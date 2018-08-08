Рост Земли по данным точных наблюдений

Алексей Ретеюм, , 21:10 — REGNUM

Доклад профессора географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова Алексея Юрьевича Ретеюма на конференции в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена, в котором обобщены результаты многолетних наблюдений, свидетельствующих об увеличении размеров Земли. Мы знакомим читателя с основными выводами этого исследования.

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Имела ли Земля постоянные размеры на протяжении миллионов и миллиардов лет или её масса и объем были подвержены изменениям, отражавшимся на биосфере? Только в самые последние годы наука накопила достаточно сведений, чтобы, наконец, дать ответ на этот принципиально важный вопрос, от которого зависит наше понимание сути процессов, происходящих в окружающем мире, и предвидение будущего. Количественные данные, дополняя многочисленные факты, накопленные палеонтологией, геофизикой, исторической геологией, физической географией и другими дисциплинами, рисуют картину расширения Земли, протекающего, вероятно, с ускорением.

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Введение

В науках о Земле три четверти XIX века и в начале XX века господствовала идея контракции, которая объясняла горообразование и другие глобальные явления сжатием остывающей планеты. Около 100 лет назад возникли представления о движении материков на планете, размеры которой априори принимались постоянными, что казалось очевидным при почти полном отсутствии опытных сведений. На этой основе позднее стала развиваться так называемая тектоника плит, отразившая факты рождения земной коры на срединных океанических хребтах. При этом, к сожалению, был оставлен без внимания целый ряд закономерностей, не укладывавшихся в принятую схему: диссимметрия и симметрия полушарий, остроконечная форма материков, гигантизм животных и растений палеозоя, похолодание климата в четвертичную эпоху и т.д. Устраняет все несоответствия концепция расширяющейся Земли (см. Блинов В.Ф. Растущая Земля: из планет в звёзды. 2011 Электронная монография, созданная на основе одноименной книги: М., Изд.2, стереот. URSS. 2007, 272 с.).

Четкие следы роста нашей планеты увидели практически независимо друг от друга Р. Оуэн в США (1857 г.), А. Шнайдер-Пеллегрини во Франции (1858 г.), А.В. Драйсон в Англии (1859 г.), Р. Мантовани в Италии (1889 г.), О.К. Хильгенберг в Германии (1933 г.) и И.В. Кириллов в России (1958 г.).

Какие же факты говорят нам об увеличении не только размеров, но и массы Земли? Существуют многие десятки различных признаков увеличения размеров и утяжеления Земли — физико-географические, геологические, палеонтологические, геофизические и т.д. Рассмотрим индикаторы, измеряемые с помощью высокоточных инструментов довольно долгое время и потому служащие весомым доказательством реальности описываемого явления. Таких показателей семь:

1. Сила гравитации,

2. Расстояние между фиксированными точками на земной поверхности,

3. Координаты географического Северного полюса,

4. Скорость вращения Земли,

5. Уровень Мирового океана,

6. Абсолютная высота поверхности суши,

7. Положение ядра Земли и земной коры.

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Результаты

Стационарный гравиметр новейшего типа, работающий в Страсбурге с июля 1996 года, фиксирует почти непрерывное увеличение силы тяжести (Рис. 1).

Аналогичная тенденция наблюдается на других станциях в Европе и Азии. Единственное разумное объяснение феномена — рост массы планеты и перемещение её ядра к северу.

Материалы наблюдений на радиотелескопах (Рис. 2) при использовании метода радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (VLBI), когда одновременно в двух местах регистрируется излучение квазара, позволяет установить, что материки Евразия и Северная Америка практически непрерывно удаляются друг от друга (Рис. 3).

В умеренных широтах Северного полушария сравнимые по величине горизонтальные скорости земной коры не зафиксированы, поэтому нет нужды в привлечении средств геодезии с целью проверки вывода о расширении Земли.

Судя по данным дистанционных измерений координат Северного полюса, на протяжении последних десятилетий он смещается по меридиану 78° з.д. в сторону Гудзонова залива (Рис. 4). Это в точности линия физической границы между океаническим и континентальным полушариями, по которой происходит их растяжение.

Чутким показателем роста массы планеты служит угловая скорость её вращения, снижавшаяся от века к веку (Рис. 5).

Считают, что так проявляется приливное торможение. Однако лунной гипотезе противоречат факты резких колебаний длительности суток. Наибольшей амплитуды они достигли в начале ХХ века, причем момент перехода от замедления к ускорению отмечен грандиозной Тунгусской катастрофой 1908 года. Между прочим, место взрыва находится на долготе вышеуказанной границы полушарий и на широте проекции ядра Земли на земную поверхность (60−61° с.ш.). Всё указывает на процесс расширения Земли, прерывающийся иногда кратковременным сжатием.

Поведение уровня Мирового океана, в течение многих десятилетий испытывающего повышение большими или меньшими темпами (Рис. 6), также говорит о росте объема Земли за счет дегазации ядра и увеличения массы мантии и земной коры.

Одновременно, согласно результатам точных многократных измерений высот фундамента станций сети VLBI и GPS, идет подъем дневной поверхности континентов (Рис. 7). Средняя его скорость имеет порядок 1 мм/год.

При решении проблем геодинамики особого внимания заслуживают ядро Земли и земная кора. Массы поверхностной оболочки перемещаются главным образом в северном направлении (рис. 8). Этого следовало ожидать, учитывая ярко выраженную диссимметрию Северного и Южного полушарий, из которых второе, к тому же, существенно больше первого по объему.

О движении ядра к Северному полюсу свидетельствует увеличение с годами частоты землетрясений на широтах 60−90°, где оно проецируется на дневную поверхность (Рис. 9).

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Заключение

Нужно подчеркнуть, что совокупность приведенных фактов объясняется только теорией растущей Земли и не поддается никакой иной интерпретации. Отсюда следует, что окружающая среда находится в режиме постоянной необратимой трансформации. Наблюдаемые изменения климата и всей биосферы, судя по имеющимся материалам, в значительной мере есть продукт развития тела Земли за счет поступления материи из космоса.

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