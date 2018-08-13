В Италии готовятся к финансовой атаке спекулянтов «по турецкому сценарию»

Рим, , 18:56 — REGNUM В последние недели первые лица итальянского правительства провели ряд закрытых совещаний на высшем уровне, на которых обсуждалась подготовка к отражению возможной финансовой атаки спекулянтов, сообщает La Stampa в понедельник, 13 августа.

В совещаниях, по данным источников издания, принимали участие все ответственные за экономику представители новой итальянской власти — от премьер-министра Джузеппе Конте и министра экономики Джованни Триа до обоих вице-премьеров — Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини.

В правительстве предполагают, что политические оппоненты собираются использовать рынки для давления: снижение итальянских индексов планируется использовать для того, чтобы вынудить правительство отказаться от своих решений.

Атаку ожидают в конце августа — начале сентября, когда будут опубликованы очередные индексы агентств. Источники La Stampa говорят о возможной «агрессивной» атаке на государство, «как это уже случилось в Турции».

Чтобы упредить возможные последствия, члены итальянского правительства консультируются не только между собой, но и с представителями Италии в европейских органах власти, в частности, с председателем европейского центробанка Марио Драги.

Вице-премьер Ди Майо в понедельник прокомментировал эту информацию, отметив, что если политические оппоненты рассчитывают воздействовать на правительство методом шантажа, то их расчет ошибочен.

Пришедшие к власти по результатам мартовских парламентских выборов «Лига» Сальвини и «Движение 5 звезд» Ди Майо сформировали коалиционное правительство в конце мая. Предвыборная риторика, направленная против Брюсселя и финансового истеблишмента, получила некоторое выражение и в конкретных политических шагах — от отмены «золотых пенсий» для бывших министров до самостоятельной политики в сфере миграции.