США. Братья Шаймиевы в списке Forbes заняли 1717 строчку в общемировом рейтинге из 2153 человек, их состояние оценивается в 1,3 млрд долларов США на каждого. Третий год подряд капиталы выходцев из Татарии растут. В список, как и год назад, попали также гендиректор ТАИФ Альберт Шигабутдинов и председатель совета директоров компании Рустем Сультеев.

Борис Кустодиев. Купец (Старик с деньгами) (фрагмент). 1918

Напомним, Айрат и Радик Шаймиевы по итогам 2017 года, по данным Forbes, занимали 1867-ю строчку рейтинга самых богатых людей мира. Их капиталы тогда составляли 2,4 млрд долларов на двоих — на 100 млн долларов больше, чем годом ранее. 2018 год не стал исключением, и капиталы бенефициаров группы «ТАИФ» снова подросли.

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«Представители Татарстана богатеют последние три года. При этом общее число миллиардеров в мире, по версии Forbes, за минувший год сократилось», — пишет газета «Коммерсантъ», уточняя, что группа «ТАИФ» объединяет свыше 60 дочерних и зависимых предприятий разных профилей, в том числе в области нефтепереработки и нефтехимии.

Итоги 2018 года стали новым личным рекордом братьев Шаймиевых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в первый раз в рейтинг дети госсоветника Татарии Минтимера Шаймиева попали в 2013 году, но в 2016 году их исключили из него, так как в связи со сложной экономической ситуацией их капиталы резко упали — до $700 млн. Через год бенефициары группы «ТАИФ» вернулись в список Forbes.

Общее состояние долларовых миллиардеров из рейтинга оценивается в $8,7 трлн, но список за год сократился на 55 человек, а 994 участника стали беднее. На первом месте рейтинга владелец Amazon Джефф Безос, состояние которого, увеличившись на $19 млрд, достигло $131 млрд.

Гости из ЮНЕСКО

На прошлой неделе Казань с визитом посетила гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле. Она приняла участие во Всероссийском конгрессе кафедр ЮНЕСКО.

Напомним, в высших учебных заведениях России действует более 60-ти кафедр ЮНЕСКО с более 200 филиалами и отделениями в различных городах. В Татарии располагаются три объекта из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО — Казанский кремль, Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор, а также монастырь острова-града Свияжска.

Председатель попечительского совета республиканского Фонда «Возрождение», специальный посланник ЮНЕСКО по межкультурному диалогу Минтимер Шаймиев на конгрессе рассказал, что в регионе приступили «к строительству и созданию общеобразовательных полилингвальных комплексов, которые призваны обеспечить конкурентное образование на двух государственных (русском и татарском) и международном английском языках, стать новой школой, применяющей эффективные образовательные практики, ученики которой ценят свою, понимают чужие культуры и вносят существенный вклад в развитие общества». В Казани первая школа должна появиться к 2020 году.

President.tatarstan.ru Приезд генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле в Казань

Одри Азуле сказала, что счастлива находиться в Казани, добавив, что регион активно участвует в деятельности ЮНЕСКО: «Основой этого является то, что Татарстан находится в центре разных религий, культур, историй и имеет уникальный опыт успешного межкультурного общения, это уникальное богатство для всего мира, который ищет пути, как же жить вместе».

На встрече с Одри Азуле глава Татарии Рустам Минниханов отметил, что в древний Болгар и Свияжск, объекты которых входят в список наследия ЮНЕСКО, за девять лет туристический поток увеличился практически в 20 раз, достигнув 1,1 млн человек в год.

«Завершая комплексный проект по возрождению Болгара и Свияжска, Фонд «Возрождение» совместно с Министерством просвещения РФ и министерством образования и науки РТ начал реализацию уникального проекта — строительство и создание общеобразовательного комплекса, состоящего из многопрофильной школы, интерната, загородного центра дополнительного образования», — рассказал Минниханов представителям ЮНЕСКО более подробно о полилингвальном проекте, который позволяет получить академические знания, осуществлять минимум трехъязычную подготовку.

Также республика на сегодня готовит материалы для присоединения к Сети творческих городов ЮНЕСКО.

Экономика недели

Сфера экономики на прошлой неделе была полна событиями.

В казанских СМИ пошла новая волна разговоров о скором закрытии в Набережных Челнах американского завода Ford.

Ситуацию прокомментировал Рустам Минниханов, который выразил надежду на сохранение производства: «Я думаю, останутся; может быть, в усеченном виде, но останутся».

Он также напомнил, что на площадках республики американская компания выпускает микроавтобусы и внедорожники.

Напомним, в январе 2019 года пошли слухи, что американская компания Ford может закрыть завод в Набережных Челнах, но точка в этом вопросе будет поставлена во втором квартале 2019 года. Сообщалось, что производимые на заводе модели автомобилей «будут импортировать в Россию или совсем выведут с российского рынка», а закрытие запланировано в рамках реструктуризации бизнеса. Набережночелнинское предприятие работает с июня 2015 года, начав с производства кроссовера Ford EcoSport. Общий объём инвестиций в запуск производства двух моделей составил 400 млн долларов. Официально в компании говорят, что о закрытии конкретных заводов говорить преждевременно, а судьба почти 600 сотрудников остаётся под вопросом.

(сс) Mike Mozart Ford

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А пока слухами земля полнится, делегация Татарии побывала с рабочим визитом в Чехии, где 5−6 марта налаживала экономические связи. Основной целью визита стало участие в заседании межправительственной комиссии по экономическому, промышленному и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Чехией, сопредседателями которой являются министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и министр промышленности и торговли Чехии Марта Новакова.

Напомним, объем накопленных инвестиций в 2018 году в экономику Чехии составил 1,8 млрд долларов США при объеме вложенных в экономику России чешских инвестиций — 465 млн долларов США.

Рустам Минниханов, выступая на мероприятии, отметил, что регион, который он возглавляет, стремится «выступать эффективным связующим звеном между нашими государствами»: «За прошлый год татарстано-чешский товарооборот вырос на 41% и составил 632 млн долларов США. Мы активно взаимодействуем в различных сферах, чешские компании успешно работают в нашей республике; в Праге работает представительство Татарстана; действует совместная рабочая группа по координации торгово-экономического сотрудничества между Чешской Республикой и Татарстаном».

Он также напомнил, что за сутки до мероприятия в городе Простеев (Чехия) состоялось торжественное открытие завода татарстанской компании «Данафлекс», инвестиции в который составили порядка 40 млн евро. Завод будет выпускать гибкие упаковочные материалы для пищевых и непищевых продуктов.

«Нам необходимо активнее использовать имеющийся экономический потенциал для наращивания взаимовыгодных связей и товарооборота», — сказал Рустам Минниханов.

На встрече с министром промышленности и торговли Чехии Мартой Новаковой глава Татарии обсудил вопросы сотрудничества, в том числе и в сфере туристической составляющей, и пригласил её побывать с визитом в Казани — «Татарстан открыт для вас в любое время». Приглашение досталось и министру сельского хозяйства Чехии Мирославу Томану, которому предложено ознакомиться с сельскохозяйственным потенциалом региона.

Выступая на российско-чешском бизнес-форуме, состоявшемся в тот же визит, Рустам Минниханов заявил, что Чехия — один из ведущих партнёров республики, а среди перспективных направлений он видит модернизацию промышленности, автомобилестроение, станкостроение, здравоохранение, агропромышленный комплекс.

В завершение рабочего визита в Чехию у Рустама Минниханова состоялась встреча с президентом Чехии Милошом Земаном, которого он пригласил посетить Казань в рамках его визита в Россию.

Эдуард Хайруллин. president.tatarstan.ru Рустам Минниханов в Чехии

Уже в Казани глава региона встретился с делегацией компании Linde (Германия), которая является старейшим партнёром региона в нефтехимической сфере и на сегодня задействована в проекте строительства нового этиленового комплекса на «Нижнекамскнефтехим».

"Это будет крупный центр по производству этилена. Мне доложили, что на данный момент все работы идут по графику», — отметил Минниханов.

Напомним, в рамках Петербургского международного экономического форума в 2017 году самым крупным контрактом стал контракт «ТАИФ» с немецким концерном Linde о строительстве нового олефинового комплекса на базе «Нижнекамскнефтехима» на сумму 868 млн евро.

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Помимо этого, Рустам Минниханов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Египта в РФ Ихабом Ахмедом Талаатом Насром. Стороны обсудили межвузовское взаимодействие, сотрудничество в сфере туризма, культуры и договорились организовать совместные бизнес-миссии. Подробности встречи не сообщались.

Кадровый вопрос

Сразу о двух возможных отставках начали ходить слухи на прошлой неделе.

Казанские СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщили о возможного уходе с поста главного архитектора Казани Татьяны Прокофьевой.

«Главный архитектор Казани и гражданка США Татьяна Прокофьева покинет занимаемую должность на следующей неделе», — написало в своём телеграм-канале издание Inkazan со ссылкой на неофициальный источник.

Напомним, ещё в 2007 году, когда решался вопрос о новом главном архитекторе, казанские СМИ много писали об американском гражданстве Прокофьевой, называя это одной из слабых сторон кандидата. Но, несмотря на это, опыт Прокофьевой, на тот момент уже успевшей поработать со многими международными компаниями, перевесил. С 2007 по 2009 год она проработала советником мэра Ильсура Метшина по архитектуре и градостроительству, а с октября 2009 года заняла пост главного городского архитектора. Татьяна Прокофьева родом из Хабаровского края, но обучалась в Казанском инженерно-строительном институте. Свою трудовую деятельность начала с 1981 года, известно также о её работе в институте «Казгражданпроект», компании Moody/Nolan (США), международной компании NBBJ. С 1995 года она входит в Союз архитекторов США. Именно при Прокофьевой началась разработка последнего генплана Казани, вызвавшего множество конфликтов с жителями, который до сих пор не утверждён.

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Рустем Кадыров. president.tatarstan.ru Татьяна Прокофьева

Ещё один слух говорит о том, что из Следственного управления Следкома РФ по Татарии может уйти один из заместителей руководителя — занявший свой пост в мае 2017 года Владимир Циома, которого называли одним из возможных претендентов на пост главы ведомства, освободившийся после ухода Павла Николаева. Официально слухи не комментируются.

«Данную информацию подтверждают сразу несколько собеседников нашего издания, в том числе из числа сотрудников следкома. Якобы решение было принято пару недель назад, а сам Циома написал заявление об уходе 4 марта. Предварительно, последним днем работы некогда ключевого зама Павла Николаева должно стать 9 апреля. Однако ситуация может измениться и следком наш герой может покинуть раньше», — пишет издание «Бизнес-онлайн», уточняя, что есть версия, что Циома «пал жертвой нового федерального стандарта — во всех регионах число замов руководителя местного следкома не должно быть больше трех».

Напомним, об отставке генерала Николаева заговорили в октябре 2018 года, когда истекли два максимальных срока на этом посту, но решением главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина Николаев остался на своем посту в статусе исполняющего обязанности еще на один год. В последних числах декабря стало известно, что Николаев всё-таки подал в отставку, а в феврале 2019 года появился соответствующий указ главы государства.

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Универсиада-2019: медали для Татарии

Представители Татарии взяли медали на Универсиаде-2019, проходящей в Красноярске.

Лыжница Христина Мацокина из Татарии и Александр Терентьев принесли сборной России золотую медаль в смешанном командном спринте.

«Завоевание «золота» и «серебра» соревнований — убедительное свидетельство высочайшего профессионализма тренерского коллектива, федерации лыжного спорта, яркого дарования нашей молодежи. Нам, татарстанцам, особенно приятно, что свой вклад в российское «золото» внесла лыжница Христина Мацокина, которая учится и тренируется в Татарстане. Пару дней назад она завоевала «серебро» в индивидуальном лыжном спринте, а сегодня покорила высший пьедестал. Желаю российской сборной новых побед. Мы верим в вас и гордимся вами!» — отметил в поздравительной телеграмме лыжнице и тренерскому составу глава Татарии Рустам Минниханов.

Krsk2019.ru Христина Мацокина и Александр Терентьев

А сноубордистка Милена Быкова стала первой в дисциплине «параллельный слалом», и завоевала «серебро» в дисциплине «параллельный гигантский слалом».

«Уверен, эти награды стали итогом многолетних упорных тренировок, грамотной работы тренера Дениса Юрьевича Салагаева, которые позволили Милене опередить своих соперников и занять высший пьедестал почёта», — резюмировал глава региона в поздравлении лыжнице.

Напомним, на сегодня у российских спортсменов 35 золотых медалей в различных дисциплинах.

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Образование: инновации от ЕГЭ

Глава минобрнауки Татарии Рафис Бурганов на брифинге рассказал об изменениях в проведении ЕГЭ в 2019 году.

Напомним, для прохождения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего образования в текущем году зарегистрировано 17,8 тыс. участников, из них ЕГЭ будут сдавать 16,3 тыс. выпускников школ, 329 обучающихся среднего профильного образования, а также 1086 выпускников прошлых лет и 244 ученика с ограниченными возможностями здоровья.

Досрочный период ЕГЭ состоится с 20 марта по 10 апреля, в это время будут работать два пункта проведения экзаменов — средняя общеобразовательная школа № 6 в Набережных Челнах и средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 62 Авиастроительного района Казани. В аудиториях будет работать онлайн-наблюдение.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Досрочно экзамен будут сдавать выпускники прошлых лет и выпускники организаций среднего профессионального образования. На каждом экзамене в регионе будут применять технологию печати контрольно-измерительных материалов в аудиториях и сканирование бланков ответов участников в электронный вид в штабе.

«Ежегодно некоторые изменения претерпевают контрольно-измерительные материалы. Изменения вызваны стремлением разработчиков предотвратить натаскивание выпускников на выполнение конкретного задания. Для предотвращения заучивания шаблонов при написании сочинения на ЕГЭ по русскому языку в КИМ включается новый для выпускника текст. Осуществляется проверка функционального, смыслового чтения. Проверяется умение выпускника сформулировать позицию автора, выразить свое отношение к позиции автора по проблеме исходного текста и обосновать его, опираясь на сам текст», — сообщил министр, уточнив, что регион участвует во всех всероссийских апробациях технической готовности пунктов проведения экзаменов.

Porsche от поклонника

Потенциально скандальный подарок получила глава агентства инвестиционного развития Татарии Талия Минуллина в преддверии 8 марта — автомобиль Porsche. О нём чиновница сама рассказала шоумену Леониду Якубовичу, который был приглашён для поздравления сотрудниц республиканского правительства. Тогда Минуллина посетовала, что не знает, как поступить, ведь по закону такие подарки госслужащим принимать нельзя.

Напомним, по закону, занимающие государственные должности лица не имеют права получать подарки, кроме вещей, которые вручены им во время протокольных мероприятий, в служебных командировках и на других официальных событиях, но те сдаются в ведомство.

«Нарушение закона может довести до увольнения в связи с утратой доверия. А если «вознаграждение» будет являться взяткой, то и до уголовного дела. Также должностным лицам запрещено получать подарки во внеслужебное время от своих друзей или иных лиц, в отношении которых чиновник непосредственно осуществляет функции государственного или муниципального управления», — напомнило издание Inkazan.

(сс) ajouretravel Скромный подарок

Позднее стало известно, что подарок Минуллина вернула дарителю.

«Подарили — да. Но я не взяла. Зачем мне машина сейчас? Я же работаю постоянно, столько командировок. Это экономически нецелесообразно! Велела ему продать и инвестировать в Татарстан. Это и есть лучший для меня подарок», — цитирует главу госагентства издание «Татар-информ».

"Клетушки» для аварийщиков

Ситуация в Зеленодольске, связанная с расселением аварийного фонда и возникшими на почве этого проблемами, перешла в протестное движение. 10 марта 2019 года жильцы аварийного фонда, а также их «собратья по несчастью» из других городов Татарии вышли на митинг, на котором они назвали явление с низкой выкупной ценой, принудительным выселением и альтернативой в виде ипотеки — «чумой», которая прокатилась по всей республике и «теперь начала реализовываться уже и на просторах России».

В акции приняли участие, по разным данным, от 250 до 300 человек, в руках у них были плакаты: «Власти Татарстана лишили нас жилья. Мы — бомжи!», «Прокуратура, почему ты не защищаешь жителей аварийных домов?», «Плачу ипотеку за отобранное жильё», «По решению судов мы — бомжи. За что?», «Спасибо, власти. Мы — бомжи», «Татарстан уроки аферы даёт. Мою же квартиру мне продаёт», «Из благоустроенной квартиры — в бомжи. Это законно?».

В ходе мероприятия вёлся сбор подписей под обращением в надзорные органы, в котором аварийщики просят проверить законность муниципальной программы по переселению из аварийного жилья.

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Напомним, проблема в моногороде с населением около 99 тыс. человек существует уже не первый год. В одночасье — 1 января 2012 года — свыше 5 тыс. жителей города стали аварийщиками, «благодаря» постановлению исполкома Зеленодольского района от 31 декабря 2011 года. В республиканскую программу фактически вошёл каждый третий дом города, но позднее самые активные горожане обжаловали включение сотни домов в неё, а те, кто остались, стали заложниками ситуации.

«В Зеленодольске в 2014 году признали аварийными 314 домов. Около 100 из них жители смогли вывести из «аварийности», проведя экспертизу за свои деньги», — пишет портал «Активатика».

Выкупная цена за квартиру в собственности с того момента составляет 11 022 рубля за квадратный метр, но за семь лет рыночные цены на жильё существенно выросли, и «выкупных денег», по признанию переселенцев, хватит лишь на клетушку. В качестве альтернативы исполком предлагает социальную ипотеку, что также далеко не всем по карману, тем более некоторые жильцы теперь уже аварийного фонда приобретали свои квартиры в ипотеку и вступать во вторую кабалу не имеют никакого желания.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру. 1876

После того как горожане начали активно сопротивляться выселению, исполком пошёл в суд, и началось принудительное выселение по решению судов. Это сопровождалось громкими скандалами: то жильцам 46 домов дали сутки на выселение, то детей предложили временно разместить в соцприюты, пока родители не решат жилищный вопрос. Особо громко прогремело по России дело о выселении труженицы тыла Марфуги Гадиевой, которой в конце февраля 2019 года исполнилось 93 года, а решением суда её выселили из дома без предоставления равноценного жилья. Позднее, после вмешательства общественности, нашёлся благотворитель, готовый приобрести жильё для пожилого ветерана, но таких семей в одном только Зеленодольске несколько десятков. Среди них и многодетные, и инвалиды, и просто те, кто купил квартиры на последние, а порой и заёмные средства.

«Мало того, что они вынуждают нас брать ипотеку, так посмотрите, что они для нас построили — 18 квадратных метров на семью. Отнимают 70 метров и дают 18. Это не квартира, это пыточная камера. Обезьянам в зоопарке дают больше метров», — цитирует «Активатика» выступление аварийщицы Раисы Гилязетдиновой.

Семье организатора митинга Марины Сапуновой, три поколения которой живут в одном из аварийных домов, вместо 124 кв. м жилья в собственности предложены две клетушки-тыгинки, получившие своё прозвище по имени мэра Александра Тыгина — площадью 19 и 18 кв. м. при жилой 7 и 6 «квадратов» соответственно. То есть на каждого из пяти членов семьи Сапуновых придется по 2,5 квадратных метра жилой площади, но и это не бесплатно. Новые квартиры, согласно решению суда, могут предоставить на условиях найма или социальной ипотеки. Предложенная компенсация за две квартиры составила 1,38 млн рублей, но семья отказалась от неё — этих денег хватит разве что на одну однокомнатную квартиру.

Ещё одна жительница аварийного дома Ольга приобрела в нём квартиру в 2014 году, то есть уже после того, как дом признали аварийным, но в БТИ ей об этом не сказали.

«Через год мне стали приходить письма счастья. Осталась я ни с чем. Курятник на улице Гагарина 19 квадратных метров, две ипотеки, два инсульта, парализованное лицо», — рассказала она.

Жильцы намерены отстаивать свои дома до конца, но готовы на компромисс — равноценное жильё в собственность или же адекватную выкупную цену взамен изымаемого. Власти повышать планку выкупа не готовы.