Поствыборный период в Чувашии трансформировался в подготовку к новым, главным выборам в регионе, когда бы они ни прошли. Планово — в 2020 году, но оппозиция всё чаще и громче предрекает внеплановый сценарий развития ситуации, уже официально называя имена первых претендентов на пост главы Чувашии и ссылаясь на «непростую социально-экономическую обстановку». Об этом может, к примеру, свидетельствовать банкротство крупных предприятий за короткий промежуток времени — «Чувашавтотранса», «Чувашского бройлера», «Чулочно-трикотажной фабрики». Острым продолжает оставаться кадровый вопрос, на неделе в центре внимания и слухов оказались руководство регионального парламента и сенатор от Чувашии Вадим Николаев. Внутренние проблемы усиливают протесты в стране в связи с пенсионной реформой и неожиданная победа оппозиции на губернаторских выборах в ряде регионов. Чувашская оппозиция оживилась, хотя в целом в самой республике протестные настроения пока не носят столь решительного характера. Политики считают, что это вовсе не означает, что в Чувашии «смирились, просто здесь процессы идут несколько дольше и проявляются они очень неожиданно».

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

Выборы-2020

Эксперты считают, что в политическом плане Чувашия находится «на низком старте». Партии с разной степенью активности начали готовиться к выборам главы Чувашии: напомним, полномочия руководителя республики Михаила Игнатьева, который возглавляет регион второй срок, заканчиваются по плану в 2020 году. Однако чем ближе выборы-2020, тем чаще и всё более влиятельные противники говорят о досрочной отставке. После выборов 9 сентября, которые обернулось скандалами на губернаторских голосованиях в ряде регионов, в Чувашии сделал заявление «о возможной скорой отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева» лидер региональных справороссов, глава комитета Госдумы Анатолий Аксаков.

«2020 год не за горами, а учитывая непростую социально-экономическую обстановку, всё может произойти гораздо быстрее. Президент Путин может в любой момент принять решение о досрочной замене главы республики в целях стабилизации ситуации и обеспечения поступательного развития Чувашии», — цитирует Аксакова его пресс-служба по итогам конференции регионального отделения.

Отмечается, что парламентарий «нацелил активистов партии на решение задач по проведению выборов, которые могут возникнуть в результате развития событий в Чувашии по данному сценарию». И назвал «имя возможного кандидата от партии на пост главы Чувашии — это депутат Госдумы России Олег Николаев, у которого есть все шансы выиграть будущие выборы».

Иван Шилов ИА REGNUM Глава Чувашии Михаил Игнатьев

Напомним, Николаев уже участвовал в выборах главы, опередив политического мастодонта, лидера чувашских коммунистов и депутата Госдумы Валентина Шурчанова. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году на выборах главы Чувашии Михаил Игнатьев («Единая Россия») набрал 65,54% голосов избирателей. За Олега Николаева проголосовало 14,73%, за Валентина Шурчанова — 12,76%. Депутат Госдумы, «варяг» Константин Субботин (ЛДПР) набрал 3,35% голосов. Явка составила 58,65%.

Лидер фракции «Справедливая Россия» в Госсовете Чувашии Игорь Моляков, говоря о складывающейся политической ситуации, обращает внимание на «некоторые национальные особенности» региона — в частности, терпение чувашского народа.

«Когда были ельцинские реформы и когда почти вся страна голосовала за Ельцина, Чувашия взяла и проголосовала за коммунистов, за Зюганова. Потом огромными усилиями президент Федоров (первый президент Чуваши Николай Федоров, ИА REGNUM) нивелировал эти настроения, и на территории Чувашской Республики воцарилось долгое, нудное, беспробудное молчание. Это отнюдь не означало, что в Чувашии смирились, просто здесь процессы идут несколько дольше и проявляются они очень неожиданно. В то время как на Дальнем Востоке идёт протестное голосование, в Чувашии всё ещё продолжается период, когда люди никому не верят, они в апатии. Но здесь может произойти то же самое, но чуть позже и уже более осмысленно. Люди прозреют», — полагает депутат.

Игорь Моляков отмечает, что пока оживились политические силы и часть элиты как реакция на происходящие протестные голосования в других регионах. По его мнению, «люди разных убеждений, но активные люди, готовы поднять население Чувашии к пониманию остроты проблем»:

"Но нужны будут более сильные стимулирующие факты, чтобы разбудить народ. Вот сенатор Николаев, которым заинтересовались силовики, — сильнейший фактор, если что-то будет выявлено. Сейчас республику ждёт ряд других очень серьёзных политических изменений».

Kremlin.ru Прокурор

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов считает, что в республике, где до плановых выборов главы региона осталось менее двух лет, партии и элита находятся на «низком старте»:

«За год надо стартовать, а сейчас начинается предстартовый период. Первыми из парламентских партий об участии заявили справороссы, так как это более мобильная команда. КПРФ и ЛДПР ждут команды сверху. КПРФ, которая является старой политической силой (видимо, во всех смыслах) и которая должна была бы возглавить протестное движение в Чувашии, сегодня не в состоянии быть политическим стартером и консолидировать протест. Митинги, которые продолжает устраивать системная оппозиция, не отличаются массовостью, несмотря на пенсионный протест. Это говорит либо о слабой информированности, либо о том, что народ разуверился.

На мой взгляд, сегодня в обществе высок запрос на новые лица, на новых лидеров. Наиболее ярко об этом свидетельствуют губернаторские выборы в Нижегородской и Самарской областях, где так называемые молодые технократы победили со значительным перевесом. Жители регионов проголосовали за людей «со стороны» в надежде на то, что ситуация улучшится. В то время как выборы в регионах, в которых участвовали губернаторы-старожилы, сопровождаются скандалами и победой оппозиции. Выборы в Хабаровском крае и Приморье, Хакасии и Владимирской области — это голосование, прежде всего, против действующих глав».

По мнению эксперта, аналогичный запрос на новых лидеров есть и в Чувашии. И в этом контексте справороссы, делающие ставку на Олега Николаева, имеют хороший политический задел и финансовые ресурсы, но при этом не готовят технологическую базу, «надеясь, что поступит команда из центра». Но «этой команды может и не быть». После прошедших сентябрьских выборов в Кремле «перешерстят всех потенциальных кандидатов на выбывание и выживание».

"Поэтому, как говорится, если завтра война, то все должны быть готовы. Многие не занимаются подготовкой, не укрепляют тылы. И рассчитывают на то, что поступит команда из Москвы. Но этой команды может и не быть. Тогда многие кандидаты могут пообломать зубы на муниципальном фильтре, который никто не отменял», — полагает Владислав Солдатов.

Gov.cap.ru Госсовет Чувашии

Политик считает, что напряжение растёт и в руководстве региона, о чём может говорить недавнее избрание главой фракции единороссов в Госсовете Альбины Егоровой и уход с поста Вячеслава Рафинова, а также появившиеся слухи о кадровых отставках в руководстве парламента.

«За Егорову, которую предложила администрация главы Чувашии, проголосовали 11 человек, за Сергея Михеева — девять. То есть Егорова еле-еле прошла, и это говорит о протестных настроениях и отсутствии единства в стане самой «Единой России» в Чувашии. С другой стороны, предчувствуя, вероятно, смену в верхах, на руководящие посты выдвигают наиболее послушных и управляемых — тех, кто вряд ли будет претендовать на места повыше. Кроме того, подстегнули и слухи, которые окатили Чувашию на минувшей неделе, в части уголовного преследования отдельных высокопоставленных персон: как известно, дыма без огня не бывает», — полагает Владислав Солдатов.

Напомним, в Приволжском федеральном округе по итогам выборов 9 сентября избраны губернаторы двух регионов. В Нижегородской и Самарской областях победили представители «Единой России» Глеб Никитин и Дмитрий Азаров, которые набрали соответственно 67,75% и 72,63% голосов. Оба возглавили регионы в сентябре 2017 года после досрочных отставок губернаторов-долгожителей Валерия Шанцева и Николая Меркушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 сентября второй тур губернаторских выборов в Приморском крае завершился скандалом. Когда уже абсолютное большинство участковых избирательных комиссий (95%) отчиталось о результатах выборов, уверенную победу одерживал кандидат от КПРФ, депутат Законодательного собрания Андрей Ищенко, за него на тот момент проголосовали 51,24% (229 171 избиратель). Кандидат от «Единой России», врио губернатора Андрей Тарасенко смог набрать только 46,16% (206 454 голоса). Но затем ситуация резко изменилась, и Тарасенко к моменту обработки 99,16% протоколов уже лидировал с результатом 49,55% (253 200 голосов), а Ищенко проигрывал — 48,06% (245 550 голосов). Кандидаты обвинили друг друга в фальсификации протоколов и подали жалобы в краевой избирком. 19 сентября ЦИК признал результаты недействительными и обязал провести выборы до 16 декабря. Позже глава ЦИК России Элла Памфилова рассказала о захватах ТИКов и огромных по масштабам вбросах, носящих уголовный характер.

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Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

23 сентября в Хабаровском крае и во Владимирской области прошел второй тур губернаторских выборов. В Хабаровском крае победил кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, получивший почти 69,6%, в то время как за действующего губернатора, кандидата от «Единой России» Вячеслава Шпорта проголосовали около 28%. Во Владимирской области действующий губернатор Светлана Орлова («Единая Россия») получила 37,46% голосов, проиграв кандидату от ЛДПР Владимиру Сипягину, набравшему 57,03% голосов.

7 октября пройдет второй тур в Хакасии, где руководивший регионом Виктор Зимин снял свою кандидатуру после первого тура. Напомним, в первом туре Зимин получил 32,42% голосов, коммунист Валентин Коновалов — 44,81%. Во втором туре за главный пост в регионе Коновалов будет бороться со справороссом Андреем Филягиным.

Отметим, Шпорт и Зимин работали во главе регионов с 2009 года, Орлова — с 2013 года, Тарасенко — с октября 2017 года. Напомним, сейчас представители КПРФ возглавляют Иркутскую и Орловскую области. Члены ЛДПР, помимо выигранных 23 сентября двух регионов, возглавляют Смоленскую область.

Кто в Чувашии «берега попутал»?

В Чувашии прошла внеочередная сессия Госсовета республики — через неделю после предыдущего заседания. Поводом для экстренного сбора стал предложенный федеральный законопроект о сохранении льгот по имущественным налогам для лиц предпенсионного возраста. Обсуждение единственного вопроса заняло больше двух часов и вылилось в ожесточенные дебаты по пенсионной реформе.

Первым возмутился член КПРФ Григорий Данилов, отметив, что законопроект о повышении пенсионного возраста ещё не принят, поэтому и рассматриваемые льготы никто не отменял. Может, и не придётся, так как «всё в нашей стране может поменяться, что показало Приморье, и народ ещё не высказался». Глава фракции «Справедливой России» Игорь Моляков пытался разобраться, за счёт каких средств будут обеспечиваться льготы.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Высоким слогом говорил член фракции «Единая Россия» Владимир Михайлов, заметив, что «законопроект прекрасен», и в трибунном воззвании признавшись, что «такими льготами, оказывается, наши пенсионеры владеют, а мы о них не знаем». С ним не согласился глава фракции ЛДПР Константин Степанов, отметив, что законопроект содержит «только положительные моменты», но саму тему пенсионной реформы пытаются «замылить информационными вбросами», в том числе «вбросами» о «копеечных льготах». Депутат Госдумы, лидер чувашских коммунистов Валентин Шурчанов считает, что в России «достаточно финансовых средств, чтобы обеспечить» пенсионеров, и нет «никакой необходимости на ближайшие 10−15 лет» поднимать пенсионный возраст.

Дискуссии задели руководителя администрации главы Чувашии Юрия Васильева, раздражение которого вызвала критика в части «всенародного» обсуждения пенсионной реформы, в чём посмела сомневаться оппозиция.

«Вы берега-то не путайте», — учил высокий чин, которому не даёт покоя встреча справороссов с избирателями «на тачанке».

Сгладить «берега» попытался единоросс Николай Угаслов, отметив, что «мы все в одной лодке», но если «перевернёмся, то все перевернёмся». И призвал проводить столько круглых столов, сколько потребуется, и с участием всех желающих:

«Сколько надо столов — поставим».

Глава Чувашии не жалеет о том, что «кто-то уезжает»

Бурное обсуждение в республике вызвало заявление главы Чувашии Михаила Игнатьева о миграционной ситуации. По его мнению, люди уезжают, республика — «трудоизбыточный регион»:

«Поэтому наши люди уезжают, приезжают. Это нормальный процесс на рынке труда, и я нисколько не сожалею, что кто-то уезжает, кто-то становится специалистом на федеральном уровне».

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Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

Сенатором заинтересовались силовики

Резонанс в Чувашии вызвало сообщение о том, что Центральный аппарат Следственного комитета России решил проверить деятельность члена Совета федерации от Чувашии единоросса Вадима Николаева. По данным СМИ, в ходе расследования деятельности бывшего руководителя птицефабрики, сменившего на посту Николаева, были выявлены злоупотребления, которые, возможно, совершены обоими руководителями предприятия. Региональное следственное управление СКР по Чувашии отказало ранее в проверке в отношении сенатора, несмотря на возражения прокуратуры и полиции.

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Что касается уголовных дел, то на минувшей неделе в Чувашии началось новое судебное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заместителя министра образования, которого ранее суд первой инстанции оправдал, а затем Верховный суд республики отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Возбуждено четвёртое уголовное дело в отношении главврача республиканского онкодиспансера. Вынесен приговор депутату городского собрания депутатов Чебоксар, которого обвиняли в мошенничестве при строительстве дороги. Ущерб следствие оценило в 970 тыс. рублей, он был возмещён.

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В чувашском Канаше возбуждено уголовное дело по итогам проверки хода капитального ремонта многоквартирных домов, решается вопрос о возбуждении ещё одного.

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