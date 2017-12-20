Белоруссия повезет нефть через Россию. Только «при условии»

Цитата из к/ф «12 стульев». реж. Марк Захаров. 1976. СССР «Полагаю, что торг здесь неуместен»

Белоруссия может экспортировать в 2018 году через порты России до 1 млн тонн нефтепродуктов при наличии благоприятных экономических условий. Об этом 8 декабря заявил председатель государственного концерна «Белнефтехим» Игорь Ляшенко, передает издание «Морские вести России».

«В протоколе договоренности Владимира Ильича Семашко и Аркадия Владимировича Дворковича есть обращение российской стороны, что при условии экономических положительных факторов белорусская сторона до 1 млн тонн может обеспечить на Усть-Лугу поставку нефтепродуктов», — заявил Ляшенко.

По его словам, одна из российских компаний уже приобрела две партии бензинов в общем объеме 72 тысячи тонн. Эти объемы будут поставлены в период с декабря 2017 года по январь 2018 года. Игорь Ляшенко отметил, что белорусская сторона уже заключила соответствующий контракт.

Глава концерна подтвердил, что Белоруссия и Россия согласовали баланс поставок нефти на 2018 год в объеме 24 млн тонн, которые будут поставлены трубопроводным транспортом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года Белорусская нефтяная компания (БНК) заключила с Литовскими железными дорогами (Lietuvos gelezinkeliai) трехгодичный контракт на перевозку нефти и нефтепродуктов. Информация по объемам перевалки не раскрывается.

Белоруссия намерена продолжать экспорт нефти и нефтепродуктов в том числе через Латвию. Так, БНК и владельцы латвийской WT OIL Terminal заключили договор о совместной деятельности в области организации перевалки белорусских нефтепродуктов в Рижском свободном порту. Объем перевалки составит не менее 1 млн тонн.

Нефтяная компания также заключила с Новополоцким НПЗ договор купли-продажи темных нефтепродуктов в 2016 году для поставки грузов на Woodison Terminal в 2018—2022 годах.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе совещания о развитии транспортной инфраструктуры Северо-Запада России заявил о необходимости перевалки нефтепродуктов через российские порты, а не через порты Прибалтики, в частности речь шла о белорусских нефтепереработчиках.

«На белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, — сказал глава государства. — Поэтому это нужно запакетировать — получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры».

Белорусские НПЗ отказываются от услуг «Российских железных дорог» в пользу прибалтийской инфраструктуры, объясняя это наличием долгосрочных контрактов.

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Rosneft.ru «Роснефть»

Как прокормить русофобов

Российская нефтекомпания «Роснефть» продлит договор с эстонским акционерным обществом Alexela Terminal на оказание услуг по организации транспортировки, выгрузки, хранения и погрузки нефтепродуктов с российско-эстонской границы из железнодорожных цистерн в резервуары терминала города Палдиски, а затем далее на суда.

Планируемый объем нефтепродуктов с 1 января 2018 года по 31 декабря 2020 года может составить до 947 000 тонн, а стоимость услуг — до 18 миллионов евро. Транзит российских нефтепродуктов будет проходить через пограничные станции Печоры — Койдула и Ивангород — Нарва.

Как в комментарии ИА REGNUM рассказал эксперт по вопросам регионального развития на постсоветском пространстве Сергей Артеменко, «Роснефть» «пришла в Эстонию и своим контрактом буквально спасла умирающую транзитную отрасль Эстонии». По его словам, ряд комментаторов уже поспешили заявить, что здесь якобы нет никакой политики, а есть лишь чистый бизнес.

«Наверное, если бы «Роснефть» так поступила в конце 1990-х или начале 2000-х, то никто на это и не обратил бы внимания. Но у нас в отношениях с Эстонией уже был 2007 год и варварский перенос «Бронзового солдата», было убийство российского гражданина и фактический отказ в расследовании этого убийства. Были слова премьер-министра Ансипа «пьяницы и мародёры» про советских солдат, которые освобождали Таллин в 1944 году. Были заявления президента Эстонии Ильвеса о том, что русский язык — это «язык оккупантов». Были заявления министра обороны Эстонии о том, что Эстония будет готовить партизанские отряды в случае войны с Россией. И, наконец, было заявление главы МИД Эстонии о том, что Россия — страна-агрессор, которая постоянно нападает на своих соседей. Эстония — один из лидеров в дикой волне русофобии и страна, которая охотно предоставляет свою территорию для размещения войск НАТО, прямо направленных против России», — заявил Артёменко.

Эксперт подчеркнул, что формулировка «только бизнес» никогда не работала в международных отношениях и не будет работать.

«С нас готовы брать деньги, на эти деньги строить националистический режим и за наши же деньги цинично нас оскорблять. Без самоуважения — так было и так будет всегда, пока шакалы извне и изнутри окончательно не съедят Россию», — уверен эксперт.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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Якорь

Махачкала продолжает терять грузы

Объем перевалки нефти через Махачкалинский морской торговый порт в 2018 году планируется довести до 2−3 млн тонн. Достигнуть таких показателей позволит совершенствование инфраструктуры порта. Об этом на совещании в Астрахани, посвященном развитию Каспийского региона, заявил врио заместителя председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, сообщило РИА «Дагестан».

До конца 2017 года предприятием планируется довести перевалку нефти до 1 млн тонн.

На сегодняшний момент порт Махачкала демонстрирует самое сильное падение грузооборота среди портов Каспийского бассейна: по итогам января — ноября 2017 года падение составило 58,3%.

Как отметил Исаев, снижение объемов перевалки связано не только с уменьшением квот на перевозку нефти из Казахстана в соответствии с межправительственным соглашением, но и с «немотивированным решением» некоторых российских нефтяных компаний о переориентации транзита грузов на иностранные порты.

Если учитывать, что Махачкала — это в первую очередь порт для перевалки нефтеналивных грузов, и других специальных терминалов по перевалке нефти на этом берегу Каспия, кроме как в Баку, больше нет, то становится ясно, что сырье уходит в порт Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года правительство РФ утвердило Стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года. Согласно стратегии, в Дагестане будет создан Каспийский транспортно-логистический комплекс, который будет иметь большое значение для социально-экономического развития Дагестана и всего Северо-Кавказского федерального округа.\

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Грузооборот морских портов Каспийского бассейна России за январь — ноябрь 2017 года упал на 35,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 3,5 млн тонн. За данный период объем перевалки сухих грузов снизился на 9,8%, до 2,2 млн тонн, наливных — на 61,4%, до 0,9 млн тонн.

Янао.рф Газовоз «Кристоф де Маржери»

Сабетта занялась отправкой СПГ

В порту Сабетта в конце прошлой недели, 8 декабря, газовоз «Кристоф де Маржери» принял на борт первую партию сжиженного природного газа с завода «Ямал СПГ».

Танкер повезет газ в Китай, и, согласно данным «Новатэка», объем первой партии составил 170 тыс. куб. м.

Как на церемонии загрузки танкера заявил президент России Владимир Путин, заход нового ледового класса танкера — это большое событие в освоении Арктики, как и строительство самого порта Сабетта.

«Это хорошие капиталовложения, современные технологии, которые позволяют осваивать богатства Арктики», — отметил президент.

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Арктический порт Сабетта и завод «Ямал СПГ» — это приоритетные проекты по созданию в России центра по производству сжиженного природного газа мощностью 18 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения на полуострове Ямал. Ранее на совещании в Мурманске министр транспорта России Максим Соколов сообщил, что уже сегодня арктический порт Сабетта функционирует в штатном режиме и готов обслуживать перевалку грузов и приём газовозов ледового класса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, грузооборот морских портов Арктического бассейна в период с января по ноябрь 2017 года вырос на 50,6%, что составило 67,2 млн тонн. Такие данные представила Ассоциация морских торговых портов.

Северный морской путь (СМП) — это пространство, которое прилегает к северному побережью Российской Федерации и охватывает внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую и экономическую зоны, ограниченное с востока морским пространством США и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада меридианом Желания до архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин Шар, Карские Ворота и Югорский Шар.

Транзитными трассами являются пути вдоль побережья Арктики с октября по май, исключая Берингов пролив, пролив Лонга и Карские Ворота. При сквозном передвижении на западном участке Северный морской путь наиболее благоприятным является в июне и июле, если идти через проливы Югорский Шар и Карские Ворота. В период с сентября по октябрь нужно обходить вокруг мыса Желания. В августе можно с одинаковой эффективностью использовать любое направление.

Port-bronka.ru Перевалка груза на причале ММПК «Бронка»

СМИ Прибалтики: Бронка переманивает грузы в Россию

Порт Бронка, расположенный в Санкт-Петербурге, на «Транспортной неделе» в Москве представил проект железнодорожного парка, целью которого является переориентация российских сыпучих грузов в Бронку. Об этом 12 декабря сообщило Delfi со ссылкой на латвийскую газету Dienas Bizness.

Строительство железнодорожного парка планируется начать в 2019 году. В петербургский порт будет переориентировано 5−8 млн тонн грузов. На данный момент эти грузы обрабатываются в портах Прибалтики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 2020 года прогнозируется прирост грузооборота морских портов России на Балтике в объеме порядка 60 млн тонн, из которых почти половина будет обеспечена за счет переориентации российских грузопотоков из портов Прибалтики на отечественные порты.

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Однако из-за ряда причин контейнерные грузы не спешат возвращаться в порты России, а грузоотправители и грузополучатели отдают предпочтение более удобным, с более низкой стоимостью услуг, портам Латвии, Литвы и Эстонии.

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Напомним, грузооборот морских портов России за январь — ноябрь 2017 года вырос на 9,0% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 716,75 млн тонн, сообщили в Ассоциации морских торговых портов. Объемы перевалки сухих грузов составили 339,32 млн тонн, что на 10,6% выше, чем годом ранее, наливных грузов 377,43 тонн, что на 7,5% больше, чем в 2016 году.

Тем временем грузооборот латвийского порта Вентспилс за январь — ноябрь 2017 года вырос на 9% в сравнении с показателем аналогичного периода прошлого года, до 18,5 млн тонн. По данным администрации порта, за ноябрь было перегружено 1,5 млн тонн грузов. Грузооборот порта Лиепая за указанный период также вырос — на 18%, до 6 млн 58,3 тыс. тонн. Грузооборот порта Рига за январь — ноябрь 2017 года сократился на 6,7% в сравнении, до 31 млн 116,9 тысячи тонн.