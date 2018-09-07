В Перми гимназисток отстранили от занятий из-за цвета волос

Пермь, , 14:48 — REGNUM В Перми в центре внимания оказалась гимназия №4 им. братьев Каменских. С утра 7 сентября двух гимназисток-старшеклассниц отстранили от занятий из-за замечаний к внешнему виду, в частности, к цвету волос. Об этом на своей странице в соцсети сообщила мать одной из девочек, депутат пермской гордумы Надежда Агишева.

Свое решение гимназия объяснила уставом образовательного учреждения и локальным нормативным актом относительно требований к внешнему виду учеников. Так, распоряжение, выданное десятикласснице, гласит, что с 7 сентября она отстраняется от занятий в гимназии до устранения замечаний к внешнему виду и одежде гимназиста: окрашиванию волос, заменой классического костюма набором подходящей по цвету одежде, отсутствию эмблемы школы. Контроль за исполнением распоряжения директор гимназии взяла на себя. На ковер к руководителю гимназии сегодня, 7 сентября, вечером вызваны родители ученицы.

При этом Надежда Агишева намерена добиваться справедливости, поскольку считает, что локальный нормативный акт противоречит закону об образовании. Сообщение об отстранении школьниц от занятий из-за внешнего вида вызвал обсуждение в соцсетях. В своих комментариях взрослые встали на сторону девочек и иронично заметили — «Без эмблемы знания нельзя получать?»

Судя по фотографии гимназистки, ее цвет волос после окрашивания не выглядит вызывающим. Если следовать требованиям локального нормативного акта, то у девушки два выхода: либо подстричься налысо, либо ждать пока волосы отрастут. По логике локального документа, на порог школы в принципе нельзя пускать учеников с окрашенными волосами.