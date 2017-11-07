Новые мэры в Грузии приступят к работе с 12 ноября

Тбилиси, , 19:02 — REGNUM Новоизбранные мэры городов и самоуправляемых общин приступят к исполнению обязанностей в Грузии с 12 ноября. Об этом 7 ноября сообщил ЦИК Грузии. По информации комиссии, осуществление полномочий начнут 58 из 64 мэров, избранных в результате первого тура выборов в органы местного самоуправления 21 октября.

До 11 ноября включительно в этих 58 самоуправляемых городах и общинах обязанности мэров и глав муниципалитетов будут исполнять нынешние руководители.

В шести избирательных округах, где ни один из кандидатов в мэры не преодолел 50% барьер, 12 ноября состоится второй тур выборов. Он пройдет в Кутаиси, Казбеги, Хашури, Боржоми, Озургети и Мартвили.

Во всех этих избирательных округах с большим отрывом от оппонентов лидируют кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта», но в Кутаиси и Мартвили их конкурентами во втором туре будут кандидаты от «Единого национального движения», в Боржоми — кандидат от «Альянса патриотов», в Казбеги — кандидат от блока «Дмитрий Лордкипанидзе, Каха Кукава — Демократическое движение — Свободная Грузия», а в Озургети и Хашури — независимые кандидаты.

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