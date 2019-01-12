В начале года Пермь испытала потрясение — в школе произошло вооруженное нападение на учеников и педагога. ЧП потрясло не только город и регион, но и всю страну. Впоследствии край оказывался в федеральной новостной повестке в связи с голодной смертью девочки-подростка. Широкий резонанс получил документ, подготовленный комиссией по делам несовершеннолетних, о профилактике неблагополучия в семьях с возложением на педагогов бремени по нанесению визитов к своим воспитанникам и проверке их холодильников. Осенью бурное обсуждение дресс-кода в школах вызвала ситуация в элитной гимназии в связи с недопуском на аудиторные занятия двух учениц. Об этих происшествиях и событиях — в обзоре ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Пермь. Счастье не за горами

Резня в школе

В Перми утром 15 января произошло вооружённое нападение на учеников четвёртого класса и их педагога в стенах школы прямо во время урока. Ученик десятого класса и бывший воспитанник этой же школы благополучно миновали пост охраны и, поднявшись на третий этаж в кабинет, где учились дети начального звена, начали наносить удары ножом по учительнице, затем по детям. Педагог пыталась защитить детей, отталкивая нападавших. В результате нападения ранения получили 12 человек, в том числе сами налётчики.

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В октябре начался суд над одним из подростков. 18 декабря ему огласили приговор — 9 лет и 8 месяцев колонии. Второго подростка отправили на принудительное лечение, поскольку по результатам экспертизы он признан невменяемым.

Фигуранта резонансного дела обвиняли в разбое, умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества, а также покушении на убийство двух и более лиц. Потерпевшими проходили 30 человек: раненые подростки, педагог и ученики всего класса, на который совершено нападение.

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После шокирующего происшествия в пермской школе, прогремевшего на всю Россию, началось активное обсуждение мер безопасности в образовательных учреждениях, а также системы профилактики неблагополучия в семьях.

После инцидента, 15 и 16 января, Пермь посетили детский омбудсмен Анна Кузнецова и глава Минобразования России Ольга Васильева. Они подчеркнули, что надо вести активную работу по воспитанию детей. Речь шла и о том, что необходимо детально проанализировать пермский инцидент и принять системные меры. В пресс-службе правительства Пермского края сообщили, что региональная власть станет инициатором изменений в федеральное законодательство. Речь шла об изменении критериев оценки благополучия семей. По тем критериям, которым руководствуется сейчас комиссия по делам несовершеннолетних, семья одного из нападавших подростков считалась благополучной.

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Голодная смерть подростка

Голодная смерть 14-летней школьницы в Краснокамске шокировала всю Россию. По факту гибели ребёнка возбудили уголовное дело. Впоследствии обвинение в убийстве с особой жестокостью предъявили матери, её заключили под стражу.

В ходе расследования выяснились подробности, которые вызвали бурную реакцию общества и обсуждение. Выяснилось, что у семьи большой долг за электричество и энергетики отключили энергоснабжение. Возможности приготовить дома еду не было. Девочка отказывалась от питания в школе, не брала угощений одноклассников. Заговорили о странном поведении матери. Якобы женщина сама ставила диагнозы дочери — то рак, то сахарный диабет. Девочке внушили мысль, что еда от других людей может быть заразной. Мать характеризовали как нелюдимую женщину, которая круглогодично ходила в чёрных очках.

Борис Григорьев. Бедность. 1925

При всех проблемах неполная семья считалась благополучной. Девочка была неконфликтной, хорошо училась. После шокирующего случая заговорили о том, что трагедии можно было избежать. Если бы вовремя отреагировали на тревожные звонки, а они были. Например, старший по дому мог забить тревогу: семье с ребенком отключили свет! В школе явно замечали, что девочка худеет. Вопросы возникли и к органам профилактики.

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Вторым уголовным делом по факту ЧП стало дело по статье УК РФ «Халатность». Следствие полагает, что должностные лица органов и учреждений системы профилактики ненадлежащим образом исполняли свои должностные обязанности, своевременно не выявили обстоятельства, свидетельствующие о необходимости изъятия у матери несовершеннолетней дочери в целях обеспечения безопасности её жизни и здоровья, что привело к смерти 14-летней девочки.

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Устранение сбоя профилактики

И после резни в пермской школе, и после гибели 14-летней девочки от истощения в Краснокамске активному обсуждению и анализу подвергалась система профилактики неблагополучия в семьях. В краевой администрации заявили, что новые подходы в системе профилактики детского и семейного неблагополучия на территории Прикамья начнут внедрять с 1 сентября 2019 года.

Чиновники заявили о формировании до конца 2018-го Единой информационной системы, постоянном мониторинге социальных сетей на выявление участия в группах деструктивной направленности, существенном изменении диагностического инструментария психологов по выявлению факторов риска.

«Будет выстроена трехуровневая система психологической помощи семье и ребенку, что значительно повысит ее доступность. Определен порядок работы со сложными случаями, когда поведение ребенка в силу разных причин становится антиобщественным», — отметила заместитель председателя правительства Пермского края Татьяна Абдуллина.

Владимир Маковский. Посещение бедных. 1874

В рамках мероприятий по профилактике с 1 сентября 2019 года запланирована серия мер по родительскому просвещению. Создаются образовательные кейсы, в которых в доступной для родителей форме в виде аудио‑ и видеоуроков будут представлены наиболее актуальные темы воспитания. Кейсы разместят на сайтах образовательных организаций. Также будут созданы школы родительских компетенций. В помощь родителям по разрешению конфликтов с детьми будут организованы консультативные приемы медиаторов.

Ряд мер начали реализовывать уже в 2018 году. Однако благие намерения чиновников оказались с перегибом и вызвали протест. Скандал разразился вокруг документа, который утвердила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДНиЗП). Он касается порядка выявления детского и семейного неблагополучия. Волна возмущений докатилась до губернатора, который в соцсети охарактеризовал пункт документа по поводу проверки учителями холодильников в семьях и оценку ассортимента продуктов питания как перебор.

Негодование родителей и педагогов вызвал акт обследования жилищно-бытовых условий семьи. Собственно он и вызвал негодование родителей. Во время визита к своим воспитанникам преподавателей обязали проводить ревизию холодильников в домах учеников. Впоследствии губернатор заявил о пересмотре положений документа.

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Дресс-код в школах

Осенью в центре особого внимания оказалась тема школьного дресс-кода. В сентябре двух старшеклассниц элитной гимназии Перми отстранили от занятий из-за замечаний к их внешнему виду. И все, может, и обошлось бы без скандала, но одна девочка является дочерью депутата гордумы, которая предала публичной огласке факт. Мать и дочь отказались устранять замечания к внешнему виду, в частности, к причёске. Негодование руководства гимназии вызвал розовый цвет волос ученицы.

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Тема дресс-кода в школах оказалась актуальной. В соцсетях она нашла активный отклик. При этом люди выражали разное мнение, зачастую диаметрально противоположное. Кто-то видит положительный момент в правилах относительно единообразия школьной формы и навязываемых причёсок, а кто-то считает, что внешний вид никак не влияет на получение знаний ребёнком — можно ходить с желтыми волосами и быть гениальным. Между тем многие пользователи интернета отмечали перегибы в требованиях к внешнему виду учеников. В ноябре детский омбудсмен Прикамья Светлана Денисова заявила на круглом столе, посвященном проблемам дресс-кода, что при введении норм для учеников правила должны действовать и для педагогического коллектива.

Александр Дейнека. Золотая молодежь. 1928

Противоборство руководства гимназии Перми и родителей отстранённых учениц закончилось административным наказанием для образовательного учреждения и его директора: 100 тысяч рублей и 30 тысяч рублей штрафа соответственно по статье 5.57 КоАП РФ «Нарушение или незаконное ограничение права на образование».

Кроме того, прокуратура внесла в адрес гимназии протест на ряд пунктов действующего в учреждении локального акта по требованиям к внешнему виду учеников, где предъявлены излишние требования к ученикам.

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Особой победой стал выход в свет методички, составленной департаментом образования Перми. В документе содержатся рекомендации для требований к форме и внешнему виду учащихся. Все школы в городе должны до 1 февраля 2019 года привести свои локальные нормативные акты в соответствие этим рекомендациям, согласовать их и ознакомить учащихся, их родителей и законных представителей.

Согласно методическим рекомендациям, требования к внешнему виду могут носить только рекомендательный характер. В частности, методисты посчитали непозволительной формулировку в локальных актах школ о недопустимости окрашивания волос в яркие, неестественные цвета, экстравагантных стрижек и причесок. Также под запрет попали формулировки, которые устанавливают обязанности для родителей (законных представителей), например, о приобретении для учеников одежды делового стиля.

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