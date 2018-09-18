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Пермячке, обвиняемой в голодной смерти дочери, продлили срок ареста

Общество

Жительница Краснокамска проведет в СИЗО еще три месяца

Пермь, 18 сентября 2018, 12:29 — REGNUM  В Перми суд удовлетворил ходатайство следователей о продлении срока ареста для жительницы Краснокамска которая обвиняется в том, что заморила свою дочь-подростка голодом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Мотовилихинском районном суде Перми, срок содержания под стражей продлен до 19 декабря.

Постановления суда о мере пресечения не обжаловалось и вступило в законную силу. Примечательно, что ранее ходатайство о мере пресечения для фигурантки громкого дела рассматривалось в суде Краснокамска — по месту жительства подследственной.

Напомним, 16 июля прибывшие по вызову в квартиру многоэтажки в Краснокамске медики констатировали смерть 14-летней девочки. У ребенка были явные признаки истощения. Шокирующая голодная смерть девочки вызвала большой резонанс на федеральном уровне. По подозрению в совершении преступления была задержана мать. Ей инкриминируют убийство ребенка с особой жестокостью.

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А также: Мать девочки, погибшей в Краснокамске от голода, признала и свою вину

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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