Юпитер контролирует активность Солнца

Алексей Ретеюм, , 12:56 — REGNUM

ИА REGNUM продолжает знакомить читателей с результатами работы профессора Московского университета имени М.В. Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма, посвященной дальнодействиям в Солнечной системе (см. статьи «Послеледниковая эпоха голоцена закончилась. Началась новая эпоха — нооцен» и «Связь Земли и Солнца через вихри эфира»).

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Введение

Природа периодических колебаний солнечной активности, открытых Самуэлем Генрихом Швабе, служила предметом научных дискуссий на протяжении более полутора веков.

Уже первые исследователи солнечной активности высказывали предположение об экзогенном происхождении её изменений. Иоганн Рудольф Вольф с 1859 года развивал мысль о доминировании в Солнечной системе Юпитера с его периодом обращения, весьма близким к 11-летнему циклу (при подчиненной роли Сатурна, Венеры и Земли, отвечающих за кратковременные вариации).

Ричард Кристофер Кэррингтон, подводя итог своих наблюдений, писал в 1863 году, что расстояние до Юпитера — «единственное приемлемое приближение» для числа солнечных пятен, поскольку прослеживается «очень хорошее общее соответствие» между максимумами их частоты и положением планеты в афелии.

Балфур Стюарт в 1864 году подтвердил тот факт, что

«солнечная поверхность полна солнечных пятен, когда Юпитер далеко от нашего светила, и свободна от них, когда он находится близко».

Вслед за основоположниками солнечной астрономии несколько поколений ученых, изучавших самый важный периодический феномен, вплоть до наших дней связывали его с обращением Юпитера и других планет, несмотря на значительную временную невязку и отсутствие сведений о действующей силе.

Однако гораздо больше сторонников приобрела эндогенная гелиофизическая гипотеза, хотя она за вековую историю своего развития не смогла ответить на целый ряд ключевых вопросов:

1) что служит источником периодических и непериодических колебаний состояния звезды;

2) почему существует ярко выраженная 11-летняя цикличность, а не какая-нибудь иная;

3) как связаны между собой разные циклы;

4) чем объясняется быстрый подъём и медленный спад солнечной активности в рамках одного цикла;

5) откуда берут начало отклонения в длительности, интенсивности выделения энергии и других характеристиках нечётных и чётных циклов;

6) какова причина необыкновенной устойчивости 11-летнего цикла, прослеживаемого по кольцам деревьев, начиная с пермского возраста;

7) зачем народы на разных континентах ещё в каменном веке создали и до сих пор используют календари, основанные на 12-летней периодичности Юпитера и 20-летней периодичности Юпитера — Сатурна.

Для решающей проверки эндогенной гипотезы циклов, видимо, нельзя придумать соответствующий критический эксперимент из-за неустранимости возможного влияния планет, в то время как альтернатива поддается тестированию в разных вариантах. Имеются в виду конфигурации планет при аномалиях солнечной активности, в первую очередь, в периоды минимумов и максимумов.

Из теории синхронизации вытекает положение о главном системообразующем начале всех возмущений солнечных оболочек. Это планета Юпитер.

Сидерический период Юпитера измеряется 11,86 лет. Для синхронизации с его движением Марс должен сделать 6 оборотов вокруг Солнца в течение 11,28 лет, Земля — 12 оборотов за 12 лет, Венера — 18 оборотов за 11,07 лет, а Меркурий — 46 оборотов за 11,04 лет. Медиана этих наименьших величин длительности периодов, кратных периоду Юпитера, составляет 11,17 лет, что в точности равно средней длительности 23 циклов за 1755−2009 годы.

Малые и большие циклы солнечной активности и функционирования Солнечной системы в целом объединены 179-летней периодичностью относительных движений звезды, обязанной своим происхождением эффекту синхронизации внешних планет с Юпитером (11,86 лет х 15 ≈ 179 лет). Отклонения от матричного образца обусловлены постоянными изменениями конфигурации планет от цикла к циклу, которые тем не менее повторяются через 89 лет (89 лет х 2 ≈ 179 лет) или другие кратные сроки.

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Что показывают солнечные пятна

На сегодня мы располагаем информацией, которая позволяет установить закономерности периодических колебаний активности звезды по площади солнечных пятен за 318 лет, что согласно критерию длины ряда необходимо и достаточно для статистически строгих выводов. Простой и эффективный путь обработки солнечных данных был предложен в свое время Чарльзом Кри. Его метод наложенных эпох сводится к анализу совокупности частей ряда, начинающихся с одного и того же определенного момента, который принимается в качестве существенного для рассматриваемых событий. Иначе говоря, это один из способов проверки гипотезы временной упорядоченности. В нашем случае точкой отсчета будет служить момент прохождения планетой афелия. Результаты первого опыта, свидетельствующие о почти двукратном отличии чисел Вольфа при разных положениях планеты по отношению к звезде не оставляют никаких сомнений в реальности эффекта подавления солнечной активности Юпитером (Рис. 1).

Исключительные возможности для проверки гипотез о природе вариаций солнечной активности предоставляют материалы ежедневных наблюдений за состоянием Северного и Южного полушарий звезды, проводимых на Гринвичской обсерватории с мая 1874 года. Дело в том, что орбита Юпитера наклонена к плоскости эклиптики под углом 1°18'17», причем крайнее нижнее положение планета занимает, находясь около точки перигелия. Значит, если предположение о контроле Юпитером гелиофизических процессов верное, то должны быть найдены значительные отличия величин площадей пятен между полушариями в середине цикла (в чем они будут заключаться конкретно, станет ясно из дальнейшего изложения). Осреднение показателей за 140 лет безусловно подтверждает гипотезу Вольфа-Кэррингтона (Рис. 2).

Между прочим, обнаруженная связь проливает свет на давно замеченный, но не находивший разумного объяснения факт повышенной активности Северного полушария. Различия полушарий проявляются при многолетнем выводе, но, в сущности, они характерны для тех лет, когда Юпитер занимает положение ниже центра звезды (Рис. 3).

Возмущение солнечной атмосферы определяется не только расстоянием до точки перигелия (или гелиоцентрической широтой) планеты, но и направлением её движения по орбите: особенно сильное подавление активности звезды происходит при сближении небесных тел (Рис. 4).

Обращает на себя внимание положительная аномалия площади солнечных пятен, возникающая в моменты приближения планеты к точке перигелия (Рис. 4). Это явление, которое теоретически предсказал Евгений Иванович Шемякин, привлекая механику вращающихся тел на криволинейных траекториях. Правда, вопрос о том, каким образом происходит передача импульса в космическом вакууме при незначительности сил гравитации, с 1992 года оставался открытым. Решение, легко проверяемое разными способами, дает идея соприкосновения внешних оболочек небесных тел с прямым вращением, образованных «наилегчайшим», по выражению Дмитрия Ивановича Менделеева, газом — элементом ньютонием.

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Юпитер в максимумы и минимумы солнечной активности

Как и следовало ожидать, гигантская планета в экстремальные годы находится на противоположных участках орбиты. Многовековой массив данных подтверждает заключение, сделанное еще 150 лет назад, что в максимумы солнечной активности Юпитер тяготеет к точке афелия. Абсолютные максимумы дают возможность не только убедиться в этом, но и проверить утверждение о существовании 179-летнего цикла, порожденного синхронизацией внешних планет. Действительно, самые большие аномалии 1778 и 1957 гг. разделены периодом длительностью ровно 179 лет, и обе они приходятся на время удаленного положения Юпитера (Рис. 5 и 6).

Обратная картина предстает перед нами при обращении к событиям XIX, XVII и XV веков. Прошлый 179-летний цикл, отмеченный почти полным совмещением центра Солнца и барицентра Солнечной системы, начался в 1811 году, предыдущий — в 1632 году, а еще более ранний — в 1453 году. Три временные границы соответствуют трем ситуациям близкого положения Юпитера и трем солнечным минимумам (Рис. 7, 8 и 9).

Итак, гипотеза внешнего контроля получает многократное и разноплановое подтверждение.

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Планета меняет солнечные излучения

Наиболее репрезентативным показателем солнечной активности считается радиоизлучение на частоте 2800 MHz. Длительность ряда составляет 70 лет, что открывает возможность установить ее зависимости от расстояния и направления движения Юпитера, которые оказываются аналогичными обнаруженным ранее по характерным изменениям площади солнечных пятен (Рис. 10).

Вообще говоря, индикатор площади солнечных пятен, конкретные величины которого могут различаться на два-три порядка, не вполне адекватно отражает текущее состояние светила, так как мощность испускаемого им потока энергии колеблется в пределах долей процента. Тем более показательно резкое изменение полного солнечного излучения в последнем случае прохождения Юпитером точки перигелия (Рис. 11).

Неслучайно, что суточный ход прямой солнечной радиации в дни до и после перигелия 19 марта 2011 года был необычным на всех десяти станциях мировой сети, где измерения производятся с минутным интервалом (Рис. 12).

С точки зрения оценки космических воздействий на Землю наибольший интерес представляет модулирование Юпитером потоков заряженных частиц, берущих начало в оболочках Солнца. Солнечная корона приобретает наибольшие размеры при удалении планеты от звезды и во время обратного ее движения на далеких расстояниях (Рис. 13).

С 1976 года ведется регистрация корональных выбросов массы, оказывающих сильное влияние на Землю. Судя по накопленной информации, приход потоков плазмы к ионосфере в значительной мере обусловлен движением Юпитера. Риск возмущения земной атмосферы возрастает, когда Юпитер находится на больших расстояниях, особенно при его перемещении к перигею (Рис. 14).

Юпитер регулирует также частоту вспышек, служащих главным источником потоков плазмы (Рис. 15).

Самая сильная вспышка за всю историю инструментальных наблюдений произошла 1 сентября 1859 года, в период удаления Юпитера от Солнца. Такая ситуация вообще типична для очень мощных взрывов на звезде: две трети их числа возникают при движении планеты к афелию (Рис. 16).

В свете приведенных выше фактов, нужно ожидать, что анализ распределения вспышек в зависимости от движения Юпитера по вертикали, выявит различия в откликах Северного и Южного полушарий Солнца. Предположение подтверждается при рассмотрении связей 200 самых мощных вспышек за период 1966—2013 годов (Рис. 17).

Результаты прямых спутниковых наблюдений подтверждают вывод об ускорении солнечного ветра в моменты прохождения Юпитером афелия (Рис. 18).

Отклик солнечного ветра на движение Юпитера фиксируется и в момент пересечения планетой экватора Солнца (Рис. 19).

Подводя предварительный итог, можно утверждать, что все без исключений индикаторы состояния Солнца демонстрируют однотипную сопряженность обращения Юпитера и процессов выделения энергии звезды в космическое пространство.

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Модулирование галактических космических лучей

Полученный выше вывод содержит в себе указание на то, что известный феномен модулирования галактических космических лучей представляет собой в первую очередь результат орбитального движения Юпитера. Так оно и есть: обнаруживаются обратная связь, неравенство ветвей приближения и удаления, а также эффект Шемякина у точки перигелия (Рис. 20).

Мировая сеть нейтронных мониторов обеспечивает решение задачи выделения сигнала от перемещения Юпитера к северу и югу от экваторов Солнца и Земли. Согласно идее планетного контроля, положительный и отрицательный градиенты интенсивности галактических космических лучей между Арктикой и Антарктикой должны соответствовать разным положениям Юпитера: южному склонению в первом случае и северному — во втором. Это подтверждает опыт (Рис. 21).

Системообразующая роль Юпитера ярко выражена в географических особенностях поведения галактических космических лучей над крупнейшими геомагнитными аномалиями — Восточно-Сибирской и Бразильской (Южно-Атлантической). Имеются в виду характерные различия в показаниях пары нейтронных мониторов (Рис. 22).

Приведенные факты дают полное основание считать энергорегулирующую роль Юпитера в ближнем космосе эмпирическим обобщением.

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Все решает направление вращения

Второстепенные составляющие Солнечной системы также участвуют в механизме регулирования солнечной активности. Влияние Сатурна сходно по характеру с юпитерианским, но менее значительно. Уран же, вращающийся в обратном направлении, имеет резко выраженную индивидуальность по внешним проявлениям. В противоположность Юпитеру и Сатурну, эта планета, приближаясь к Солнцу, стимулирует его активность, а возвращаясь к точке афелия, наоборот, подавляет (Рис. 23).

Указанная особенность действия Урана принципиально важна для понимания сущности планетного контроля солнечной активности, поэтому желательно найти дополнительные доказательства реальности гелиофизических эффектов усиления и ослабления. И мы их находим, привлекая материалы реконструкции хода полного солнечного излучения за две тысячи лет, восстановленного по изотопу бериллия (Рис. 24).

При увеличении рассматриваемого периода до пяти тысяч лет дифференцированное влияние Урана на Солнце проявляется ещё более чётко (Рис. 25).

Для сравнения нужно отметить, что, по имеющимся данным, Нептун с его прямым вращением возмущает атмосферу Солнца подобно Юпитеру и Сатурну.

Особая роль Урана, наделенного обратным вращением, подчеркивается временной приуроченностью определенных участков его орбиты к глубоким минимумам солнечной активности (Рис. 26).

Таким образом, благодаря сравнительному анализу удается получить дополнительные веские аргументы в пользу теории экзогенного происхождения солнечных циклов.

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Заключение

Как известно, в Млечном пути очень широко распространены двойные звезды, которые обращаются как одно целое. Изучение взаимодействия нашей звезды с окружающими её планетами приводит к выводу, что и Солнечная система обладает парной структурой, образованной двумя небесными телами — горячим и самым большим холодным. Связь между ними поддерживается не только силами тяготения, но и контактом внешних оболочек. При своем вращении в одном и том же — прямом — направлении Солнце и Юпитер, подчиняясь законам механики, периодически замедляют движение друг друга, что отражается на гелиофизических процессах, и тогда происходит ослабление излучений звезды и усиление излучений Галактики. Аналогичное, хотя и существенно меньшее возмущение Солнца, вызывают Нептун, Сатурн, Марс, Земля и Меркурий. Вращающиеся в обратном направлении Венера, Уран, а также, вероятно, Плутон, влияют на состояние звезды совершенно иначе. На вынужденные колебания в космической среде реагирует Земля, но это отдельная тема.

Приведенные факты не допускают никакого альтернативного объяснения. Концепция планетного контроля солнечной активности проста в своей основе и достаточно легко применима в самых разных случаях. Нужно опираться на громадный материал астрономических наблюдений, который, к сожалению, до сих пор мало используется. В частности, детерминистический подход может помочь в разработке методики долгосрочной и сверхдолгосрочной оценки рисков опасного возмущения атмосферы Земли.

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