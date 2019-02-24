Вековая проблема Чандлера решена
ИА REGNUM продолжает знакомить читателей с результатами исследования профессора географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова, доктора географических наук Алексея Юрьевича Ретеюма, посвященного взаимодействиям тел нашей планетной системы (см. предыдущие публикации: «Послеледниковая эпоха голоцена закончилась. Началась новая эпоха — нооцен», «Связь Земли и Солнца через вихри эфира», «Юпитер контролирует активность Солнца»).
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Введение
В 1891 году американский астроном Сет Карло Чандлер сообщил в печати о колебаниях земной оси длительностью более года, которые с тех пор привлекают к себе особое внимание. Дело в том, что их природа не поддается объяснению, поэтому не исключается даже влияние темной материи или гравитационных волн. В научных работах, несмотря на правила нейтрального языка, они нередко называются загадочными. Полное решение проблемы дал анализ воздействия на Землю Юпитера, а также двух других газовых гигантов нашей планетной системы.
В 1909 году, через 18 лет после того, как было открыто Чандлеровское качание земного шара, авторитетный астроном Саймон Ньюком сделал красноречивое признание:
«Я считаю эти флуктуации наиболее таинственным явлением в небесных движениях — настолько сложно приписать их действию какой-либо известной причины».
Подобные высказывания можно встретить и в современных публикациях. Остается неясным сам тип колебания: свободное оно или вынужденное. Что же мешает науке, вооруженной высокоточными инструментами, восстановить картину глобальных событий? Главное препятствие — доопытное убеждение специалистов в том, что искать следует только какие-то неизвестные факторы, заранее исключив из рассмотрения части планетной системы вне Земли.
Эффект Чандлера представляет собой сложное колебание, форма которого в теоретической механике характеризуется как биение, то есть наложение разных сигналов. В этом процессе времена относительно постоянной частоты длительностью в несколько лет разделены переходным низкоамплитудным периодом затухания — возбуждения, кроме того, иногда возникают аномалии (Рис. 1).
Следовательно, для понимания физики явления необходимо и достаточно получить ответы на следующие вопросы:
1. Какие две силы порождают многодневные и многолетние вариации положения географического Северного полюса?
2. Почему в конкретный момент наблюдается совершенно определенный вид колебаний, а не какой-то иной?
3. Что вызывает отклонения в установившемся режиме?
Первоначальный импульс в решении проблемы Чандлера дало обнаружение автором феномена возмущений Солнца под влиянием планет (Рис. 2).
При прохождении области перигелия Юпитером и Сатурном, имеющими (как и Солнце) прямое вращение, солнечная активность закономерно снижается. Уран, обладая обратным вращением, напротив, стимулирует гелиофизические процессы в середине цикла и подавляет их у конца.
Ясно, что Земля также должна быть подвержена внешним воздействиям. Оставалось их выявить с помощью метода наложенных эпох (предложенного Чарльзом Кри ещё век назад) и других эмпирических приемов. В качестве пробного предмета анализа выступила вероятная зависимость скорости вращения Земли от положения первого газового гиганта. Выбор данного действующего фактора обусловлен тем, что астрономические характеристики резко выделяют Юпитер из ряда холодных небесных тел и позволяют говорить о его звездоподобности. Имеется в виду то, что он по плотности вещества близок к Солнцу, превосходит Солнце по напряженности магнитного поля и обладает атмосферой, получающей тепло из недр (Рис. 3).
Уникальность воздействию на космическую среду Юпитера, судя по результатам предыдущего исследования, должны придавать следующие особенности этого светила:
1) большая разница расстояний до Солнца и Земли при движении по орбите, составляющая 76 млн км или 10% за 11,862 года сидерического цикла и 375 млн км или 63% за 396−404 дней синодического цикла соответственно;
2) огромная масса, превышающая земную в 318 раз, а суммарную планетную — в 2,5 раза;
3) наклон орбиты к плоскости эклиптики под углом 1°18'17'';
4) крайнее южное положение точки перигелия;
5) вращение с максимальной для околосолнечных небесных тел угловой скоростью в прямом направлении (при продолжительности периода равной 9 часам 56 минутам);
6) смещение общего центра масс с Солнцем за его пределы (на расстояние около 7% солнечного радиуса);
7) очень мощное магнитное поле.
Значительный энергетический потенциал Юпитера превращает его во второй центр нашей планетной системы.
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Вынужденные изменения скорости вращения планеты
В отношении скорости вращения — важнейшей характеристики Земли как планеты, чье значение сейчас недооценивается — в науке существует точка зрения, согласно которой её колебания имеют исключительно внутреннее происхождение, то есть они порождаются неравномерностью течений в океане и атмосфере. Общепринятые представления вступают в противоречие с новыми данными. Взяв в качестве меры времени сидерический период обращения Юпитера, мы получаем четкую связь длительности дня с положением Земли в пространстве: чем ближе она находится к газовому гиганту, тем быстрее вращается (Рис. 4).
Сравнение по фазам цикла Юпитера подтверждает вывод об ускоренном вращении Земли в те годы, когда расстояние между двумя центрами планетной системы минимально (Рис. 5).
Ротационный эффект Юпитера ярко проявляется при сопоставлении скоростей вращения Земли в моменты сближения и удаления на максимальных расстояниях от Солнца в июле (Рис. 6).
Осреднение величин скорости вращения Земли за 18 циклов Юпитера дает дополнительные доказательства его роли как ведущего фактора геодинамики (Рис. 7).
Вынужденное ротационное ускорение, периодически активизируя движение вещества, вызывает цепные реакции в оболочках Земли.
Как и следовало ожидать, возмущение тела Земли в момент прохождения Юпитером точки перигелия сопряжено с изменением ориентации оси (Рис. 8).
Выявление фактов эпизодического смещения Северного полюса Земли под влиянием Юпитера дает нам ключ к решению одной из самых сложных проблем планетологии.
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13-месячное колебание
При обработке материалов ранних астрономических наблюдений за положением широт Земли многолетняя составляющая была почти незаметна, поэтому величина периода высокочастотного колебания была определена Чандлером путем простого осреднения; она оказалась близкой к 430 суткам. На самом деле длительность многодневного цикла меняется в широких пределах, иногда она возрастает до 500 дней, а в некоторые годы не превышает 350 дней (Рис. 9). В среднем длина волны возмущения составляет 419 дней, медианное значение равно 309 дням, то есть 13 месяцам.
Экстремальные значения длительности цикла фиксируются в стадии перехода (Рис. 10).
Сопряженное рассмотрение поведения Северного полюса и эфемерид Юпитера не оставляет сомнений в тесной связи движений двух планет (Рис. 11). Совпадение фаз длится один многолетний период, и затем идут колебания в противофазе или со смещением фаз.
Положение Юпитера по отношению к Земле определяет вариации географических координат (Рис. 12).
Закономерно, что в течение синодического периода Юпитера длительностью около 400 дней перемещения географического Северного полюса строго упорядочены (Рис. 13−15).
Показательно, что разность периодов Чандлеровского колебания и движения Юпитера относительно Земли в половине случаев за 57 лет находилась в пределах всего ±4%.
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Многолетние периоды
Влияние Юпитера на Землю подчеркивается постоянным возвращением географического Северного полюса на то место, которое он занимал около 12 лет назад (Рис. 16).
Упорядочивающая геодинамическая роль газового гиганта видна по симметрии положений полюса во времена до и после прохождения им точки перигелия (Рис. 17).
Поиск необходимого и достаточного объяснения причин изменений ориентации земной оси в форме биения предполагает постановку вопроса о природе многолетней цикличности. Ответ получен. Действующий фактор — это совместное влияние Юпитера и Сатурна, сила которого периодически меняется (Рис. 18).
Момент установления разницы геоцентрических долгот Юпитера и Сатурна, кратной 90°, как правило, отмечен отклонениями в движении географического Северного полюса (Рис. 19 и 20).
В 20-летний период между соединениями Юпитера и Сатурна укладывается ровно три серии 13-месячных циклов длительность по 6,63 лет (Рис. 21).
Значимость фактора движения Юпитера и Сатурна для ориентации земной оси подчеркивается явлением смены фаз Чандлеровского колебания при соединении этих планет (Рис. 22).
В число проблем ориентации земной оси входит генезис колебаний, длительность которых измеряется десятками лет. Предлагаемый автором астрогеографический подход дает нужное решение. Речь идет о 60-летнем цикле, включающем пять звездных периодов обращения Юпитера и два звездных периода обращения Сатурна (Рис. 23).
Итак, найдены бесспорные свидетельства существования тесных межпланетных связей, порождающих долговременные периодические вариации земной оси длительностью от 6 до 60 лет.
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Аномальное поведение оси
При изучении перемещений географического Северного полюса давно были замечены большие отклонения во второй половине 20-х годов прошлого века (Рис. 24).
Это явление — отдаленное последствие движения Урана, который прошел точку афелия в 1925 году. Данное утверждение (как и все другие) может быть подвергнуто испытанию на соответствие реальности с помощью мысленного критического эксперимента. Если оно верное, при следующем аналогичном событии, которое датируется февралем 2009 года, должно было наблюдаться необычное смещение полюса. И оно действительно произошло (Рис. 25).
При внимательном изучении сведений последних лет по координатам географического Северного полюса обращает на себя внимание феномен значительного уменьшения амплитуды и сокращения периода Чандлеровского колебания (Рис. 26).
Вероятно, мы имеем дело с эффектом дрейфа ядра Земли в северном направлении, которое вызывается давлением минеральных масс расширяющегося Южного полушария. Среди свидетельств, подтверждающих развитие этого процесса, укажем на рост числа землетрясений в Арктике и Субарктике (Рис. 27; подробнее см. «Рост Земли по данным точных наблюдений»).
Такое заключение прямо следует из постулата теоретической механики, связывающего характеристики колебания с длиной маятника.
Приведенные факты говорят об экзогенном происхождении нарушений в установившемся геодинамическом режиме.
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О природе действующих сил
Почему Земля начинает вращаться быстрее при её сближении с Юпитером? Что заставляет Землю покачиваться вслед за орбитальными движениями газового гиганта? Традиционные знания о гравитации как единственной силе, способной приводить к возмущениям небесные тела, в данном случае не помогают раскрыть секрет интересующего нас механизма — слишком мала она по своей величине.
Объяснить феномен дальнодействия позволяет идея соприкосновения внешних оболочек планет, восходящая к представлениям Дмитрия Ивановича Менделеева о сверхлегком газе ньютонии. Работоспособность этой гипотезы нетрудно проверить. В данном случае достаточно рассмотреть убедительные итоги проведения одного мысленного опыта. Как известно из механики, тела, вращающиеся в одном и том же направлении, при касании отталкивают друг друга. Земля, Юпитер и Солнце вращаются в прямом направлении. Следовательно, когда Юпитер проходит перигелий, Земля в определенный момент парадоксальным образом должна быть расположена на орбите дальше от Солнца, чем в годы афелия. Точные астрономические данные это подтверждают (Рис. 28).
Вращение небесных тел — источник энергии их взаимодействия.
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Заключение
Со времен Ньютона вариации положения Земли в пространстве считались задачей теоретической механики. Вековые усилия, предпринимавшиеся для её решения, не дали ощутимого результата. Потребовалось избрать новую точку зрения и перейти к рассмотрению роли в геодинамике космических сил. Полученное эмпирическое обобщение о межпланетных связях в Солнечно-Юпитерианской системе открывает перспективы лучшего понимания закономерностей изменений, наблюдаемых нами в окружающем мире.