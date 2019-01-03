Большинство участников опроса ИА REGNUM (62%) не поедут на Дальний Восток за гектаром бесплатной земли. Люди о программе по выделению бесплатной земли в ДФО знают, но не знают, что делать на земле в тайге — без дорог и инфраструктуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Дальневосточный гектар

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В опросе ИА REGNUM приняли участие 34 794 человека.

О программе знают, но не поедут

Как показали результаты опроса, большая часть принявших участие в опросе о программе «ДВ-гектар» знают.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №1 «Слышали ли вы о реализации на Дальнем Востоке программы «Дальневосточный гектар?»,%

Так, на вопрос «Слышали ли вы о реализации на Дальнем Востоке программы «Дальневосточный гектар?», «Да, знаю» ответили 55% респондентов. Из этих 55% только 6% ответили, что знают о программе очень хорошо и их это интересует. 49% ответили, «Да, знаю». 15% опрошенных ответили, что ничего не знают об этой программе. 31% — затруднились с ответом — ничего определенного сказать о программе не могут.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос №1 «Слышали ли вы о реализации на Дальнем Востоке программы «Дальневосточный гектар?»,%

Аналитики ИА REGNUM в целом оценили информированность населения о программе по выделению бесплатных дальневосточных гектаров положительно — более половины опрошенных жителей разных регионов России о программе осведомлены.

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45% принявших участие в опросе сообщили, что их не привлекает возможность получения бесплатной земли на Дальнем Востоке и такую возможность они для себя даже не рассматривают. «Скорее не привлекает такая возможность» — ответили 17,1% опрошенных. 15,5% затруднились с ответом. «Скорее привлекает» — ответ 16,6%.

5,6% участников исследования сообщили, что их очень привлекает возможность получить землю в ДФО и они уже думают, как это осуществить. И всего 0,3% уже получили землю по этой программе.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №2 «Привлекает ли Вас лично возможность получения 1 гектара земли, если бы все условия этому благоприятствовали, Вы приняли бы участие в программе?», %

По мнению аналитиков ИА REGNUM, привлекательность программы довольно высока: 22% опрошенных сообщили, что программу считают интересной.

Стоит также отметить, что осведомленность и привлекательность программы, в общем, коррелируют: она особо привлекательна для 5,6% опрошенных, и 6,1% наиболее полно о ней осведомлены.

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Если собрать положительные и отрицательные ответы на вопрос: «Привлекает ли Вас лично возможность получения гектара земли, если бы все условия этому благоприятствовали, Вы приняли бы участие в программе?», то они распределятся следующим образом:

— 62% россиян такая возможность в целом не привлекает;

— 22% считают её привлекательной, из них 0,3% уже получили землю в рамках программы;

— 16% затруднились с ответом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Распределение ответов на вопрос №2 «Привлекает ли Вас лично возможность получения 1 гектара земли, если бы все условия этому благоприятствовали, Вы приняли бы участие в программе?», %

Дальневосточная земля особо интересна Северному Кавказу

Опрос ИА REGNUM позволил сделать интересный вывод: большинство опрошенных, интересующихся программой бесплатного выделения земельного участка на Дальнем Востоке, проживают на Северном Кавказе. 10,3% из опрошенных жителей этого региона сообщили, что им очень интересно и они думают, как осуществить эту затею. Но землю в ДФО пока не получил ни один из респондентов. По мнению аналитиков ИА REGNUM, это может быть связано с перенаселенностью, нехваткой земли в округе или политической напряженностью. Но, в отличие от дальневосточников, жители Северного Кавказа землю не берут.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Привлекательность программы «Дальневосточный гектар» для жителей различных федеральных округов (доля выбравших первый и шестой варианты ответов на вопрос №2), %

На втором месте жители ДФО — интересуются программой и думают, как взять гектар, 9,7% опрошенных. Из них 1,9% уже получили участок.

На третьем месте Южный федеральный округ — 5,6% интересуются, 0,3% взяли гектар.

4,3% из опрошенных жителей Москвы назвали программу по бесплатному выделению гектара земли на Дальнем Востоке интересной, обдумывают возможность участия в ней, из них 0,2% уже получили надел.

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На вопрос ИА REGNUM «Знаете ли Вы, что каждый приезжающий в ДФО на постоянное место жительства может получить 1 млн рублей?», 50% респондентов ответили отрицательно. По поводу 1 млн рублей осведомленность в целом не слишком высока. 30% опрошенных ответили, что знают об этом. 20% что-то слышали, но определенно сказать ничего не могут.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №3 «Знаете ли Вы, что каждый приезжающий на постоянное место жительства на Дальний Восток может получить 1 млн рублей?», %

Что делать на гектаре?

Отвечая на вопрос «Что мешает людям поехать на Дальний Восток?», 45% выбрали вариант, что мешает непонимание того, что делать на гектаре в тайге без дорог и инфраструктуры (сумма ответов здесь больше 100%, так как была возможность выбрать два варианта ответа).

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №4 «Как Вы думаете, что мешает людям принять участие в программе «Дальневосточный гектар», получить землю и переехать на Дальний Восток»,% Сумма ответов больше 100%, т.к. можно было указать несколько ответов.Ответы упорядочены по убыванию доли их выбравших

36% считают, что мешает недоверие государству, подозрение, что кинут без помощи и поддержки.

28% — страшатся слишком резкого изменения жизни — не каждый на такое способен.

27% опрошенных останавливает отсутствие денег на освоение земли и развитие своего бизнеса на Дальнем Востоке.

18% не понимают, что делать с землей и на земле.

15% останавливают недостаточные меры поддержки для переезжающих.

А 5% боятся отсутствия поддержки со стороны близких — семьи, детей, родных.

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Приморье — самое популярное при выборе бесплатной земли

Куда ехать тем, кто всё-таки решился или готов решиться взять дальневосточный гектар и переехать в ДФО? Здесь бесспорным лидером стало Приморье.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №5 «Если бы кто-то из Ваших друзей, родных и близких решил взять гектар на Дальнем Востоке и спросил у вас совета, в каком регионе его брать, то что бы Вы посоветовали?», % Сумма ответов больше 100%, т.к. можно было указать несколько ответов

Участникам опроса было предложено ответить на вопрос: «Если бы кто-то из Ваших друзей, родных решил взять гектар в ДФО и спросил Вашего совета, куда бы Вы посоветовали ехать?». 50% опрошенных назвали Приморский край. На втором месте, но с большим отрывом Амурская область — её рекомендовали 26% респондентов. 25% указали Хабаровский край. Камчатку считают лучшим направлением 17% опрошенных. Выбрать Сахалин рекомендовали 15%. 10% участников опроса считают привлекательной Еврейскую АО, 6% советуют Якутию, 3% отправили бы своих знакомых и друзей на Колыму, столько же — на Чукотку.

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Нужны деньги и льготы

Шестой вопрос звучал так: «Что лично Вас могло подвигнуть на участие в программе «Дальневосточный гектар?».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Генеральное распределение ответов на вопрос №6 «Что лично Вас могло бы подвигнуть на участие в программе «Дальневосточный гектар?», % Ответы упорядочены по убыванию доли их выбравших

33% опрошенных ответили, что ни при каких обстоятельствах не поехали бы на Дальний Восток. 25% сообщили, что могли бы принять такое решение при более значительных, чем сейчас, мерах государственной поддержки — деньги, льготы и прочее. Для 19% участников опроса первостепенное значение имеет предоставление участка земли там, где есть дороги и инфраструктура. 11% основополагающим фактором считают желание семьи переехать в ДФО. 5% готовы переехать в том случае, если такое желание изъявит группа друзей. 4% могли бы поехать в ДФО и получить там гектар лишь при условии понимания того, что других возможностей взять надел и начать свое дело — нет. 2% опрошенных считают, что одного гектара слишком мало для серьезных начинаний — им необходимо больше.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Министерства по развитию Дальнего Востока, количество заявок на дальневосточные гектары превысило 109 тыс. Однако реально оформлено не более 35 тыс. участков. Эксперты отмечают, что дальше выделения земли дело, к сожалению, часто не идёт.

Всего в ДФО свободно для выдачи 188,4 млн гектаров. Однако подавляющее большинство участков — это непроходимая тайга, болота, мари и топи. К участкам не проведены дороги, нет инфраструктуры.

Случается, что уже выделенные участки становятся причиной скандалов. В свободном порту Ванино в 2017 году суд впервые в России отозвал право на дальневосточный гектар — предпринимателю выделили землю в центре поселения, на месте сквера, посаженного старожилами.

В ЕАО предприниматель, взявший гектар и вырубивший там деревья под строительство, стал фигурантом уголовного дела. Ему грозит 4 года колонии и 1,5 млн рублей штрафа. А не вырубив лес, ничего построить на гектаре нельзя.

Вырубка леса

Электронная система «На Дальний Восток» не так давно дала сбой и принялась раздавать участки в Японии и в Китае.

Дальний Восток России продолжает пустеть, несмотря на действующие программы по развитию макрорегиона. В 2017 году ДФО покинули 17,4 тыс. человек. По прогнозу Росстата, в 2018 году отток населения увеличится почти в два раза и достигнет 30 тыс. человек.

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В числе главных причин, побуждающих бросить родные края, дальневосточники называют низкие зарплаты, низкий уровень жизни, невозможность сделать карьеру, дорогие продукты питания, недоступную медицину, суровый климат, оторванность от центральных регионов РФ, дорогие авиабилеты.

Предложение хабаровского губернатора Вячеслава Шпорта о выделении приезжающим в ДФО работникам 1 млн рублей возмутило коренных жителей. Создание крупных предприятий в рамках ТОР и свободного порта почти ничего не даёт жителям дальневосточных регионов. В районе им. Полины Осипенко Хабаровского края местные жители жалуются, что в крупной золотодобывающей компании работают китайские рабочие, а местные жители сидят без работы и средств к существованию. В районе нет нормальных школ, а в детском саду дети ходят в туалет в ведро.

В Амурской области жители также жалуются на засилье иностранной рабочей силы почти во всех отраслях — местные без работы.

Сокращения проходят в различных регионах ДФО — в Хабаровском крае потеряли работу тысячи сотрудников бывшего Дальспецстроя, Дальмостостроя. В Сахалинской области угольщики обратились к губернатору с просьбой спасти их предприятия от банкротства, а 400 шахтеров от голода.

Из Магаданской области по программе переселения с Крайнего Севера мечтают уехать 20 тыс. человек.

По этой причине у дальневосточников вызывает негодование утверждение московских чиновников о том, что на Дальнем Востоке нет кадров. Кадры есть, есть учебные заведения — вузы, колледжи, училища. Но нет работы. И нет действенной программы по развитию ДФО.