Опыт московской реновации жилья могут распространить и на другие российские регионы — «с высокой инвестиционной привлекательностью земельных участков под жилую застройку». Эти намерения, впрочем, уже не раз заявлявшиеся, подтвердил министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень 21 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме.

Марина Каширская ИА REGNUM Последствия реновации

В числе регионов, которые, по словам главы Минстроя, рассматриваются в качестве участников программы реновации, — Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, а также Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи.

В министерстве считают, в регионах удивляются

Михаил Мень рассказал, что сейчас в Минстрое разрабатывается новый законопроект о расселении аварийного жилья, в котором будет учтен и опыт столицы. Поступит документ на рассмотрение в правительство РФ ещё до 1 июля.

Читайте о планах Минстроя: Расступись, Россия — реновация грядет?

«Если дом расположен в центре города, а инвестиционная привлекательность земли достаточно высокая, то механизмы могут быть прописаны, опираясь на принципы, которые сегодня используются в Москве для реновации», — цитирует Меня РБК.

Кубань уже не в первый раз упоминается Михаилом Менем в качестве площадки для реализации программы реновации: об этих планах министр ненавязчиво говорил в конце 2017 года в одном из интервью. Так же, как и на форуме в Ялте, особыми подробностями о том, в какие сроки, с помощью каких ресурсов планируется реализовать программу и о каком объеме строительства идет речь, Мень не поделился.

Подробнее: Сочи поставят в очередь за реновацией

Но тогда же, в 2017 году, на предложение министра отреагировал губернатор края Вениамин Кондратьев, который мягко намекнул: реновации ни в Краснодаре, ни в Сочи пока быть не может. Но не потому, что в регионе нет ветхого и аварийного жилья, а потому, что в реализации программы не готов участвовать строительный бизнес.

Об этом: На Кубани реновации жилья не будет — пока

Тогда Кондратьев говорил, что вопрос о реновации в Краснодаре и Сочи уже обсуждался, но интереса со стороны застройщиков к этой программе нет.

«Пока местный бизнес не проявил особой заинтересованности. Это и понятно, ведь речь идет не только о том, чтобы снести «хрущевки» и построить новые дома, но и создать для переселенцев комфортную городскую среду с развитой инфраструктурой, зоной отдыха, чтобы новые микрорайоны не превратились, как прежние, в каменные джунгли», — объяснил тогда свою позицию губернатор.

На те же грабли

В этом отношении Краснодару и Сочи будет полезен опыт даже не Москвы, где программа реновации действует лишь с лета 2017 года и пока о каких-либо позитивных итогах говорить рано, а — Воронежа.

Марина Каширская ИА REGNUM Воронеж уже имеет опыт реновации жилья

Этот город-миллионник, как и Краснодар, испытывает серьезные проблемы со свободными площадками под строительство жилья. И так же, как, наверное, любой другой российский город, имеет целые кварталы старого жилья. Речь идет не о «хрущёвках», а о двух‑ и трехэтажных домах, построенных сразу после войны, в конце 1940-х — 1950-х годов вокруг предприятий — чтобы максимально быстро обеспечить жильем людей в послевоенном практически стертом с лица земли городе. Тогда задача была выполнена, но к 1990-м эти дома обветшали.

Муниципальную программу «Снос и реконструкция многоквартирного жилищного фонда в городском округе город Воронеж» приняли в 2010 году. В программу, рассчитанную на пять лет, включили около 500 домов: их жильцов планировалось расселить, а на месте ветхих кварталов возвести современные микрорайоны. Предполагалось, что затраты бюджета будут минимальными, а основные хлопоты возьмут на себя строительные компании.

Марина Каширская ИА REGNUM В воронежскую программу сноса аварийного жилья включили около 500 домов, но застройщики интереса не проявили

Однако надежды не оправдались: те застройщики, которые всё же рискнули принять участие в программе, столкнулись с массой проблем, от собственно необходимости улаживать переселение с каждым из владельцев квартир в расселяемых домах, до, например, ограничений по застройке в отдельных районах из-за близости к авиазаводу. Те же дома, которые удалось расселить, в течение многих лет не могут снести. Активнее проводить работы стали лишь в прошлом году, после того, как в этих самых «несносных» домах произошел десяток пожаров.

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В 2017 году программу продлили на более реальный срок исполнения — до 2030 года, параллельно расширив ее. С начала года уже стало известно о планах по реновации двух крупных кварталов.

Об этом: Реновация в Воронеже: еще один квартал пойдет под снос

Однако это тоже пока — только планы.

Судя по позиции Вениамина Кондратьева, краснодарские строители тоже не рвутся участвовать в хлопотной и дорогой программе реновации, и власти это прекрасно понимают.

Марина Каширская ИА REGNUM Те дома, которые удалось расселить, по нескольку лет ожидают сноса

Найдутся ли механизмы воздействия на строительные компании, которые помогут привлечь их к реальному участию в ликвидации ветхого жилья, а не только осваиванию бюджетных средств — пока остается большим вопросом.

Зачистка под реновацию?

Не может не обратить на себя внимание тот факт, что заявление Михаила Меня о планах по реновации жилья в отношении Краснодара и Сочи прозвучало на фоне последних событий на Кубани.

Об этом читайте здесь: 97 обысков, 15 задержанных: на Кубани взялись за бизнес на дольщиках

Аресты и задержания на Кубани: только начало?

На прошлой неделе в столице Краснодарского края и в городе-курорте прошли масштабные задержания в строительной отрасли. Всего Генпрокуратура сообщила о возбуждении более сотни (!) уголовных дел, связанных с нарушениями прав дольщиков, с незаконным строительством жилья. По данным ведомства, только 17−18 апреля было проведено 97 обысков, 15 человек задержано.

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В Сочи задержан очередной вице-мэр

В числе задержанных — два вице-мэра Сочи, директор департамента имущественных отношений, главный архитектор Краснодара… И судя по всему, это еще не конец: на днях вице-губернатор Андрей Алексеенко обратил внимание на ситуацию со строительством в Анапе.

И ещё: Задержан директор департамента имущественных отношений Сочи

Анапа — на очереди: строительные чистки на Кубани продолжатся

Вольготнее, чем на Кубани, строители себя чувствовали, до недавнего времени, может быть, лишь в Крыму, но и там ситуация немного иная: после воссоединения с Россией далеко не все застройщики смогли быстро отказаться от привычек, приобретенных в бытность Украины, но власти хотя бы предпринимают попытки взять сферу под контроль.

Марина Каширская ИА REGNUM Есть ли механизмы реального привлечения строительных компаний к ликвидации ветхого жилья?

Впрочем, полная анархия в строительной сфере Краснодара и Сочи могла стать новостью только для федеральных властей. В самом же крае об этом уже долгие годы пишут СМИ, да и в пресс-релизах региональных и городских властей периодически мелькают сообщения о том, какие меры предпринимаются для защиты прав обманутых дольщиков и об обнаружении очередного самостроя.

Но фактически ситуация до последнего времени никак не менялась: к обманутым дольщикам, которые годами ждут уже оплаченных (часто — по ипотеке) квартир, добавляются новые жертвы строительных пирамид. На лакомых участках в Сочи, где стоимость жилья зашкаливает, появляются самострои, а администрация города как бы и ни при чём — хозяйство большое, заметить сложно. О новом незаконно возведенном здании в мэрии узнают только после ЧП, как это случилось в начале апреля, когда пожар в многоквартирном доме оставил без крыши над головой около 50 семей.

Но даже с учетом многочисленных самостроев, «неблагополучных» строек и других проблем Краснодарский край сегодня остается в числе лидеров жилищного строительства. По данным Росстата, по итогам 2017 года в регионе введено в строй 4 млн 668,1 тыс. кв. м жилья. Это самый высокий показатель в абсолютных цифрах среди регионов ЮФО (на втором месте Ростовская область с 2,3 млн кв. метров), рост к 2016 году — 3,7%.

Изменится ли ситуация в строительном секторе Краснодара после многочисленных арестов в лучшую сторону или это лишь очередной передел строительного рынка, будет ясно совсем скоро. Время же покажет, какие из многочисленных строительных компаний смогут участвовать в новой реновации. А то, что реновация на Кубани будет, судя по всему, дело решенное.