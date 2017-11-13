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Грузия: мэром Озургети стал независимый кандидат

Политика

В остальных пяти избирательных округах, где проходил второй тур выборов, победили кандидаты от правящей партии

Тбилиси, 13 ноября 2017, 10:49 — REGNUM  В результате второго тура выборов в органы местного самоуправления в Грузии мэром одного самоуправляемого муниципалитета — Озургети — стал независимый кандидат. По предварительной информации ЦИК Грузии, по данным со всех избирательных участков, победу в Озургетском избирательном округе одержал представленный инициативной группой кандидат Константин Шарашенидзе. Он набрал 51,15% голосов, опередив кандидата от правящей партии «Грузинская мечта» Беглара Сиоридзе.

В Кутаиси, Мартвили, Боржоми, Казбеги и Хашури победу одержали кандидаты от «Грузинской мечты».

По итогам выборов в органы местного самоуправления, из 64 самоуправляемых городов и муниципалитетов только в двух мэрами стали кандидаты не от правящей партии. В результате первого тура выборов, после судебного спора, пост мэра Тианети занял представитель партии «За единую Грузию» Тамаз Мечиаури (до мая 2016 года входивший в состав коалиции «Грузинская мечта» — ИА REGNUM ).

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в Грузии проходили 21 октября. Победу на них одержала правящая партия «Грузинская мечта», которая получила подавляющее большинство мандатов во всех органах местного самоуправления. Ее кандидаты победили на выборах мэров Тбилиси и большинства муниципалитетов. Но в шести избирательных округах, где ни один кандидат не смог преодолеть установленный для выборов мэра 50% барьер, 12 ноября состоялся второй тур выборов.

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Местные выборы в Грузии

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