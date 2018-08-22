Все ведущие итальянские СМИ в среду, 22 августа, обсуждают, прибегнет ли правительство страны в сентябре 2018 года к финансовой поддержке России в случае проведения ожидаемой «атаки спекулянтов» на итальянских биржах.

Paolobon140 Итальянская фондовая биржа

Обсуждение этой темы началось с публикации La Stampa, которая со ссылкой на свои источники сообщила о планах министра по взаимодействию с Евросоюзом Паоло Савоны в случае отказа ЕС от помощи Италии попросить помощи у Москвы. Речь идет о непрямых инструментах поддержки, например, о получении «финансовых гарантий», сообщили источники издания.

Обсуждать возможную финансовую атаку со стороны спекулянтов в Италии начали еще в середине лета 2018 года. Предполагается, что альянс Демократической партии и крупного международного бизнеса нанесет «антисистемному правительству» удар в том секторе, где у «капиталистов» есть преимущество — на бирже.

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Согласно этой версии, в новых версиях международных финансовых рейтингов Италию искусственно «опустят» на несколько позиций, что может создать панику на бирже. Снижение национальных рейтингов должно привести либо к отказу правительства от своих решений, либо к падению рейтингов самого правительства.

Недовольство крупного бизнеса и их «политических представителей» — демократов вызывают многие действия правительства Джузеппе Конте, от отмены «золотых пенсий» для бывших министров и самостоятельной антимиграционной политики до пересмотра налогового и трудового законодательства и атаки на концессии крупного бизнеса после обрушения моста Моранди в Генуе.

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Иван Шилов ИА REGNUM Беженцы

Действия правительства, пользующиеся поддержкой граждан страны, вредят как Демократической партии, рейтинг которой продолжает снижаться, так и крупному бизнесу, которому грозит как минимум ужесточение работы по выгодным концессиям, а как максимум — прямая национализация целых секторов экономики. И уж точно — снижение политической влиятельности. Таким образом, давно сложившийся альянс получает дополнительный стимул для совместных действий.

Есть и еще одна, кроме бирж, сфера итальянской политики, где у «капиталистов» есть заметное преимущество. Это — средства массовой информации. Большинство ведущих СМИ страны полностью или в значительной степени выражают интересы демократов и крупного бизнеса и склонны к проведению регулярных атак на правительство. К примеру, пугают читателей вероятным падением экономики из-за нежелания правительства подчиняться политическим решениям ЕС.

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Некоторые из этих атак особенно похожи на скоординированные. Так, в случае с «планом Савоны» «попросить денег у Москвы» вопреки отсутствию какого-либо подтверждения этих данных все основные издания страны воспроизвели эту информацию, причем из позднейших заголовков уже никак не следовало, что речь идет всего лишь о предположениях источников La Stampa — предположения «стали» фактами. Но этим дело не ограничивается.

К примеру, ведущая итальянская газета La Repubblica 22 августа посвятила этой теме основную редакционную статью в разделе «политика». Заголовок статьи — «Вперед, Кремль» (Vieni avanti, Cremlino!). Подзаголовок рубрики — «Марсиане». Статья написана в ироническом ключе и содержит в своем лексическом ряду такие термины, как «диктатура пролетариата», «КГБ», «большевики» и «товарищ Савона». Но, несмотря на иронический тон, выводы, которые делают авторы, вполне серьезны.

Перечисляются такие российские «особенности», как назначение глав телеканалов, поиск «врагов народа», «национализация», «контроль за информацией», «авторитаризм», «пропаганда». Отдельные факты вырываются из контекста, краски сгущаются. В итоге авторы статьи ставят знак равенства между гипотетической просьбой министра о поддержке Москвы — и превращением Италии в ту виртуальную «страшную Россию», которая находится в голове у обозревателей. Хотя ни из какой логики не следует, что получение финансовых гарантий Москвы должно привести к серьезному изменению политики итальянского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Итальянские СМИ

По большому счету «капиталисты», то есть альянс демократической партии, крупного бизнеса и основных СМИ, такими публикациями пишут свое чистосердечное признание. Именно они и есть те «тролли», которые атакуют «правительство», «вмешиваясь» в реализацию воли народа.

Выдавать слухи за факты, передергивать факты и проводить координированные атаки — это и есть «троллинг». Савона, так же как Маттео Сальвини или Конте — это и есть итальянское правительство. Полученные ими 50% на выборах (и 60% совокупного рейтинга составивших коалицию «Лиги» и «Движения 5 звезд» в настоящее время) — это и есть воля народа, которую реализует правительство. Воля народа на данном этапе состоит в ограничении нелегальной миграции, поддержке занятости, ограничении влиятельности международного бизнеса.

Никаких «русских троллей», которые «помогли Сальвини и Луиджи Ди Майо победить на выборах», итальянская прокуратура так и не нашла. «Капиталистических троллей» даже не надо искать — они машут вам с первых полос основных изданий.

Поведение этих троллей показывает, что финансовая атака спекулянтов в сентябре с огромной долей вероятности действительно состоится. Странно, что «капиталисты» не увидели связь между этим фактом и предстоящим визитом министра экономики Джованни Триа. 28 августа он отправляется в Китай — искать инвесторов, а также покупателей итальянских ценных бумаг. Альтернативой европейским деньгам могут стать не только русские деньги.

Вместе с тем можно предположить, что «лобового» столкновения между итальянским правительством и крупным бизнесом этой осенью не произойдет. Министрам представляется, что время играет на их стороне. Следующие выборы в Европарламент, которые состоятся в мае 2019 года, как ожидается, существенно изменят политический ландшафт Европы, в котором станет куда больше «сальвинизма». До этого момента от прямого столкновения в Риме, скорее всего, уклонятся.