ЦИК Грузии: Участие во втором туре выборов приняли 33,24% избирателей

Тбилиси, , 21:26 — REGNUM Участие во втором туре выборов мэров города Кутаиси и 5 самоуправляемых общин в общей сложности приняли 33,24% всех зарегистрированных в этих округах избирателей. Об этом по окончании процедуры голосования заявил ЦИК Грузии.

По информации комиссии, самая высокая активность избирателей была зафиксирована в Озургети, где участие в голосовании приняли 35 309 человек, или 56,7% всех зарегистрированных в этом избирательном округе избирателей. Более 52% избирателей проголосовали на выборах мэров в Казбеги и Боржоми. А самой низкой была активность избирателей в городе Кутаиси — 17,98%.

По итогам первого тура выборов, во всех шести избирательных округах главными претендентами на пост мэра были кандидаты от правящей партии «Грузинская мечта». В Кутаиси и Мартвили их конкурентами выступали кандидаты от «Единого национального движения», в Боржоми — кандидат от «Альянса патриотов», в Казбеги — кандидат от блока «Дмитрий Лордкипанидзе, Каха Кукава — Демократическое движение — Свободная Грузия», а в Озургети и Хашури — независимые кандидаты. Хотя «Единое национальное движение» сразу после первого тура выборов отказалось от участия во втором туре, согласно грузинскому избирательному законодательству, кандидаты этой партии остались в избирательных бюллетенях, так как права на снятие своей кандидатуры не имели.

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходили 21 октября. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая получила подавляющее большинство мандатов во всех органах местного самоуправления. Ее кандидаты победили на выборах мэров Тбилиси и большинства муниципалитетов. Но в 6 избирательных округах, где ни один кандидат не смог преодолеть установленный для выборов мэра 50% барьер, 12 ноября был проведён второй тур выборов.

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