Резня в пермской школе: ход дела и мотив

Пермь, , 08:20 — REGNUM Громкое дело о вооруженном нападении на школу №127 Перми находится на финальной стадии предварительного расследования. Представители фигурантов — двух обвиняемых подростков — знакомятся с материалами. В ходе расследования следователи пришли к выводу, что мотивом преступления стали хулиганские побуждения, сообщает издание «Коммерсантъ».

Стоит отметить, что первоначально уголовное дело возбудили по части «а» статьи 105 «Покушение на убийство двух и более лиц». Однако впоследствии добавился ещё один пункт, который классифицирует мотив подростков, напавших на учителя и младшеклассников. На первых допросах обвиняемые так и не смогли толком объяснить, почему они совершили преступления, при этом совершение нападения они не отрицали.

Читайте также: Следствие нашло статью для пермских подростков, устроивших резню в школе

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вооружённое нападение на пермскую школу совершено 15 января 2018 года. Преступление потрясло не только Пермский край, но и всю Россию. Информация о резне в школе Перми вылилась за пределы страны. Пострадавшими признаны 30 человек.

Утром двое вооружённых подростков (старшеклассник этой же школы и бывший ученик) проникли в здание. Поднявшись на третий этаж, они ворвались в кабинет, где шёл урок труда у учеников четвёртого класса, и начали наносить удары ножом детям и педагогу. Учительница пыталась спасти детей, она больше всех пострадала в результате нападения и с тяжёлыми травмами была госпитализирована. Врачи долгое время боролись за её жизнь. Впоследствии преподавателя представили к награде: вручили медаль «За отвагу». Весной педагог вернулась на работу.

Читайте также: Какую награду получит пермский педагог, пострадавшая во время нападения?

Кроме того, в больницу 15 января доставили девять учеников четвёртого класса. Одного ребёнка впоследствии перевели на лечение в Москву, у мальчика была серьёзная травма глаза. Пострадали и сами налётчики, которые также были госпитализированы.

Когда подростков задержали, появилась информация, что один из нападавших проявлял интерес к тематике «Колумбайн» и считался трудным подростком. Из-за агрессивного отношения к одноклассникам его перевели на домашнее обучение.

Читайте также: Эхо резни в школе Перми: обвиняемого подростка отправят на психотерапию

В рамках расследования уголовного дела фигуранты прошли психолого-психиатрическую экспертизу. Считавшийся трудным подростком парень признан невменяемым. В отношении него вынесено постановление о применении мер медицинского характера, которое должен будет утвердить прокурор, отмечает «Коммерсантъ». Уголовное дело в отношении этого подростка выделено в отдельное производство.

Помимо уголовного дела в отношении налётчиков, возбуждалось ещё одно — по факту халатности должностных лиц, ответственных за социальную профилактику несовершеннолетних. Ход этого дела публичной огласке не предаётся.

Читайте также: Резня в школе Перми: версии, директивы, выводы

А также: Возбуждено второе дело по факту вооружённого нападения в школе Перми