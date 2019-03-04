Югра — край удивительный. Здесь наблюдаются все витки цивилизации — от научных центров с передовыми технологиями до медвежьих углов с «рабовладельцами». События февраля лишь подтвердили неравномерность развития автономного округа.

Иван Шилов ИА REGNUM

Любо да дорого

С февраля стало известно об увеличении бюджета Югры на 28,5 млрд рублей. В уточнённом документе доходы в 2019 году составят 216,14 млрд рублей, расходы увеличатся на аналогичную сумму и составят 236,55 млрд рублей. Депутаты думы ХМАО разрешили потратить «излишек» сразу и программно, проголосовав за корректировку расходов автономного округа на 2019 год и последующие 2020−2021 годы. Тем временем остаётся незыблемым дефицит бюджета Югры в 20,4 млрд рублей и госдолг в 14,4 млрд рублей.

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Большая часть дополнительных доходов, которые образовались в связи с поступлениями налогов на прибыль организаций, от акцизов на алкоголь и средств межрегиональной программы «Сотрудничество», будет потрачена на переселение жителей Югры из аварийного жилья — это 6,1 млрд рублей. Данную строку расходов приветствовали все парламентарии.

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На проектирование, строительство, оснащение и техническую эксплуатацию клинического перинатального центра в городе Сургуте дополнительно потратят из окружного бюджета 2,13 млрд рублей. Строится данный объект с 2015 года и планируется к сдаче в 2019 году. Правительство ХМАО рапортует уже о 90%-й готовности центра.

Спорной стала запланированная трата 3,6 млрд рублей на создание научно-производственной лаборатории «Здоровье женщины и ребенка в условиях Крайнего Севера и Арктики». На неё в 2019 году собираются потратить из бюджета Югры 3,6 млрд рублей. Пока не все парламентарии понимают, зачем региону необходим объект с вычурными целями «создания генетических паспортов представителей коренных малочисленных народов Югры как способ внедрения персонифицированных подходов к терапии различных заболеваний у северян». И насколько своевременно изучение генома человека, проживающего на арктических и субарктических территориях, тогда как необходимо решать здесь и сейчас насущные проблемы югорского здравоохранения?

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Представители правительства ХМАО напомнили депутатам, что в конце ноября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ № 680 «О развитии генетических технологий». В документе говорится о необходимости создания на базе научных и образовательных организаций лабораторий и центров, осуществляющих исследования в области генетических технологий, в том числе генетического редактирования. Создание такой лаборатории в Югре одобрено министром здравоохранения России Вероникой Скворцовой, и объект будет создаваться с участием средств национального проекта «Здоровье».

"Эта лаборатория будет создана в Сургутском государственном университете, а материальная база — это Сургутский перинатальный центр, который на сегодняшний день находится в стадии достройки. Будет приобретено уникальное оборудование. На комитете мы очень много вопросов задавали — готовы ли мы к этому, будут ли у нас специалисты в достаточном количестве. Нас убедили, что всё это будет создано. За этим будущее. Это направлено на снижение смертности югорчан, на увеличение продолжительности жизни и на увеличение демографических процессов. Мы считаем, что это направление важно и его нужно поддерживать», — пояснил спикер окружного парламента Борис Хохряков.

Председатель Ассамблеи представителей коренных малочисленных народов Севера Еремей Айпин поддержал создание площадки по изучению арктического человека, но с оговоркой.

«С одной стороны, жители недовольны, когда закрывают ФАПы, пункты первичной медицинской помощи. Я всегда прошу, чтобы соблюдали баланс финансирования. С другой стороны, всегда поступают обращения о высокотехнологичной медпомощи. Когда будет своя лаборатория, конечно, это даст большую возможность пользоваться высокими технологиями», — считает Еремей Айпин.

Сургутские будни: экстремисты и «добрая» мэрия

Между тем в Югре неспокойно. Экономическую столицу ХМАО — Сургут — сотрясают силовые операции сотрудников УФСБ и СКР. Задержание экстремистских ячеек радикальных исламистов наполнили будни сургутян тревогой и страхами, которые вдобавок нагоняются извне средствами массовой информации.

moyerphotos Библия

В Сургуте 15 февраля 2019 года была пресечена деятельность местной ячейки организации «Управленческий центр Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Органами полиции и УФСБ по ХМАО проведены многочисленные обыски по месту жительства и работы адептов секты. По неофициальным данным, на сегодняшний день арестованы четыре её наиболее активных пропагандиста.

Участники организации, признанной экстремистской, пропагандировали преимущество последователей запрещённого учения перед адептами иных религий, побуждали к разрыву родственных и семейных отношений, не признавали органы государственной власти. Возбуждено уголовное дело по фактам организации деятельности экстремистской организации, склонения, вербовки и участия в её деятельности. Ранее работа аналогичной сектантской группы была пресечена в югорском городе Урае.

Известно, что у «Свидетелей Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разветвлённая международная сеть. Вслед за арестами в средствах массовой информации, как российских, так и зарубежных, появились сообщения об «инквизиции XXI века» — пытках сургутских задержанных Якобы после обысков последователей секты доставили в здание управления СКР, связали, избили, пытали электрошокером. Утверждалось также, что некоторые из пострадавших зафиксировали побои в травматологии и обратились в прокуратуру.

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В следственном управлении СКР по ХМАО заявили, что никакого воздействия — физического или психологического — на задержанных не оказывали. Следственные действия осуществлялись в соответствии с законом, заявлений о пытках от вероятных потерпевших не поступало. Тем временем участники запрещённой секты продолжают распространять сообщения о «зверствах» сургутских силовиков.

«Ажиотаж в СМИ — одна из попыток оказать давление на следствие, это обычная практика, ничего нового в этом нет. Мы были готовы к этому, но продолжаем работать. Сегодня у следственного комитета есть доказательства участия в экстремистской деятельности еще нескольких человек», — прокомментировал ситуацию старший помощник руководителя СУ СКР по ХМАО Олег Меньших.

Мвд.рф Полиция

Об аресте в Югре троих членов «спящей» террористической ячейки радикальных исламистов заявила СМИ официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, задержанные готовили серию терактов на территории автономного округа.

Операция по ликвидации «спящей ячейки» проводилась с 1 по 15 февраля 2019 года. С одного из задержанных было снято самодельное взрывное устройство на основе пластичной взрывчатки мощностью порядка 600 гр в тротиловом эквиваленте, снаряженное поражающими элементами, изъята граната РГД-5. Позже силовики схватили третьего «спящего», при котором был пистолет Макарова и фотография руководителя одного из подразделений УМВД России по ХМАО. Предположительно, на полицейского готовилось покушение.

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Установлено, что участники «спящей» ячейки проводили встречи на съёмных квартирах в Сургуте и Пыть-Яхе. Они планировали нападения на объекты жизнеобеспечения, органы государственной власти и правопорядка, а также взрывы в местах массового скопления людей. Сейчас правоохранители устанавливают других членов банды и эпизоды их противоправной деятельности.

Хотя жути и без уличных задержаний в экономической столице Югры хватает. Рожениц из перинатального центра 3 февраля в Сургуте вогнали в шок. Житель посёлка Белый Яр устроил под окнами роддома жертвоприношение барана в честь дня рождения сына. Счастливый отец не учёл: что для людей одного вероисповедания является нормой, может быть девиацией для других.

«Роды были тяжелые, будущий отец, видимо, сделал намерение раздать порезанные куски барана в виде милостыни малоимущим. Но он не осознавал, что территория роддома — не самое лучшее место для проведения обряда. Когда мы с ним поговорили, он понял свою ошибку и извинился за свой поступок. Надеюсь, этот случай послужит для всех уроком», — попытался оправдать 32-летнего отца председатель национально-культурной автономии азербайджанцев Сургута Азад Сеидов.

В отношении отца новорождённого собран административный материал по ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и направлен в суд на рассмотрение, говорится в сообщении полицейских Сургута. Мужчине грозит административное наказание в виде штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

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Хосефа де Обидос. Жертвенны Агнец. 1684

На фоне антитеррористических операций хочется отметить победу общественности Сургута над законодательными вывертами. Жители этого славного города добились-таки от мэрии снижения стоимости проезда на маршрутах, которые в конце 2018 года были переведены на нерегулируемые тарифы. Речь идёт о 13 маршрутах АО «СПОПАТ», ООО «Автотриада» и ООО «Центр». Новые сниженные тарифы будут действовать с 1 апреля по 31 июля 2019 года. Горадминистрация экономической столицы Югры на эти цели направит 75,3 млн рублей.

Далее мэрия Сургута вынесет предложение о выделении дополнительных средств в размере 150 млн рублей для субсидирования стоимости проезда на городских маршрутах до конца календарного года.

Напомним, жители Сургута c декабря 2018 года были вынуждены пересаживаться на велосипеды. Стоимость проезда на общественном транспорте на ряде маршрутов стала неподъёмной— от 35 до 50 рублей за одну поездку. Это было совершенно накладно даже для средней сургутской семьи, особенно, если приходится ездить с пересадками.

Как поясняли тогда в горадминистрации Сургута, субсидировать в экономической столице Югры стали лишь муниципальные маршруты, и большинство перевозчиков перешли на самоокупаемость. А перевозчики, работающие без муниципального контракта, согласно п. 18 ч. 1 ст. 3 Федерального закона № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом…» оказывают услуги с применением тарифов, установленных самостоятельно.

Кроме того, на несубсидируемых маршрутах перевозчикам стало невыгодно выпускать автобусы по вечерам при небольшом количестве пассажиров и частники перестали выводить транспорт после 20:00.

Artem Katranzhi Сургут

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Сургутяне не смирились с таким положением дел и устраивали пикеты. Митинг, который они планировали провести в середине января, не согласовали в мэрии. Это лишь добавило протестных настроений, которые были сняты траншем мэрии.

«На очереди — ФСО и Военно-космические силы»

В Нефтеюганске тем временем мечтают убедительно зачеркнуть конфликт между главой города и его бывшим заместителем. Противостояние мэра Сергея Дегтярёва с его юридической практикой и экс-заместителя главы города Сергея Лагойды с его бэкграундом сотрудника ФСБ из «битвы» титанов превратилось в «кино», «цирк», «бучу в стакане воды» — так данный конфликт называют в социальных сетях.

Нет единства во мнениях и у силовиков. Генеральной прокуратурой РФ 20 февраля отменено постановление четвертого следственного управления ГСУ СК РФ от 13 февраля 2019 года о возбуждении уголовного дела в отношении Сергея Дегтярёва, которого пытались обвинить в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств, а также результатов оперативно-разыскной деятельности.

Днём ранее, 19 февраля, суд ХМАО восстановил в должности заместителя главы города Нефтеюганска Сергея Лагойду, ранее уволенного по отрицательным мотивам. В администрации Нефтеюганска сообщили СМИ, что планируют обжаловать данное решение. Как и прежде, в данном конфликте «танцуют все».

«Отметились почти все административно-силовые персонажи: полпред, суд, следком, прокуратура, ФСБ… На очереди — ФСО, диверсанты-подводники, Военно-космические силы? Дайте знать — когда для решения вопроса престолонаследия в одном местечке богоспасаемого края кто-то догадается привлечь 6-й флот США», — пишет Telegram-канал «Попросили остаться».

Напомним, затяжное противостояние между двумя первыми лицами города началось с увольнения Сергея Лагойды в сентябре 2018 года. Перманентно конфликт возникал до кульминационного 24 января 2019 года, когда в горадминистрации Нефтеюганска прошли обыски силами сотрудников региональных управлений ФСБ и СКР. Глава Нефтеюганска назвал их «рейдерским захватом власти в городе» и публично обвинил в подогреве нестабильной обстановки в муниципалитете замгубернатора Алексея Шипилова.

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Admhmao.ru Алексей Шипилов

Пока в Нефтеюганске «паны дерутся», в медвежьих углах Югры проистекает суровая жизнь по своим законам. Убийство бизнесмена, занимающегося промыслом рыбы, 24 февраля в посёлке Ванзеват Белоярского района раскрыло настоящее рабство наших дней в отдалённых северных посёлках Югры.

Ещё до задержания убийцы, когда устанавливался круг подозреваемых, в социальных сетях земляки погибшего выдвинули версию, что в бизнесмена выстрелил кто-то из его угнетённых работников, над которыми тот якобы издевался: не платил за труд, отбирал документы и запрещал брать продукты питания под запись в местном магазине.

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На данный момент арестован подозреваемый в убийстве — 35-летний мужчина, работавший на производственной базе бизнесмена. По уголовному делу об убийстве проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления. Возможно, уже скоро Следственный комитет выяснит подробности совершения преступления и то, что ему предшествовало, и проинформирует общественность о результатах расследования.