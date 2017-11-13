Правящие структуры Грузии в результате выборов в органы местного самоуправления «пополнились» единичными «вневластными» элементами. Если на выборах мэра Тбилиси и еще 62 самоуправляемых городов и муниципалитетов победили кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», то в двух избирательных округах победа была отдана «сторонним» кандидатам. Что бы это значило? Реальную победу, выражающую реальную поддержку выигравших выборы кандидатов со стороны населения, или результат выполнения определенной договоренности о необходимости демонстрации признаков «истинной демократии»?

Флаг Грузии

Если эта «победа» означает «проявление демократии», то такую демократию в масштабе Грузии можно обозначить как «точечную», исходя из количества занятых «оппозицией» в органах местной власти мест. «Точечной» можно назвать эту демократию и по ожидаемым результатам влияния «оппозиции» на решения органов местного самоуправления, а также на политику страны в целом.

European People's Party Михаил Саакашвили preview

Запад уже давно, еще с первых дней прихода к власти Михаила Саакашвили, упорно именует Грузию «светочем демократии» в регионе, что неизменно подтверждается определенными действиями властей. Не принимая при этом во внимание множество несовместимых с понятием демократии деяний.

Грузия была «маяком демократии» тогда, когда пришедшее к власти в результате «революции роз» правительство Сааакашвили нещадно «экспроприировало» и «раскулачивало» «придворных бизнесменов» Эдуарда Шеварднадзе, гноило в тюрьмах неугодных политиков и чиновников, и даже когда впервые разогнали акцию оппозиции… 7 ноября 2007 года — тот самый день, после которого для создания в стране видимости демократии Саакашвили заявил об отставке, а спустя каких-то 40 дней опять «победил» на выборах и вновь занял трон президента на целых пять с лишним лет.

Для создания в стране видимости демократии делалось и делается многое. Создается «оппозиция», которой дозволено говорить властям «нелицеприятные» вещи и при этом не терять ни место, ни положение, ни что-либо иное.

Реальных оппонентов выдворяют с занимаемых мест, в лучшем случае отправляют в отставку, либо вынуждают покинуть страну, что большинство из них делает «по собственному желанию и инициативе».

Особенно мастерски роль «реальной оппозиции» при правлении Саакашвили играли «Христиан-демократы», основанные ушедшей из телекомпании бизнесмена Бадри Патаркацишвили «Имеди» группой журналистов. Они выступали с критическими речами, задавали «неприятные» вопросы «самому» Михаилу Саакашвили при слушании его отчетов в парламенте, предлагали свои инициативы и законопроекты, которые, конечно, не принимались, так как всегда проходил вариант правящей партии. Но видимость «демократии» и «плюрализма», чисто внешняя, создавалась.

Пытается соблюдать основные принципы «демократии» и нынешнее правительство. Видимо, именно с этой целью и были допущены в свое время в парламент не только представители основной оппозиции — «Единого национального движения» с его ответвлениями, но и «Альянс патриотов». Эта партия, созданная, как и «Христиан-демократы» при Саакашвили, всего за несколько месяцев до предстоящих выборов, так же, как и «Христиан-демократы», сумела обойти опытные, маститые партии, с многолетним опытом политической деятельности и получить в парламенте мандаты, достаточные для создания фракции.

Vladimer Shioshvili Тбилиси

Эта партия так же точно делает критические замечания, выдвигает свои инициативы и проекты, говорит «нелицеприятные» для власти вещи… В рамках «демократии»… Но ее слова утопают в решениях правящего большинства, как песчинка в море, точка на большом листе бумаги. Без определенных последствий, без влияния на конечные результаты.

На выборах в органы местного самоуправления правящая партия «Грузинская мечта» одержала «убедительную победу» в большинстве избирательных округов. Могла ли она победить во всех округах? В этом мало кто сомневается, учитывая опыт и методы избирательных технологий. Но прохождение в органы власти «сторонних кандидатов» было острой необходимостью и потребностью «демократии», без которой «демократичность» нынешней власти Грузии явно оказалась бы под вопросом.

Насколько самостоятельными в принятии решений и проведении политики на местах будут «независимые» мэры двух муниципалитетов — покажет время. Вероятнее всего, оно лишь в очередной раз подтвердит существование в Грузии так называемой «точечной демократии».

Напомним, что 21 октября в Грузии проходили выборы в органы местного самоуправления, на которых в подавляющем большинстве избирательных округов победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». В органы местного самоуправления с небольшим количеством мандатов прошли еще несколько партий. В шести избирательных округах, где ни один из кандидатов в мэры не преодолел 50%-ный барьер, 12 ноября состоялся второй тур выборов. В одном из этих избирательных округов (Озургетском) с разницей в 0,22% победу одержал независимый кандидат. В ходе первого тура выборов еще в одном округе (Тианетском) победа была отдана лидеру и учредителю партии «За единую Грузию» Тамазу Мечиаури, в недалеком прошлом — активному члену коалиции «Грузинская мечта», ярому противнику интеграции Грузии с НАТО.

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