До XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая, как известно, пройдёт в Красноярске, остаётся один год. И сейчас город продолжает усиленного готовиться к этому, безусловно, важному событию. И важность его подчёркивает тот факт, что президент РФ Владимир Путин 7 февраля приехал в Красноярск, чтобы провести совещание по подготовке к Универсиаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск — 2019

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Региональные власти сообщают об ударной работе по подготовке к студенческим Играм, о наследии Универсиады и о «предметных результатах». А жители Красноярска за год до Игр сообщают… о «чёрном небе», уничтоженных деревьях, навязчивой рекламе и уродливых заборах.

Красноярск глазами туриста

За год до Универсиады-2019 житель Красноярска Сергей Филинин решил совершить «фотопрогулку» по столице края. Результаты его работы, обнародованные в Livejournal, вызвали большой интерес у горожан. Что же увидел фотограф в городе-миллионнике, усиленно готовящемся к студенческим Играм?

«Я хотел бы показать Красноярск глазами гипотетического туриста, приехавшего на Универсиаду, если бы она проходила в этом году. Маршрут будет самым тривиальным — по центру города, без всяких подворотен, без гетто районов на окраинах и прочей жести, которую можно наснимать, наверное, в любом российском городе. Только центральные улицы — лицо города, которое нам через год предстоит показать гостям Универсиады», — объясняет Филинин цель своего фотопроекта.

Он считает, что городу есть что показать гостям Универсиады, ведь «в Красноярске очень много потрясающе красивых мест». Однако посещать эти места нужно «на внедорожнике с тонированными окнами», иначе гостей города может постигнуть разочарование.

Сергей Филинин Снег, грязь и автомобили в столице Универсиады-2019

Как не сломать ногу в Красноярске

Предположим, что турист держит путь с железнодорожного вокзала до гостиницы «Красноярск». И тут его ждёт первый «сюрприз» — грязный фонтан на привокзальной площади. При этом сам вокзал, по словам красноярца, вполне чист и «без обилия всяких непонятных личностей».

Сергей Филинин Непрезентабельный фонтан в Красноярске

Затем на пути гостя города попадается остановка, которая «представляет собой сплошную рекламную конструкцию». Перейдя парковку, турист упирается в ржавый забор.

Сергей Филинин Власти Красноярска любят заборы

Дошедшему до красноярской Красной площади туристу отрывается «прекрасный вид на варварски обрезанные деревья».

Сергей Филинин «Варварски обрезанные деревья»

Прогуливаясь по городу, гость Универсиады видит на его улицах «просто поразительно наглую и противную рекламу», с которой «никто не борется».

Также он рискует «сломать себе ногу, поскользнувшись на льду, который образуется на тротуаре из-за неправильных водостоков».

Сергей Филинин Турист рискует сломать ногу в Красноярске

«Но мы ведь с вами в 21-м веке живём всё-таки, правильные водостоки делать в прошлом году научились. Только технологию установки правильных решёток ещё не до конца освоили. Ещё пара ремонтов, и будет хорошо. А вот наносить разметку, которая держалась больше нескольких месяцев, делать ещё не научились», — отмечает фотограф.

«Снег растаял, осталась грязь»

В ходе своей фотопрогулки красноярец коснулся весьма острой для города проблемы экологии.

«Снег растаял, осталась грязь. И это прямо перед зданием краевой администрации. Автобусы и машины поднимают всю грязь в воздух, которым мы дышим. Да и сами автобусы через один оставляют за собой чёрный след выхлопов. О современном экологичном транспорте красноярцам остается только мечтать. К Универсиаде должны закупить новые автобусы, но, скорее всего, уже через 2−3 года они будут так же чадить из-за соответствующего обслуживания дизельных двигателей», — предположил он.

Сергей Филинин Выхлопы от транспорта

«Газон» перед краевой администрацией. Летом дороги не подсыпают, а грязь все равно есть. Почему? Из-за открытого грунта. Ветер и дождь выносят грязь на дороги и тротуары. В городе не должно быть отрытого грунта. Сделать хороший, плотный и ухоженный газон довольно затратно, и, наверное, не везде он нужен, — рассуждает фотограф. — Но как-то научились бороться с грязью, например с помощью гранитной крошки или гальки. Почему-то в центре Москвы или Петербурга можно весь день гулять и не запачкать обувь, а в Красноярске нельзя. Даже летом в хорошую погоду обувь быстро покрывается слоем пыли».

Сергей Филинин Грязный снег

Отдельная песня — это заборы. По мнению Филинина, власти Красноярска буквально испытывают «какую-то страсть» к этим уродливым конструкциям:

«Остановитесь! Хватит тратить деньги на это убожество».

Сергей Филинин Заборы городу красоты не добавляют

Сергей Филинин И ещё одно ограждение, которое портит вид города

Сергей Филинин Очередное ограждение. Красноярцы называют их «заборчиками».

Обратил внимание красноярец и на «туристические схемы города».

«Разобрался, куда дальше идти, спасибо», — иронизирует он по поводу разбитой схемы.

Сергей Филинин Туристическая схема города

Не унизить Красноярск, а сделать его лучше

Затем фотограф решил прогуляться до набережной:

«Хочу сделать селфи на фоне хештега Универсиады. Как туда попасть? Подхожу к переходу — и снова заборы. Где-то вдалеке виднеется пешеходный переход. Но как до него дойти, непонятно. На этом попытки попасть на красивую набережную Енисея было решено оставить. А жаль, может быть, тогда впечатления о городе были бы получше».

Наконец «гипотетический гость» дошёл до гостиницы. Однако и тут его поджидает сюрприз в виде странных проводов:

«Как мы с вами знаем, на Театральной площади постоянно проводят разные ярмарки. Всем нужно электричество. Однако почему нельзя его провести более цивилизованно?»

Сергей Филинин Красноярск готовится к Универсиаде

Завершая свою фотопрогулку, Сергей Филинин делает вывод, что за оставшийся до Универсиады год «нужно очень хорошо поработать» и всё-таки привести город в порядок.

«Цель данного материала — не унизить Красноярск, а сделать его лучше, привлекая внимание к проблемам. Не надо говорить, что в Омске/Новосибирске/Иркутске или ещё где-то хуже. Может быть, но меня прежде всего волнует мой город. Давайте не будем зарывать голову в песок, признаем проблемы, сделаем выводы и будем эти проблемы постепенно решать. До Универсиады ещё год, и за этот год нужно очень хорошо поработать, чтобы не опозориться перед гостями!» — подытожил Сергей Филинин.

Универсиада — тема №1

XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Участники студенческих Игр разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

В настоящее время для региональных властей подготовка к Универсиаде — тема №1. В том числе потому, что проходит она под контролем властей федеральных.

Чтобы провести совещание по подготовке к Универсиаде, в Красноярск 7 февраля 2018 года приезжал президент РФ Владимир Путин. По его словам, за 2017 год объекты предстоящих соревнований «заметно подросли» и скоро начнут вводиться в эксплуатацию. Он также подчеркнул, что после соревнований должно остаться достойное наследие для красноярцев, чтобы они могли пользоваться созданной инфраструктурой в будущем.

При этом министр спорта РФ Павел Колобков рассказал, что сделать предстоит ещё много, в том числе «в рамках подготовки крупных мероприятий возможны подвижки неопределённой сложности».

По словам врио главы Красноярского края Александра Усса, за счёт бюджетных ассигнований осуществляется финансирование 30 объектов Универсиады из 34 на общую сумму порядка 46 миллиардов рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета — 31 миллиард, за счёт краевого бюджета — порядка 15 млрд. Он особо обратил внимание на то, что «все спортивные сооружения строятся и реконструируются по графику, который сейчас в основном соблюдается».

На совещании глава государства отметил, что в ходе подготовки к Универсиаде «есть некоторые сбои», но «большой тревоги не возникает»:

«Очень бы не хотелось, чтобы она возникла».

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Однако без существенных замечаний не обошлось. Путин сообщил, что «неосвоенных средств только по Красноярскому краю — 208,7 миллиона за прошлый год».

После этого Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила о проверочных мероприятиях в рамках контроля расходования средств на подготовку проведения Универсиады-2019.

«С учётом выявляемых рисков проводятся проверочные мероприятия. По ряду объектов материалы проверок Росфинмониторинга направлены в правоохранительные органы для принятия возможных мер реагирования», — уточнили тогда в ведомстве, не разглашая подробностей.

Стоит также напомнить о том, что Красноярск в настоящее время испытывает серьёзные экологические трудности. Красноярские экологические активисты сходятся во мнении, что виной тому — промышленные предприятия, ТЭЦ и транспорт. Десятки дней в году город живёт под так называемым «чёрным небом» — в неблагоприятных метеоусловиях.

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Усугубляют ситуацию сообщения об уничтожении зелёных насаждений в столице края. Экологи бьют тревогу.

«Универсиада ещё не началась, но её негативное воздействие на окружающую среду уже ощутимо: такого массового единовременного сноса зелёных насаждений Красноярск, я думаю, не переживал за всю свою почти четырёхсотлетнюю историю», — считает председатель Общественной экологической палаты Гражданской ассамблеи Красноярского края Александр Колотов. По его словам, в 2016 году инициативная группа провела неофициальные расчёты, проверив выделенные под строительство объектов Универсиады участки. В итоге проверяющие пришли к выводу, что под вырубку попадают около 116 тысяч деревьев.

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По официальным данным департамента городского хозяйства администрации Красноярска, за 2017 год власти в рамках подготовки к Универсиаде-2019 выдали разрешения на вырубку 10 831 дерева и кустарника. При этом в департаменте утверждают, что Универсиада не лишит город деревьев. И по законодательству за одно срубленное дерево или кустарник застройщик должен высадить два в качестве компенсационных посадок. Например, в 2016 году высажено 2 824 дерева и кустарника, в 2017 году — 13 983 дерева и кустарника. В планах компенсационных посадок — еще 71,8 тыс. деревьев и кустарников.

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