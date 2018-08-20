Связь Земли и Солнца через вихри эфира

Алексей Ретеюм, , 09:14 — REGNUM

ИА REGNUM продолжает знакомить читателей с результатами многолетних исследований профессора географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма, посвященным солнечно-земным связям.

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Наша звезда и наша планета представляют собой открытые системы, которые обладают взаимопроникающими оболочками; они передают энергию и меняют скорость движения соседнего тела, что отражается на его состоянии. Установлены факты сокращения длины суток при высокой активности Солнца и удлинения суток при отсутствии солнечных пятен. Обнаружен эффект генерации Землей годового цикла солнечной активности, четко проявляющийся в сезонных колебаниях чисел Вольфа, площади солнечных пятен в полушариях, мощности радиоизлучения, величин полного солнечного излучения, коронального индекса, количества корональных выбросов массы и частоты вспышек. Феномен взаимодействия Солнца и Земли объясняется существованием у небесных тел оболочек, состоящих из элемента ньютония (эфира), свойства которого были описаны Д. И. Менделеевым в его последней работе.

Ньютоний (лат. Newtonium в честь Исаака Ньютона) — легчайший гипотетический химический элемент, существованием которого Д.И. Менделеев пытался объяснить химическую природу мирового эфира.

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Введение

Развитие физики Солнца и физики Земли сдерживают несоответствия, обусловленные тем, что в области теории либо вообще не учитывается роль орбитального движения, либо ей не придается должного значения. Цель работы — показать значимость прямых и обратных годичных связей между звездой и планетой, не имеющих в качестве основы энергию излучений и гравитации.

Автором обнаружен эффект взаимодействия вращающихся оболочек небесных тел, который, думается, позволяет сделать шаг на пути устранения накопившихся противоречий в исследованиях Солнечной системы. Особого внимания требуют две проблемы, касающиеся биосферы. Проблема первая: при статистическом анализе надежно выделяется период солнечной активности, равный земному сидерическому году, однако относительно его происхождения до сих пор не было высказано никаких конкретных суждений.

Проблема вторая состоит в отсутствии адекватного теоретического обоснования колебаний длительности суток, в частности сезонных (Рис. 1).

Интересный феномен привлекает к себе внимание уже более 80 лет, с тех пор, как Н. М. Стойко установил июльский максимум скорости вращения планеты. В 1948 году В. Старр выдвинул предположение, что длительность суток может находиться в зависимости от циркуляции атмосферы. Расчеты В. Манка и Р. Миллера дали подтверждение этой гипотезы. Позднее были получены аналогичные выводы, хотя вклад метеорологического фактора оказался не столь значительным, как ожидалось. В настоящее время общепринята точка зрения, согласно которой причиной вариации скорости вращения Земли в течение года служит неустойчивый режим воздушной оболочки. Конкретно утверждается, что в тот или иной сезон продолжительность суток определяется в основном влиянием ветров.

Предполагаемый механизм был описан в свое время в известной монографии «Вращение Земли» В. Манка и Г. Макдональда (1964):

«влияние атмосферы на годовые изменения продолжительности суток обязано своим существованием неполной компенсации между двумя полушариями Земли. Основная разница заключается в большей величине момента количеств движения в южном полушарии южным летом в сравнении с соответствующей величиной в северном полушарии северным летом».

Земля рассматривается как замкнутая система, где момент импульса постоянен и только перераспределяется между ее отдельными частями.

Что касается двух кратковременных периодов замедления скорости вращения планеты, их происхождение, как полагают, связано с сезонными склонениями Солнца, вызывающими появление полугодового максимума момента инерции (и, следовательно, продолжительности суток) во время весеннего и осеннего равноденствий.

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Альтернативные гипотезы

Изложенные представления нуждаются в эмпирической проверке. Если реальная ситуация отражена в них верно, то должны наблюдаться, во-первых, ускоренное вращение планеты при ослаблении циркуляции атмосферы (выравнивающее момент инерции), и, во-вторых, замедленное вращение в марте и сентябре, когда Солнце переходит через экватор. О соблюдении первого условия можно судить по наличию тесной зависимости между длительностью суток (сокращенно LOD) и скоростью зональных ветров, осредненной по всему земному шару или полушариям. Оно, как видим, не выполняется (Рис. 2а и 2б).

Второе условие соблюдается только частично, поскольку минимум скорости ветра отмечается не в сентябре, а в ноябре, когда, вероятно, действуют особые силы.

Таким образом, нужен поиск иного объяснения сезонных колебаний длины суток. Начало этому делу было положено около полувека назад А.М. Стойко и Н.М. Стойко, получившими доказательства влияния короткоживущих солнечных пятен на скорость вращения Земли. Необходимо также найти причины годовой периодичности солнечной активности.

Суть предлагаемой гипотезы сводится к тому, что звезда и планеты представляют собой открытые системы, которые обладают взаимопроникающими оболочками, передающими энергию и оказывающими влияние на скорость движения соседних тел, меняя тем самым их активность. Солнце и Земля, вращающиеся в прямом направлении, имеют огромные различия по размерам, поэтому в отношении планеты, вероятно, действуют только силы торможения при сближении, а в отношении звезды — и торможения, и ускорения при сближении и удалении.

Эта гипотеза (в отличие от концепций чисто эндогенных солнечных и земных механизмов) поддается многократной проверке с помощью критических экспериментов. Имеются в виду специально спланированные мысленные опыты, результаты которых должны быть однозначными, то есть показывать справедливость выдвинутой идеи или её ошибочность.

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Вращение Земли при действии внешних сил

Первый критический эксперимент призван выяснить, действительно ли скорость вращения Земли определяется ее положением на эллиптической орбите. С целью его проведения выберем для сравнения равные числа дней с нулевой и максимальной солнечной активностью в моменты прохождения точек перигелия (январь) и афелия (июль). Рассматривается период продолжительностью 56 лет (1962−2017 гг.). В пользу гипотезы должны свидетельствовать следующие результаты попарного сопоставления рядов:

1) короткие сутки при высокой активности Солнца (когда оно вращается быстрее) и длинные сутки при полном отсутствии солнечных пятен в январе;

2) незначительные различия длины суток в июле (при слабом взаимодействии оболочек).

Как показывает анализ, оба явления реально наблюдаются (Рис. 3а и 3б).

В отношении отклика Земли на вариации солнечной активности положение в декабре и январе аналогично. Ситуация резко меняется в ноябре: связь исчезает, вращение замедляется, несмотря на то, что планета находится уже достаточно близко к звезде. Это обусловлено инерционным смещением ядра Земли, о котором можно судить по годовому максимуму частоты землетрясений (Рис. 4).

Примечание: период с 2005 года не рассматривался, так как в это время произошло резкое изменение сейсмического режима Земли под влиянием серии 9-балльных землетрясений.

Таким образом, первая серия критических экспериментов подтверждает идею внешнего контроля.

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Отклик Солнца на движение Земли

Предполагается, что годовая периодичность солнечной активности должна быть вызвана замедлением скорости вращения оболочки звезды во время движения планеты по близкой к звезде части орбиты. В качестве индикаторов реакции Солнца на движение Земли будем рассматривать показатели, имеющие достаточно длительные ряды наблюдений; это числа Вольфа (1749−2017 гг.), площадь солнечных пятен по полушариям (1876−2017 гг.), мощность радиоизлучения на частоте 2800 МГц (1948−2017 гг.), величина полного солнечного излучения (1979−2017 гг.), корональный индекс (1939−2008 гг.), количества корональных выбросов массы (1995−2017 гг.) и вспышек (1965−2009 гг.), а также индекс вспышек (1976−2014 гг.).

Простой расчет средних месячных чисел Вольфа показывает соответствие фактам гипотезы возмущения Землей атмосферы Солнца (Рис. 5).

Момент внешнего воздействия при прохождении Землей точки перигелия в начале января хорошо отражают резкие изменения степени связи между солнечными полушариями (Рис. 6).

Близкую картину дает обработка данных по радиоизлучению Солнца в декабре-январе (Рис. 7).

Как и следовало ожидать, полное излучение Солнца в значительной мере уменьшается и затем вновь возрастает в дни, когда Земля пролетает на кратчайшем расстоянии от него.

Обобщение материалов 70-летних наблюдений за солнечной короной, выполненное обсерваторией Ломницкий Штит (Словакия), позволяют определить, увеличивается ли вероятность снижения корональной активности при близком положении Земли. Проверкой вопрос решается положительно (Рис. 8).

Земля, находясь в перигелии, подавляет процессы коронального выброса массы (Рис. 9).

В списке самых мощных вспышек на декабрь, январь и февраль приходится в 2,5 раза меньше событий, чем на июнь, июль и август. Столь же показательна месячная статистика по всем 17 000 вспышек, зафиксированным в период 1965—2009 годов (Рис. 10).

В январе по сравнению с июлем вероятность увеличения индекса вспышек до величины 10 и более снижается на 8%, а вероятность уменьшения этого показателя до величины 1 и менее, напротив, возрастает на 13% (Рис. 11).

Результаты восьми критических экспериментов согласовано говорят в пользу гипотезы внешнего контроля солнечной активности.

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Механизм взаимодействия оболочек небесных тел

Как объяснить два описанных выше феномена? Для ответа нужно обратиться к идеям Д.И. Менделеева. Создав свою таблицу, Д.И. Менделеев на основе найденного им порядка возрастания атомных масс, как известно, предсказал открытие ряда новых элементов. И действительно, были обнаружены скандий, галлий, германий, рений и технеций (спустя 6, 10, 17, 56 и 68 лет соответственно). Но дело не ограничилось выяснением свойств этих пяти металлов из незанятых ниш. Была поставлена цель «замкнуть реальную периодическую систему известных химических элементов пределом или гранью низшего размера атомов». В своей брошюре «Попытка химического понимания мирового эфира» (опубликованной в 1904 и 1905 годах на английском и русском языках) Д.И. Менделеев писал:

«Никогда мне в голову не приходило, что именно водородом должен начинаться ряд элементов» и «пред той I группой, в которой должно помещать водород, существует нулевая группа, представители которой имеют веса атомов меньшие, чем у элементов I группы».

Д.И. Менделеев считал мировой эфир, иначе элемент ньютоний,

«во-первых, наилегчайшим из всех элементов, как по плотности, так и по атомному весу, во-вторых, наибыстрее движущимся газом, в-третьих, наименее способным к образованию с какими-либо другими атомами или частицами определенных сколько-либо прочных соединений, и, в-четвертых, — элементом, всюду распространённым и всё проникающим».

После 1906 года нулевая группа и нулевой ряд были исключены из менделеевской таблицы, а ее структура подверглась коренному преобразованию, что, безусловно, замедлило развитие науки. Отмеченные особенности ньютония крайне затрудняют его изучение. Как утверждал Ж.А. Пуанкаре, эфир вообще никогда не удастся найти. Однако нельзя исключать из поля зрения космические признаки его присутствия.

Поразительная упорядоченность Солнечной системы наглядно свидетельствует о том, что в её пространстве происходит постоянная передача кинетической энергии. Межпланетная среда обладает качествами проводника.

Отсутствие серьезного интереса к материальному носителю этих свойств ставит задачу сбора дополнительных доказательств. Требуются специальные критические эксперименты, нацеленные на выяснение последствий движения небесных тел. Некоторые из них были описаны выше.

При выборе направления целенаправленного поиска ньютония отправной точкой может служить предположение Д.И. Менделеева о том, что самый легкий из газов, вероятно, находится в «далеких областях» расслоенных оболочек звезды и планет. Путь затем указывает гипотеза взаимного торможения и ускорения атмосферных вихрей на контактирующих небесных телах, получившая целый ряд подтверждений. Торможение, напомним, должно возникать при соприкосновении оболочек Солнца и планет с прямым вращением, а ускорение — в момент сближения со звездой планет, имеющих обратное вращение. Наиболее убедительные результаты должны быть получены тогда, когда мы как бы создаем меняющиеся контрастные условия в случае с парой планет, имеющих противоположное вращение. Лучшим примером может служить пара Юпитер (прямое вращение) и Уран (обратное вращение). Теоретически нужно ожидать, что первая планета будет снижать активность Солнца, находясь от него на близких расстояниях, в особенности при сближении, а вторая планета окажет противоположное влияние. Обработка данных наблюдений за солнечными пятнами в период 1749—2017 годов показывает полное соответствие реальности предсказанной динамики конвективной зоны Солнца (Рис. 12).

Характерны большие различия в откликах Солнца на движение двух планет (Табл. 1).

Таблица 1. Вероятности достижения высокого (W > 250) среднего месячного уровня солнечной активности при движении планет в 1749—2017 гг.

Период Вероятность, % Юпитер Уран Период удаления от Солнца 66,7 20,6 Период приближения к Солнцу 33,3 79,4 Период движения на расстояниях больше среднего 73,0 14,3 Период движения на расстояниях меньше среднего 27,0 85,7 Период приближения к Солнцу на расстояниях меньше среднего 6,3 65,1

Никак иначе, кроме проявления свойств эфирных оболочек планеты и звезды, объяснить установленный факт нельзя.

Необходимо заметить, что в настоящее время происходит возрождение идеи эфира, называемого теперь темной материей (dark matter). Достаточно привести один факт: в 2018 году организуется девять международных конференций, в программе которых предусмотрено обсуждение проблемы темной материи, причем четыре из них полностью посвящены этой теме.

Итог последней пары опытов, между прочим, позволяет понять, в чём состоит слабость аргументации как противников, так и сторонников концепции планетного контроля солнечной активности. Во-первых, не учитывается фактор вращения небесных тел в прямом и обратном направлениях. Во-вторых, тяготение априорно принимается в качестве единственной системообразующей силы. В-третьих, не проводится сопоставление вариаций солнечной активности с движением планет на разных участках их орбит.

Главное, конечно, заключается в том, чтобы сохранить и в максимальной мере использовать знания, добытые трудом многих поколений наблюдателей, которые пока, к сожалению, не находят адекватного применения. Это возможно только при детерминистическом подходе к изучению солнечной активности.

Идея Рене Декарта «небеса разделены на несколько вихрей» должна стать центральным элементом современной картины мира.

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